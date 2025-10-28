Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Avanza Medvedev. Fuori Lehecka. Fonseca rimonta Shapovalov e conquista la sua prima vittoria al Masters 1000 di Parigi

28/10/2025 20:59 272 commenti
Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Patrick Boren
Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Patrick Boren

Daniil Medvedev sembra essere tornato definitivamente ai suoi migliori livelli. Dopo il titolo conquistato due settimane fa, il russo — attuale numero 13 del mondo — ha debuttato al Rolex Paris Masters 2025 con una prestazione straordinaria, travolgendo Jaume Munar per 6-1 6-2 in appena 70 minuti di gioco.
Campione a Parigi nel 2020, Medvedev ha dominato dall’inizio alla fine contro uno spagnolo in grande forma, poi si è persino scusato per la durezza del risultato:
“Gioco così bene solo una volta all’anno”, ha scherzato il russo dopo l’incontro.

Dopo il trionfo a Basilea, João Fonseca ha confermato il suo momento d’oro superando al debutto nel Rolex Paris Masters 2025 il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. A soli 19 anni, il brasiliano è diventato il primo giocatore del suo Paese a vincere un match nel torneo parigino dal 2015, quando ci riuscì Thomaz Bellucci.
Fonseca ha reagito dopo un primo set perso sul filo, trovando maggiore solidità al servizio e sfruttando gli errori del rivale nel secondo parziale. Nonostante qualche problema fisico alla schiena e un momento di difficoltà nel terzo set, il giovane carioca ha mantenuto i nervi saldi, salvando cinque palle break e chiudendo con autorità dopo due ore e mezza di battaglia.
Al prossimo turno, Fonseca affronterà Karen Khachanov, campione a Parigi nel 2018.

Nel match conclusivo del primo turno, Alejandro Davidovich Fokina ha invece sofferto ma alla fine ha battuto il lucky loser francese Valentin Royer per 4-6 6-1 6-4, mantenendo vive — almeno per ora — le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° – 2° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Valentin Vacherot MON vs Jiri Lehecka CZE
ATP Paris
Valentin Vacherot
6
6
Jiri Lehecka [14]
1
3
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Reilly Opelka USA

ATP Paris
Corentin Moutet
3
7
6
Reilly Opelka
6
5
1
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Daniil Medvedev RUS

ATP Paris
Jaume Munar
1
3
Daniil Medvedev [11]
6
6
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 19:00)

ATP Paris
Carlos Alcaraz [1]
6
3
4
Cameron Norrie
4
6
6
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Paris
Taylor Fritz [4]
7
6
Aleksandar Vukic
6
2
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli



Court 1 – ore 11:00
Felix Auger-Aliassime CAN vs Francisco Comesana ARG

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
6
6
6
Francisco Comesana
7
3
3
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Joao Fonseca BRA

ATP Paris
Denis Shapovalov
7
4
3
Joao Fonseca
5
6
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Valentin Royer FRA

ATP Paris
Alejandro Davidovich Fokina [15]
4
6
6
Valentin Royer
6
1
4
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)

ATP Paris
Ben Shelton [5]
7
6
Flavio Cobolli
6
3
Vincitore: Shelton
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Andrey Rublev RUS

ATP Paris
Learner Tien
4
4
Andrey Rublev [12]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Gabriel Diallo CAN

ATP Paris
Tallon Griekspoor
3
4
Gabriel Diallo
6
6
Vincitore: Diallo
Mostra dettagli

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 14:00)

ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
6
7
Marcelo Melo / Alexander Zverev
1
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA / Arthur Rinderknech FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Grigor Dimitrov BUL / Nicolas Mahut FRA

ATP Paris
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
5
10
Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut
4
7
4
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Paris
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
5
6
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
7
7
Vincitore: Halys / Herbert
Mostra dettagli



Court 3 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Camilo Ugo Carabelli ARG
ATP Paris
Tomas Martin Etcheverry
5
3
Camilo Ugo Carabelli
7
6
Vincitore: Ugo Carabelli
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA vs Christian Harrison USA / Evan King USA

ATP Paris
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
6
Christian Harrison / Evan King [8]
4
4
Vincitore: Cerundolo / Darderi
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Paris
Santiago Gonzalez / David Pel
2
4
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Rohan Bopanna IND / Alexander Bublik KAZ (Non prima 17:00)

ATP Paris
John Peers / JJ Tracy
7
2
10
Rohan Bopanna / Alexander Bublik
5
6
8
Vincitore: Peers / Tracy
Mostra dettagli

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Paris
Joe Salisbury / Neal Skupski [6]
7
4
10
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
8
Vincitore: Salisbury / Skupski
Mostra dettagli

