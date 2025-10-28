Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Avanza Medvedev. Fuori Lehecka. Fonseca rimonta Shapovalov e conquista la sua prima vittoria al Masters 1000 di Parigi

Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Patrick Boren
Daniil Medvedev sembra essere tornato definitivamente ai suoi migliori livelli. Dopo il titolo conquistato due settimane fa, il russo — attuale numero 13 del mondo — ha debuttato al Rolex Paris Masters 2025 con una prestazione straordinaria, travolgendo Jaume Munar per 6-1 6-2 in appena 70 minuti di gioco.
Campione a Parigi nel 2020, Medvedev ha dominato dall’inizio alla fine contro uno spagnolo in grande forma, poi si è persino scusato per la durezza del risultato:
“Gioco così bene solo una volta all’anno”, ha scherzato il russo dopo l’incontro.
Dopo il trionfo a Basilea, João Fonseca ha confermato il suo momento d’oro superando al debutto nel Rolex Paris Masters 2025 il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. A soli 19 anni, il brasiliano è diventato il primo giocatore del suo Paese a vincere un match nel torneo parigino dal 2015, quando ci riuscì Thomaz Bellucci.
Fonseca ha reagito dopo un primo set perso sul filo, trovando maggiore solidità al servizio e sfruttando gli errori del rivale nel secondo parziale. Nonostante qualche problema fisico alla schiena e un momento di difficoltà nel terzo set, il giovane carioca ha mantenuto i nervi saldi, salvando cinque palle break e chiudendo con autorità dopo due ore e mezza di battaglia.
Al prossimo turno, Fonseca affronterà Karen Khachanov, campione a Parigi nel 2018.
Nel match conclusivo del primo turno, Alejandro Davidovich Fokina ha invece sofferto ma alla fine ha battuto il lucky loser francese Valentin Royer per 4-6 6-1 6-4, mantenendo vive — almeno per ora — le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino.
Rotterdam quest’anno l’ha vinto.
Dietro Davidovich Fokina il nulla…
Il quadrupede perissodattilo, quando perde il suo beniamino, ripete da tre anni la stessa frase. “tanto non gli interessava”…anche a lui manca un “piano B”…
Indoor, tutto sommato, ha sempre fatto stercare.
@ Annie3 (#4509421)
Direi qualcosa di più del “compitino” per Norrie.
Mamma mia! Lo sport delle bestie nere si chiama TENNIS. E’sempre successo che ci siano tennisti bravi anche se poco vincenti che per certi giocatori fortissimi costituiscono un vero problema. Panatta non ha vinto tante partite con Borg, ma abbastanza perché il vichingo entrasse in campo nervosetto sapendo che con Adriano poteva tornare a casa. Norrie è un problema per Alcaraz, non solo per lui. Aggiungerei che certi giocatori preferiscono giocare con chi ti tiri forte e dia ritmo piuttosto che con chi giochi piano e vario. Cobolli stasera ha dimostrato che quando non picchiava faceva punto, mentre quando picchiava si trovava più in difficoltà.
Non pensavo lo sbertucciassi così.
@ Sabatino (#4509384)
A me piace apprendere sempre. Come hai fatto a capire che è una superficie scandalosamente lenta? enzo
Credo che Nole abbia smesso di rosicare, sia per i successi dell’uno che dell’altro dei due fenomeni. Non è una situazione come quella Marquez-Lorenzo-Rossi. E, francamente, la statura di Marquez non è quella di Nole.
Se Nole fa avere a Carlos un posto ad Atene, è esclusivamente per lanciare il torneo.
Si apre una autostrada per Vacherot, che vincerà il suo secondo 1000 consecutivo!!
Certo che le inquadrature fatte così, con il campo ridotto a un perfetto quadrato, sono veramente difficili da digerire. Sembra tutto distorto!
Beh, Cameron è talmente “antico” che, in un tennis fatto ormai di randellate (impressionanti quelle tra Flavietto e Ben), “batti lei” è riuscito a destabilizzare un Carlos comunque approdato a Parigi fin troppo riposato, ancora freddo, sembrava fermo da mesi…e la famosa superficie “morbida” gli ha dato il colpo di grazia, mandando a nozze Norrie cui è bastato il compitino per far perdere ad Alcaraz la misura del campo. Peccato per Flavietto, aspettavamo uno Shelton post infortunio ed è arrivato invece tirato a lucido, convinto, concentrato e aggressivo come da un po’ di tempo a questa parte non si era visto: per Flavio un secondo turno non fortunato, complicato, mentre forse è andata meglio a Fonseca con il solito Shupo, capace di grandi rovesci ma anche di gettare al vento con disinvoltura interi games
Clamoroso al Cibali!!!!
La cosa più probabile è Alcaraz sia venuto a Parigi senza prepararsi, forse per esigenze commerciali, un po’ come avrebbe fatto per un’esibizione, sapendo che indoor non è semplice per lui e in vista di un lavoro più di fondo per Torino. Questa ipotesi sarà da verificare a Torino.
Diversamente, Jannik ha dichiarato già da tempo che il finale di stagione indoor riveste per lui una particolare importanza.
Alcaraz di un paio di anni fa li ci sguazzava ma ora riadattandosi al rapido per contrastare Sinner è rimasto spiazzato dal campo strano lento e che rende assai per i top spin esasperati. Un campo che sarebbe piaciuto come indoor anche a Nadal.
Stasera in campo c’era Alvarez.
capita anche ai grandi di perdere. Questo è il tennis, uno sport micidiale.
Su questo Sinner ha dimostrato di avere un livello medio di gioco che è sempre vincente contro giocatori meno accreditati. Alcaraz ha questi down incredibili anche se quest’anno ha fatto una stagione straordinaria. Per la continuità che ha avuto in questa stagione è un KO veramente strano e inatteso.
Anche Sinner perderà magari gare come queste ma statisticamente e per lo stile di gioco che ha sembra meno probabile.
Detto ciò nessun dramma per lo spagnolo e nessun dramma per Sinner qualora dovesse uscire prima.
Il tema del numero è relativo. Meglio uno slam in più che più settimane da numero 1.
Ormai questi 2 fenomeni giocano solo per vincere in ordine: SLAM, poi finals e poi quello che capita tra 1000, 500, Davis, Olimpiadi, etc
Secondo me Nole una WC ad Atene non gliela nega.
Noi l’abbiamo visto….
Onestamente non ho visto da NORRIE effetti speciali, ha fatto il suo senza strafare. ALCARAZ spento, falloso, quasi demotivato. Come ha scritto qualcuno, un ALCARAZ solo discreto avrebbe vinto in 2 set tranquilli.
No, se Alcaraz si presenta in queste condizioni in coppa Davis, basta un buon Cobolli o Musetti per batterlo. La nostra è un’ottima squadra, anche senza il fenomeno
Ma la superficie lenta non doveva favorirlo?
Un buon Rublev ha ragione di un Tien sempre molto difficile da affrontare.
Anche Andrey sulla via del recuoero (mentale) completo?
Ha proprio giocato a cazzullo di vespa… 😉
Perchè scandalosamente? Perchè si è trovato male Alcaraz? Quindi avrebbe ragione Roger quando dice che si tende ad agevolare Giocatore 1 e Giocatore 2….
Fino a stamattina era contento perché, a suo dire, su queste superfici lente si gioca il “vero” tennis. Ovviamente, come ho già avuto modo di dire oggi,quando si vince va bene tutto e quando si perde…
Ma di cosa stiamo parlando? Quarantacinquenne dove? Norrie ha un tempo sulla mezza maratona (che pratica con regolarità) di tutto rispetto.
Corre come un leprotto e si è visto oggi.
Storta è dir poco. Non ho visto il primo set, ho cominciato a vedere dal secondo set e carlos via via si faceva più svogliato, demotivato e mollo (cit.).
Ancor più grave è che norrie non ha fatto la partita della vita ma anzi a tratti sembrava che facesse di tutti per far rientrare alcaraz in partita
Ritengo che abbiano stranito il campo per privilegiare il fantasista Moutet! Nel caos ha strappato un set anche a Sinner a Parigi.
Non è l’unico a soffrirlo, è indigesto a molti. Oggi è stato anche aiutato da una superficie scandalosamente lenta
Tra l’altro tra i tifosi hanno inquadrato due bianconeri dell’ Atletico Mineiro (CAM) probabilmente li per Fonseca.
Comunque anche Alcaraz si è lamentato della lentezza del campo. Hanno creato una schifezza (per tutti, a differenza di ciò che ha detto Zverev).
Per altro anche Sinner, provato dal recente impegno, dovrà fare i conti con punti e partite più lunghe.
È molto improbabile, ma se Jannik vincesse sempre e Carlos facesse male o anche solo “malino” a Torino, si realizzerebbe il cambio al vertice, da difendere coi denti a Melbourne.
Melbourne diventerà in ogni caso un momento bollente, dopo un finale di stagione bollente!
Ora mi chiedo: Carlos andrà a Metz?
Sorpresa sino a un certo punto, semplicemente la conferma che Carlos arriva sempre scoppiato a fine stagione.. buon per Jannik, ma anche in ottica Davis
@ Claudio (#4508968)
Non direi, un giocatore può aver avuto un problema fisico il giorno del match di qualificazione (disturbi intestinali, crampi, etc.) e recuperare per i giorni successivi, il regolamento mi sembra corretto: se ha la classifica e la fortuna per essere ripescato, è giusto che abbia un’altra chance.
@ Sinnet (#4509357)
Se mi posso permettere, io ho visto Norrie dal vivo, é un omone gigantesco ed è incredibile che riesca a muoversi così bene in campo, poi mancino con traiettorie velenose per tutti.
Allora l’infortunio non lo auguro a nessuno ma se dovesse capitare…
Alcaraz l’ha presa in quel posto,come è giusto che sia…
basta chiedere
l’ha detto per scaramanzia…
L’ UOMO sta puntando l’ Australia.
Di questi tornei di fine anno frega poco.
Alcaraz è sceso in campo con le motivazioni sotto lo zero, ha fatto più del doppio degli errori di norrie, alcuni anche piuttosto gravi per uno come lui nei momenti decisivi. Norrie ha fatto un’ottima partita, ma un alcaraz almeno al 50% avrebbe vinto senza problemi, credo abbia fatto la peggior partita del suo 2025.
Non sono ovviamente scontento della sconfitta di Alcaraz, però il campo è veramente lento (Alcaraz, durante la partita, la ovviamente in spagnolo: “questa è terra, è peggio di Monte Carlo”). Quindi occhio, perché su questo campo bisogna pedalare, ossia essere fisicamente al top. Cosa che Alcaraz non è mai a fine stagione. Speriamo che Sinner, che ama le superfici indoor veloci, non soffra questo campo.
Il tempo è sempre galantuomo….il vero N.1 si chiama Jannik di nome….. e Sinner di cognome….anche il buon Carlos lo sa…..
55 gratuiti circa, un Alcaraz sottotono.
tu invece sembri un commentatore under 12 …Norrie è un signor giocatore
NO, SEMPLICEMENTE IL BRITANNICO HA GIOCATO MEGLIO!
Adesso dipende solo da Sinner restituire ad Alcaraz (o Alvarez?) la dimensione che gli compete, da “vero numero 2”.
Alvarez non lega le scarpe ad Alcaraz.
rosica … rosica … rosica
Alcaraz ha sempre sofferto Norrie, se non sbaglio ci perse una finale e ne vinse un’altra ma al fotofinish.
L’ha persa alcaraz più che vinta norrie.. si è rivisto l alcaraz Di un anno fa, allora non era sparita questa versione! Ha poche motivazioni dopo gli US open
Giornata storta direi: 54 non forzati.
Fortuna che la superficie lenta era gradita da Alcaraz.
Senza mezzi termini.. prestazione IMBARAZZANTE dello spagnolo.
RIDICOLA..
Come minimo la peggiore del 2025, io non mi ricordo di averlo visto giocare così male. Le occasioni le ha avute, Norrie lo ha aiutato ma veramente oggi un disastro.
A questo punto è giusto che perda il primato, uno allergico all’ indoor non merita la prima posizione.
Dal punto di vista di Musetti non una buona notizia, perché Aliassime può arrivare in finale…
Alcaraz molto falloso, boh, partita indecifrabile.
Credo soffra il gioco di Cameron.
Grande sorpresa comunque, per fortuna gli piaceva molto la superficie lenta!
Non è sceso in campo Alcaraz ma il cognato Alvarez.
Allora ciao, Alvarez, ci si vede.
(Battutaccia, scusate, non sono riuscita a trattenermi. 😆 )
Bravo Norrie. Alcaraz ha giocato male ma come primo turno non aveva preso bene. Troppi errori gratuiti(oltre 50) e spesso in attesa dell’errore di Norrie specialmente dopo il breack del terzo set.
Una tonnellata di UE per Carlitos, si è addirittura lamentato del campo dicendo che è più lento di Monte-Carlo…
¡Siempre soy el verdadero número 1!
Vamos…
Alvarez è uscito al primo turno, adesso si prepara per la Davis
Che fenomeno alcaraz ahahahha
Siete ancora convinti che Sinner dovrebbe dare forfait a Parigi per fare la Davis?
E così Norrie ha fatto il botto!
Però Charlie mi è parso piuttosto spento.
Tra l’altro, vista anche la pessima prospettiva della ripresa video, ho l’impressione che abbia perso qualche Kilo, più magro e meno muscolare.
Saranno molto contenti i francesi…
Mentre in pieno relax mi guardo Tien-Rublev leggo la notizia del giorno: Norrie che fa fuori Carlos…
Qualche problema fisico o semplicemente giornata storta?
Senza nulla togliere al britannico…
Parigi Bercy si conferma un torneo mediocre…Norrie vincitore su Carlos non si può vedere.
CHE.UOMO
Un Alcaraz totalmente irriconoscibile! Ha fatto oltre 50 errori gratuiti! Anche questo può essere un record per un n.1 al mondo…
Se jannik vince il torneo si riprende il numero 1
Alvarez ha perso, se ci fosse stato Alcaraz chissà!!
Se capisco, vincendo qui torna numero 1. Certo, poi dovrà rivincere a Torino. E anche in Australia. Ma è un primo passo.