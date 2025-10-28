Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Avanza Medvedev. Fuori Lehecka. Fonseca rimonta Shapovalov e conquista la sua prima vittoria al Masters 1000 di Parigi

Daniil Medvedev sembra essere tornato definitivamente ai suoi migliori livelli. Dopo il titolo conquistato due settimane fa, il russo — attuale numero 13 del mondo — ha debuttato al Rolex Paris Masters 2025 con una prestazione straordinaria, travolgendo Jaume Munar per 6-1 6-2 in appena 70 minuti di gioco.

Campione a Parigi nel 2020, Medvedev ha dominato dall’inizio alla fine contro uno spagnolo in grande forma, poi si è persino scusato per la durezza del risultato:

“Gioco così bene solo una volta all’anno”, ha scherzato il russo dopo l’incontro.

Dopo il trionfo a Basilea, João Fonseca ha confermato il suo momento d’oro superando al debutto nel Rolex Paris Masters 2025 il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. A soli 19 anni, il brasiliano è diventato il primo giocatore del suo Paese a vincere un match nel torneo parigino dal 2015, quando ci riuscì Thomaz Bellucci.

Fonseca ha reagito dopo un primo set perso sul filo, trovando maggiore solidità al servizio e sfruttando gli errori del rivale nel secondo parziale. Nonostante qualche problema fisico alla schiena e un momento di difficoltà nel terzo set, il giovane carioca ha mantenuto i nervi saldi, salvando cinque palle break e chiudendo con autorità dopo due ore e mezza di battaglia.

Al prossimo turno, Fonseca affronterà Karen Khachanov, campione a Parigi nel 2018.

Nel match conclusivo del primo turno, Alejandro Davidovich Fokina ha invece sofferto ma alla fine ha battuto il lucky loser francese Valentin Royer per 4-6 6-1 6-4, mantenendo vive — almeno per ora — le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino.

ATP Paris Valentin Vacherot Valentin Vacherot 6 6 Jiri Lehecka [14] Jiri Lehecka [14] 1 3 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-0 → 5-1 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Valentin Vacherotvs Jiri Lehecka

Corentin Moutet vs Reilly Opelka



ATP Paris Corentin Moutet Corentin Moutet 3 7 6 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 5 1 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Opelka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Opelka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Jaume Munar vs Daniil Medvedev



ATP Paris Jaume Munar Jaume Munar 1 3 Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Munar 0-15 0-30 df 0-40 df 1-5 → 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 19:00)



ATP Paris Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 4 Cameron Norrie Cameron Norrie 4 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Aleksandar Vukic



ATP Paris Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 7 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 2 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fritz 0-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Felix Auger-Aliassime vs Francisco Comesana



ATP Paris Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 6 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 7 3 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Denis Shapovalov vs Joao Fonseca



ATP Paris Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 4 3 Joao Fonseca Joao Fonseca 5 6 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 D. Shapovalov 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-4 → 2-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 40-30 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 30-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 30-40 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alejandro Davidovich Fokina vs Valentin Royer



ATP Paris Alejandro Davidovich Fokina [15] Alejandro Davidovich Fokina [15] 4 6 6 Valentin Royer Valentin Royer 6 1 4 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 V. Royer 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 V. Royer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)



ATP Paris Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 7 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 ace 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Learner Tien vs Andrey Rublev



ATP Paris Learner Tien Learner Tien 4 4 Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Tien 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Tien 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo



ATP Paris Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 3 4 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 14:00)



ATP Paris Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] 6 7 Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 1 6 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Puetz 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi Perricard / Arthur Rinderknech vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut



ATP Paris Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 6 5 10 Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut 4 7 4 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 G. Dimitrov / Mahut 0-1 0-2 df 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 df 3-5 3-6 3-7 3-8 df 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Dimitrov / Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov / Mahut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Dimitrov / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Dimitrov / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov / Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dimitrov / Mahut 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 G. Dimitrov / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 G. Dimitrov / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 G. Dimitrov / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert



ATP Paris Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 5 6 Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert 7 7 Vincitore: Halys / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Q. Halys / Herbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 Q. Halys / Herbert 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

ATP Paris Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 5 3 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 7 6 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverryvs Camilo Ugo Carabelli

Francisco Cerundolo / Luciano Darderi vs Christian Harrison / Evan King



ATP Paris Francisco Cerundolo / Luciano Darderi Francisco Cerundolo / Luciano Darderi 6 6 Christian Harrison / Evan King [8] Christian Harrison / Evan King [8] 4 4 Vincitore: Cerundolo / Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Cerundolo / Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 C. Harrison / King 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cerundolo / Darderi 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cerundolo / Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Santiago Gonzalez / David Pel vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Paris Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 2 4 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Gonzalez / Pel 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

John Peers / JJ Tracy vs Rohan Bopanna / Alexander Bublik (Non prima 17:00)



ATP Paris John Peers / JJ Tracy John Peers / JJ Tracy 7 2 10 Rohan Bopanna / Alexander Bublik Rohan Bopanna / Alexander Bublik 5 6 8 Vincitore: Peers / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Bopanna / Bublik 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Bopanna / Bublik 2-5 → 2-6 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Bopanna / Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Bopanna / Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Bopanna / Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Bublik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Bublik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Peers / Tracy 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Bublik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 df 0-1 → 1-1 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 0-0 → 0-1

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Theo Arribage / Albano Olivetti

