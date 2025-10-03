Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 03 Ottobre 2025
Masters 1000 Shanghai – hard
R64 Nardi – Mpetshi Perricard 3° inc. ore 06:30
R64 Munar – Cobolli 4° inc. ore 06:30
R64 Bellucci – Machac 3° inc. ore 06:30
CH Mouilleron le Captif – Indoor Hard
QF Budkov Kjaer – Passaro 2° inc. ore 10:30
CH Villena – hard
QF Potenza – Brunclik Non prima 16:00
Cosenza WTA 125 – terra
QF Zidansek – Abbagnato ore 14:00
QF Brancaccio – Bejlek ore 20:00
QF Zamarripa /Zamarripa – Urgesi /Zantedeschi 2 incontro dalle 14:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit