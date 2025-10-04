Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei iTF: I risultati di Sabato 04 Ottobre 2025

04/10/2025
Michele Ribecai nella foto
EGY M25 Sharm ElSheikh 30000 – Semi-final
Koray Kirci TUR vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00

ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-28T00:00:00Z
Koray Kirci
0
2
Fabrizio Andaloro
0
0
ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[1] Daniel Michalski POL vs Michele Ribecai ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP M25 Zaragoza 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs [7] Martin Krumich CZE Non prima delle 12:00

Il match deve ancora iniziare



TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
Max Schoenhaus GER vs [4] Massimo Giunta ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri ITA vs [6] Antonia Schmidt GER ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ROU W75 Bucharest 60000 – 2nd Round
Katerina Tsygourova SUI vs [8] Camilla Rosatello ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Alice Rame FRA vs Lisa Pigato ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

