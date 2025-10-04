WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Iniziano anche le quali a Maiorca (LIVE)

Dalila Spiteri nella foto
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Semifinali (terra battuta)
Center Court – ore 13:00
Nicole Fossa Huergo
/ Ekaterine Gorgodze
vs Aliona Bolsova
/ Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
(3) Amina Anshba / (3) Madeleine Brooks vs Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
Il match deve ancora iniziare
Tamara Zidansek vs Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
(4) Sara Bejlek vs Maja Chwalinska Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – Semifinali (cemento)
Center Court – ore 09:30
(5) Darja Vidmanova
vs (3) Nikola Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
Linda Klimovicova vs (2) Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Maia Lumsden vs Naima Karamoko / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Semifinali – hard)
Centre Court – ore 04:00
(4) Aldila Sutjiadi
/ (4) Janice Tjen
vs Estelle Cascino
/ Shuo Feng
WTA Suzhou 125
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]
0
7
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0
5
4
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-0 → 2-1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-0 → 2-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-4 → 3-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
1-1 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-1 → 1-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
(6) Viktorija Golubic vs (2) Tatjana Maria
WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
0
6
6
0
Tatjana Maria [2]
0
3
3
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
5-3 → 6-3
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Viktorija Golubic
3-1 → 3-2
Viktorija Golubic
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Viktorija Golubic
4-3 → 5-3
Viktorija Golubic
4-1 → 4-2
Viktorija Golubic
2-1 → 3-1
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Victoria Jimenez Kasintseva vs Katie Volynets
WTA Suzhou 125
Victoria Jimenez Kasintseva•
0
5
1
Katie Volynets
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
Victoria Jimenez Kasintseva
1-1 → 1-2
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
5-5 → 5-6
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
3-5 → 4-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
2-2 → 2-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
1-1 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet
vs Maxine Kammerer
Il match deve ancora iniziare
Tea Kovacevic vs (7) Aneta Kucmova
Il match deve ancora iniziare
(2) Teodora Kostovic vs Mireia Sagrista Bermejo
Il match deve ancora iniziare
Yvonne Cavalle-Reimers vs (5) Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(4) Tessa Johanna Brockmann vs Yelyzaveta Kotliar
Il match deve ancora iniziare
Min Liu vs (6) Ekaterina Kazionova Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
