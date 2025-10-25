Da Santa Margherita di Pula: Gianluca Cadenasso vince il torneo. Anche il singolare femminile avrà una vincitrice italiana

Gianluca Cadenasso concede il bis nel singolare maschile dell’Itf Combined che chiude il ciclo invernale dei tornei organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il tennista ligure, accreditato dell’ottava testa di serie, ha prima regolato con un doppio 6-2 il ceco Martin Krumich, numero 6 del seeding, e poi, in finale, ha approfittato del ritiro sul 5-5 di Filippo Moroni che, dopo aver sconfitto 7-6(6), 6-0 in semifinale Juan Cruz Martin Manzano, ha accusato problemi muscolari.

Cadenasso chiude così con dieci match vinti consecutivamente sul rosso di Santa Margherita di Pula.

Finale tutta tricolore anche nel doppio maschile, con Luca Potenza e Giorgio Ricca che hanno alzato il trofeo senza giocare, visto il forfait di Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco.

E anche il singolare femminile avrà una vincitrice italiana, con la sfida di domani tra la testa di serie numero 2 Lisa Pigato e la 3 Giorgia Pedone.

Pigato ha iniziato la giornata regolando 6-1, 6-0 nei quarti l’ellenica Martha Matuola, numero 5 del torneo, per poi battere 6-3, 7-5 la numero 4 Jennifer Ruggeri. Ruggeri che in precedenza aveva superato 6-3, 6-4 la svedese Lisa Zaar.

Pedone l’ha prima spuntata 7-6(6), 3-6, 6-2 la ceca Julie Struplova e poi ha eliminato 7-6(4), 6-2 la marocchina Yasmine Kabbaj, che nei quarti aveva stoppato 7-5, 7-6(3) la qualificata Gaia Maduzzi.