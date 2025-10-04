Tsitsipas si ritira all’ultimo momento dal Masters 1000 di Shanghai
Novità a poche ore dal suo debutto: Stefanos Tsitsipas ha ufficializzato il ritiro di ultima ora dal Masters 1000 di Shanghai 2025, dove avrebbe dovuto affrontare Nuno Borges al primo turno.
Il tennista greco, già assente da diversi giorni per problemi fisici, ha deciso di saltare l’intera tournée asiatica, rinunciando così sia al torneo cinese che alle successive tappe del circuito nella regione. Una scelta che conferma le sue difficoltà nel recuperare la miglior condizione dopo una stagione altalenante e segnata da vari stop per infortunio (l’ultimo alla schiena).
Al suo posto nel tabellone principale entra Aleksandar Vukic, che affronterà proprio il portoghese Borges in un incontro inedito.
L’assenza di Tsitsipas è una perdita importante per il torneo, ma il numero uno ellenico guarda già al futuro: salvo imprevisti, sarà infatti al via nella King Slam Cup , l’esibizione di fine stagione in Arabia Saudita che riunirà molte stelle del circuito ATP.
Marco Rossi
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025, Stefanos Tsitsipas
6 commenti
si prenda il milione e mezzo arabo e non si faccia più vedere per piacere
Non certo per merito di Tsitsi, che non era certo tra le preoccupazioni di Nole.
Che comunque finirà la stagione da #4 con più di 5000 punti, giocando una manciata di tornei. O è un fenomeno assoluto o i ricambi non sono all’altezza, molto probabilmente sono vere entrambe le cose.
Ennesima brutta e triste pagina del nostro(??????)sport.
PS: se dovesse giocare l’esibizione tra dromedari e cammelli,davvero non ci farebbe una bella figura,non aggiungo altro…
Se non si e’ più competitivi, meglio incassare un gran bel gettone di presenza dagli arabi che rischiare di fare ancora brutte figure nei tornei.
Non si prevedono ritiri al Six Kings Slam, questo e’ sicuro!!!
Intanto nole se la ride…fino in semi pare un 250…