Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
🇵🇹 Challenger Braga – Semifinali (terra battuta)
Centre Court – ore 12:00
Alejandro Moro Canas vs Luka Mikrut
Zdenek Kolar vs Vilius Gaubas
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Alexander Donski / Stefan Latinovic (Non prima 16:00)
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Semifinali (cemento indoor)
Court Central – ore 12:00
Hamish Stewart / Harry Wendelken vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti
Nicolai Budkov Kjaer vs Clement Chidekh (Non prima 14:30)
Raphael Collignon vs Patrick Kypson
🇺🇸 Challenger Tiburon – Semifinali (cemento)
Kennedy-Grossman – ore 20:00
Finn Reynolds / James Watt vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy
Abdullah Shelbayh vs Tyler Zink (Non prima 22:30)
Rafael Jodar vs Michael Zheng (Non prima 00:00)
🇪🇸 Challenger Villena – Semifinali (cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Daniel Merida vs Hugo Grenier
Petr Brunclik vs Pablo Carreno Busta (Non prima 13:30)
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Sander Gille / Sem Verbeek
🇨🇱 Challenger Antofagasta – Semifinali (terra battuta)
Cancha Central – ore 16:00
Joao Lucas Reis Da Silva vs Facundo Diaz Acosta
Adolfo Daniel Vallejo vs Cristian Garin
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Luis Britto / Matheus Pucinelli De Almeida
