Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

🇵🇹 Challenger Braga – Semifinali (terra battuta)

Alejandro Moro Canasvs Luka Mikrut

Zdenek Kolar vs Vilius Gaubas



Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Alexander Donski / Stefan Latinovic (Non prima 16:00)



🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Semifinali (cemento indoor)

Hamish Stewart/ Harry Wendelkenvs Gregoire Jacq/ Albano Olivetti

Hamish Stewart / Harry Wendelken vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti (Non prima 14:00)



Nicolai Budkov Kjaer vs Clement Chidekh (Non prima 14:30)



Raphael Collignon vs Patrick Kypson



🇺🇸 Challenger Tiburon – Semifinali (cemento)

Finn Reynolds/ James Wattvs Benjamin Kittay/ Joshua Sheehy

Finn Reynolds / James Watt vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy



Abdullah Shelbayh vs Tyler Zink (Non prima 22:30)



Rafael Jodar vs Michael Zheng (Non prima 00:00)



🇪🇸 Challenger Villena – Semifinali (cemento)

Daniel Meridavs Hugo Grenier

Petr Brunclik vs Pablo Carreno Busta (Non prima 13:30)



Petr Nouza / Patrik Rikl vs Sander Gille / Sem Verbeek



🇨🇱 Challenger Antofagasta – Semifinali (terra battuta)

Joao Lucas Reis Da Silvavs Facundo Diaz Acosta

Adolfo Daniel Vallejo vs Cristian Garin



Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Luis Britto / Matheus Pucinelli De Almeida



