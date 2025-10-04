WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Iniziano anche le quali a Maiorca (LIVE)

04/10/2025 08:25 Nessun commento
Dalila Spiteri nella foto
Dalila Spiteri nella foto

🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Semifinali (terra battuta)

Center Court – ore 13:00
Nicole Fossa Huergo ITA / Ekaterine Gorgodze GEO vs Aliona Bolsova ESP / Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP
Il match deve ancora iniziare

(3) Amina Anshba RUS / (3) Madeleine Brooks GBR vs Federica Urgesi ITA / Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare

Tamara Zidansek SLO vs Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

(4) Sara Bejlek CZE vs Maja Chwalinska POL Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – Semifinali (cemento)

Center Court – ore 09:30
(5) Darja Vidmanova CZE vs (3) Nikola Bartunkova CZE
Il match deve ancora iniziare

Linda Klimovicova POL vs (2) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Maia Lumsden GBR vs Naima Karamoko SUI / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Semifinali – hard)

Centre Court – ore 04:00
(4) Aldila Sutjiadi INA / (4) Janice Tjen INA vs Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN
WTA Suzhou 125
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]
0
7
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0
5
4
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Mostra dettagli

(6) Viktorija Golubic SUI vs (2) Tatjana Maria GER

WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
0
6
6
0
Tatjana Maria [2]
0
3
3
0
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Katie Volynets USA

WTA Suzhou 125
Victoria Jimenez Kasintseva
0
5
1
Katie Volynets
0
7
2
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet FRA vs Maxine Kammerer GER
Il match deve ancora iniziare

Tea Kovacevic BIH vs (7) Aneta Kucmova CZE

Il match deve ancora iniziare

(2) Teodora Kostovic SRB vs Mireia Sagrista Bermejo ESP

Il match deve ancora iniziare

Yvonne Cavalle-Reimers ESP vs (5) Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(4) Tessa Johanna Brockmann GER vs Yelyzaveta Kotliar UKR

Il match deve ancora iniziare

Min Liu CHN vs (6) Ekaterina Kazionova RUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: