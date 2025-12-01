Norrie e Jacobi: fidanzamento ufficiale durante il viaggio in Sudafrica

Il britannico ha annunciato la lieta notizia insieme alla sua storica compagna Louise Jacobi attraverso un post condiviso su Instagram nella giornata di domenica.

«Un momento speciale durante il nostro viaggio in Sudafrica. Un brindisi a una splendida vita insieme al mio migliore amico, ha scritto Jacobi, precisando con ironia: «(Nota: l’anello vero arriverà)».

La coppia condivide scatti e momenti insieme sui social dal 2019, e Jacobi è stata una presenza costante al fianco di Norrie durante il Tour.

Il 29enne britannico chiude la stagione da n. 27 del ranking ATP, con 34 vittorie a livello ATP registrate nell’anno, confermandosi una presenza solida e competitiva nel circuito.





Marco Rossi