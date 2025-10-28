WTA Finals 2025: lo spettacolo del tennis femminile arriva a Riad. Ecco i Gruppi. Jasmine Paolini con Sabalenka

Dal 1° all’8 novembre 2025, Riad ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: le WTA Finals 2025, il torneo che riunisce le otto migliori giocatrici della stagione. Una settimana di tennis d’élite che promette emozioni, intensità e grande equilibrio, con un livello di partecipanti tra i più alti degli ultimi anni.

Non sarà facile fare pronostici: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, le due grandi protagoniste del circuito, partono con i favori del pronostico, ma ogni incontro potrà rivelarsi decisivo. Il sorteggio, effettuato nel pomeriggio, ha definito i due gruppi che compongono la fase a gironi: Steffi Graf e Serena Williams. Le prime due classificate di ciascun gruppo avanzeranno alle semifinali.

Gruppo Steffi Graf

Aryna Sabalenka

Cori Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

La numero 1 del mondo, Sabalenka, andrà alla ricerca di un titolo che ancora manca nel suo palmarès. La bielorussa dovrà però vedersela con avversarie pericolose e in ottima forma. Cori Gauff, in particolare, è la rivale più temibile: la statunitense arriva da una convincente tournée asiatica, in cui ha mostrato notevoli progressi al servizio e grande continuità di rendimento.

Ma attenzione anche a Jessica Pegula e alla nostra Jasmine Paolini, due giocatrici capaci di colpire con precisione e di adattarsi bene al ritmo aggressivo di Sabalenka. Proprio Pegula, infatti, ha sconfitto Aryna poche settimane fa a Wuhan, dimostrando di poterla mettere in difficoltà. Molto dipenderà dalle condizioni di gioco: la velocità della superficie e delle palline potrà favorire o penalizzare le giocatrici più votate al contrattacco.

Gruppo Serena Williams

Iga Swiatek

Amanda Anisimova

Elena Rybakina

Madison Keys

Nel gruppo guidato da Iga Swiatek si preannunciano partite di altissima intensità. La polacca, nota per la sua regolarità e solidità mentale, dovrà affrontare tre autentiche picchiatrici: Anisimova, Rybakina e Keys, tutte giocatrici capaci di decidere i punti in pochi colpi.

Swiatek, che dovrà affidarsi alla sua eccezionale mobilità e al suo gioco vario, sarà chiamata a contrastare la potenza delle avversarie imponendo ritmo e variazioni di effetto. La chiave del successo per lei sarà mantenere un’alta percentuale di prime di servizio e riuscire ad anticipare le rivali, togliendo loro l’iniziativa nello scambio.

Rybakina appare la più in forma del gruppo, mentre Anisimova potrebbe essere la mina vagante: quando trova fiducia, il suo tennis è praticamente ingiocabile. Madison Keys, invece, cercherà di ritrovare il suo miglior livello dopo alcune settimane altalenanti.





Francesco Paolo Villarico