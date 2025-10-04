Qualificazioni WTA 1000 Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Lucia Bronzetti al turno decisivo. Fuori Elisabetta Cocciaretto

04/10/2025 09:45 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTER – ore 10:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (13) Polina Kudermetova RUS
WTA Wuhan
Yuliia Starodubtseva
0
6
0
Polina Kudermetova [13]
0
7
0
Mostra dettagli

(5) Alexandra Eala PHI vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
Yafan Wang CHN vs (16) Zeynep Sonmez TUR

WTA Wuhan
Yafan Wang
6
4
6
Zeynep Sonmez [16]
4
6
4
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs (11) Lucia Bronzetti ITA

WTA Wuhan
Fangran Tian
0
4
2
0
Lucia Bronzetti [11]
0
6
6
0
Vincitore: Bronzetti
Mostra dettagli

(3) Katie Boulter GBR vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Wuhan
Katie Boulter [3]
0
6
4
0
Viktoriya Tomova
0
3
6
0
Mostra dettagli

Xiyu Wang CHN vs (9) Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(8) Yulia Putintseva KAZ vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Bianca Andreescu CAN vs (12) Tereza Valentova CZE

WTA Wuhan
Bianca Andreescu
0
6
6
0
Tereza Valentova [12]
0
4
2
0
Vincitore: Andreescu
Mostra dettagli

(4) Suzan Lamens NED vs Kimberly Birrell AUS

WTA Wuhan
Suzan Lamens [4]
0
1
2
0
Kimberly Birrell
0
6
6
0
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli

(2) Emiliana Arango COL vs Anna Bondar HUN

WTA Wuhan
Emiliana Arango [2]
15
6
4
4
Anna Bondar
0
4
6
5
Mostra dettagli

(1) Iva Jovic USA vs Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Caroline Dolehide USA vs (10) Anna Blinkova RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova CZE vs Caty McNally USA

WTA Wuhan
Katerina Siniakova [7]
0
7
6
0
Caty McNally
0
5
3
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

(6) Alycia Parks USA vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Wuhan
Alycia Parks [6]
0
4
0
0
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Elisabetta Cocciaretto ITA vs (15) Antonia Ruzic CRO

WTA Wuhan
Elisabetta Cocciaretto
0
3
1
0
Antonia Ruzic [15]
0
6
6
0
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Ajla Tomljanovic AUS vs (14) Varvara Gracheva FRA

WTA Wuhan
Ajla Tomljanovic
15
7
2
Varvara Gracheva [14]
15
5
2
Mostra dettagli

TAG: ,

1 commento

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 04-10-2025 10:50

Ma che brava,impresa da 10 pagine sui principali quotidiani del mondo!!!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!