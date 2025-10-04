Tsitsipas si ritira all’ultimo momento dal Masters 1000 di Shanghai

Novità a poche ore dal suo debutto: Stefanos Tsitsipas ha ufficializzato il ritiro di ultima ora dal Masters 1000 di Shanghai 2025, dove avrebbe dovuto affrontare Nuno Borges al primo turno.

Il tennista greco, già assente da diversi giorni per problemi fisici, ha deciso di saltare l’intera tournée asiatica, rinunciando così sia al torneo cinese che alle successive tappe del circuito nella regione. Una scelta che conferma le sue difficoltà nel recuperare la miglior condizione dopo una stagione altalenante e segnata da vari stop per infortunio (l’ultimo alla schiena).

Al suo posto nel tabellone principale entra Aleksandar Vukic, che affronterà proprio il portoghese Borges in un incontro inedito.

L’assenza di Tsitsipas è una perdita importante per il torneo, ma il numero uno ellenico guarda già al futuro: salvo imprevisti, sarà infatti al via nella King Slam Cup , l’esibizione di fine stagione in Arabia Saudita che riunirà molte stelle del circuito ATP.





Marco Rossi