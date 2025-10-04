Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

04/10/2025
Vilius Gaubas - Foto ATP Challenger Tour
🇵🇹 Challenger Braga – Semifinali (terra battuta)

Centre Court – ore 12:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Luka Mikrut CRO
Zdenek Kolar CZE vs Vilius Gaubas LTU

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB (Non prima 16:00)

🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Semifinali (cemento indoor)

Court Central – ore 12:00
Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR vs Gregoire Jacq FRA / Albano Olivetti FRA
Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR vs Gregoire Jacq FRA / Albano Olivetti FRA (Non prima 14:00)

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Clement Chidekh FRA (Non prima 14:30)

Raphael Collignon BEL vs Patrick Kypson USA

🇺🇸 Challenger Tiburon – Semifinali (cemento)

Kennedy-Grossman – ore 20:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA

Abdullah Shelbayh JOR vs Tyler Zink USA (Non prima 22:30)

Rafael Jodar ESP vs Michael Zheng USA (Non prima 00:00)

🇪🇸 Challenger Villena – Semifinali (cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Daniel Merida ESP vs Hugo Grenier FRA
Petr Brunclik CZE vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 13:30)

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

🇨🇱 Challenger Antofagasta – Semifinali (terra battuta)

Cancha Central – ore 16:00
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Facundo Diaz Acosta ARG
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Cristian Garin CHI

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Luis Britto BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA

