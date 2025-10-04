Italiani e Italiane nei tornei iTF: I risultati di Sabato 04 Ottobre 2025
M25 Sharm ElSheikh 30000 – Semi-final
Koray Kirci vs [2] Fabrizio Andaloro ore 10:00
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[1] Daniel Michalski vs Michele Ribecai ore 10:00
M25 Zaragoza 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino vs [7] Martin Krumich Non prima delle 12:00
M15 Monastir 15000 – Semi-final
Max Schoenhaus vs [4] Massimo Giunta ore 11:00
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri vs [6] Antonia Schmidt ore 10:00
W75 Bucharest 60000 – 2nd Round
Katerina Tsygourova vs [8] Camilla Rosatello 2 incontro dalle 13:00
[7] Alice Rame vs Lisa Pigato ore 13:00
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit