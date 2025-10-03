Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 03 Ottobre 2025

03/10/2025 04:31 Nessun commento
Luca Potenza nella foto
CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R64 Nardi ITA – Mpetshi Perricard FRA 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Munar ESP – Cobolli ITA 4° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Bellucci ITA – Machac CZE 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Mouilleron le Captif – Indoor Hard
QF Budkov Kjaer NOR – Passaro ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Villena – hard
QF Potenza ITA – Brunclik CZE Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza WTA 125 – terra
QF Zidansek SLO – Abbagnato ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Brancaccio ITA – Bejlek CZE ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

QF Zamarripa USA/Zamarripa USA – Urgesi ITA/Zantedeschi ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

