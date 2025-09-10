WTA Finals 2025: la corsa verso Riad entra nel vivo

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Con i quattro Slam già archiviati, il circuito femminile si concentra ora sull’ultimo grande appuntamento della stagione: le WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Saranno le otto migliori giocatrici dell’anno a contendersi il titolo più prestigioso di fine stagione e, a meno di due mesi dall’evento, la corsa è ancora apertissima.
Al momento, Aryna Sabalenka (9610 punti) e Iga Swiatek (7533) sono già sicure di un posto. Molto vicina anche Coco Gauff (5184), che ha bisogno di soli 421 punti per blindare la qualificazione: un piazzamento in finale al WTA 1000 di Pechino basterebbe, ma anche a Wuhan avrebbe l’occasione di chiudere la pratica.
La rincorsa americana e la sorpresa Anisimova
Alle spalle delle prime tre, ha fatto un balzo decisivo Amanda Anisimova (4908), finalista a Wimbledon e US Open, che con un paio di buoni risultati nella tour asiatica può garantirsi la sua prima partecipazione alle Finals. In piena corsa anche le connazionali Madison Keys (4450) e Jessica Pegula (4209), oltre alla giovanissima Mirra Andreeva (4189), capace già di inserirsi tra le prime sette della Race.
L’ultima poltrona e il duello Rybakina–Paolini
La lotta più serrata è per l’ottavo e ultimo posto disponibile. Al momento, Elena Rybakina (3751) detiene il vantaggio, ma deve guardarsi dalla pressione di Jasmine Paolini (3526), che sogna una qualificazione storica, e di Ekaterina Alexandrova (2871). Più staccata Elina Svitolina (2606), che avrebbe bisogno di un’autentica impresa.
Tutto si decide in Asia
La chiave sarà la gira asiatica, con tornei pesantissimi come i WTA 1000 di Pechino e Wuhan, in cui il titolo vale 1000 punti, e i WTA 500 di Seul, Ningbo e Tokyo. Non mancheranno nemmeno i WTA 250 (Osaka, Guangzhou, Hong Kong e Jiujian), che pur con un montepremi ridotto potrebbero fare la differenza nella corsa al fotofinish.
Classifica Wta Race Singolo (08-09-2025)
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
Madison Keys
USA, 17-02-1995
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
Mirra Andreeva
RUS, 29-04-2007
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
Diana Shnaider
RUS, 02-04-2004
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
Victoria Mboko
CAN, 26-08-2006
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
Maya Joint
AUS, 16-04-2006
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 24-09-2002
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
Magda Linette
POL, 12-02-1992
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
Lois Boisson
FRA, 16-05-2003
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
Alexandra Eala
PHI, 23-05-2005
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
Antonia Ruzic
CRO, 20-01-2003
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
Ella Seidel
GER, 14-02-2005
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
Iva Jovic
USA, 06-12-2007
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
Tereza Valentova
CZE, 20-02-2007
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
Robin Montgomery
USA, 05-09-2004
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
Sara Bejlek
CZE, 31-01-2006
Leyre Romero Gormaz
ESP, 06-04-2002
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
Linda Fruhvirtova
CZE, 01-05-2005
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
Talia Gibson
AUS, 18-06-2004
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
Anca Todoni
ROU, 10-10-2004
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
Erika Andreeva
RUS, 24-06-2004
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
Emerson Jones
AUS, 07-07-2008
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
Julieta Pareja
USA, 18-02-2009
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 09-08-2005
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
Clervie Ngounoue
USA, 19-07-2006
Claire Liu
USA, 25-05-2000
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
Dominika Salkova
CZE, 28-06-2004
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
Janice Tjen
INA, 06-05-2002
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
Hina Inoue
USA, 01-06-2003
Alina Korneeva
RUS, 23-06-2007
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
Wakana Sonobe
JPN, 17-01-2008
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 15-12-2005
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
Venus Williams
USA, 17-06-1980
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
Barbora Palicova
CZE, 11-03-2004
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
Teodora Kostovic
SRB, 28-06-2007
Linda Klimovicova
POL, 18-06-2004
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
Anastasiia Sobolieva
UKR, 23-04-2004
Tatiana Prozorova
RUS, 10-10-2003
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
Lola Radivojevic
SRB, 02-01-2005
Elena Pridankina
RUS, 30-08-2005
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
Kristina Dmitruk
BLR, 25-09-2003
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
Renata Jamrichova
SVK, 20-06-2007
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
Xinxin Yao
CHN, 20-10-2003
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
Petra Marcinko
CRO, 04-12-2005
Mingge Xu
GBR, 02-10-2007
Tyra Caterina Grant
ITA, 12-03-2008
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
Hanne Vandewinkel
BEL, 21-05-2004
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
Lanlana Tararudee
THA, 07-07-2004
Celine Naef
SUI, 25-06-2005
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
Sayaka Ishii
JPN, 31-08-2005
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
Nastasja Schunk
GER, 17-08-2003
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 09-01-2004
Elena Micic
AUS, 13-07-2004
Brenda Fruhvirtova
CZE, 02-04-2007
Ayana Akli
USA, 06-07-2001
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
Lucie Havlickova
CZE, 13-03-2005
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
Kayla Cross
CAN, 21-03-2005
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
Lian Tran
NED, 19-07-2002
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
Taylah Preston
AUS, 27-10-2005
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
Sofia Costoulas
BEL, 02-04-2005
Mika Stojsavljevic
GBR, 15-12-2008
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
Gabriela Knutson
CZE, 21-04-1997
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
Cadence Brace
CAN, 25-02-2005
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
Amarni Banks
GBR, 08-10-2002
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 21-11-2008
Tara Wuerth
CRO, 30-09-2002
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
Kaitlin Quevedo
ESP, 13-02-2006
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
Amelia Honer
USA, 02-03-2003
Celine Simunyu
IRL, 23-07-2004
Ariana Geerlings
ESP, 01-09-2005
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
Priska Nugroho
INA, 29-05-2003
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
Giulia Safina Popa
ROU, 09-11-2009
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
Alena Kovackova
CZE, 13-06-2008
Isis Louise Van Den Broek
NED, 28-12-2005
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
Valentina Steiner
GER, 19-07-2006
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
Giorgia Pedone
ITA, 31-08-2004
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
Victoria Hu
USA, 25-04-2002
Alana Smith
USA, 09-11-1999
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
Bethanie Mattek-Sands
USA, 23-03-1985
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
Valerie Glozman
USA, 22-11-2006
Hannah Klugman
GBR, 18-02-2009
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
Tessa Johanna Brockmann
GER, 21-11-2005
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
Eden Silva
GBR, 14-03-1996
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
Anna Petkovic
GER, 02-06-2005
Mia Ristic
SRB, 17-05-2006
Monique Barry
NZL, 21-06-2002
Makoto Ninomiya
JPN, 28-05-1994
Alyssa Ahn
USA, 27-12-2006
Arianna Zucchini
ITA, 10-07-2003
Federica Urgesi
ITA, 29-01-2005
6 commenti
Sicuramente deve fare un grande risultato da qui a un mese Jasmine
C’è un fattore che non viene considerato: Paolini ha fatto meno tornei delle altre. Non ha nulla da scartare.
Mi sa che non segui il circuito wta … guarda gli ultimi risultati di rybakina…
Gauff e Keys sono praticamente già qualificate, a Coco basta fare 500 punti e Madison può accontentarsi di finire in Top20 avendo vinto gli AO. Anche Anisimova, Pegula e Andreeva sono messe bene, sarà una lotta per l’ultimo posto tra Rybakina e Paolini con Alexandrova a fare da outsider.
rybakina non è in crisi nera
Sarebbe clamoroso se Jasmine escludesse Rybakina dalle Finals!
Ma la kazaka è in crisi nera e non ha mai ottenuto grandi risultati in Asia.
Per Paolini ci siano ottime possibilità.
Sarà un torneo di assoluto livello.