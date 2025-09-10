WTA Finals 2025: la corsa verso Riad entra nel vivo

Con i quattro Slam già archiviati, il circuito femminile si concentra ora sull’ultimo grande appuntamento della stagione: le WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Saranno le otto migliori giocatrici dell’anno a contendersi il titolo più prestigioso di fine stagione e, a meno di due mesi dall’evento, la corsa è ancora apertissima.

Al momento, Aryna Sabalenka (9610 punti) e Iga Swiatek (7533) sono già sicure di un posto. Molto vicina anche Coco Gauff (5184), che ha bisogno di soli 421 punti per blindare la qualificazione: un piazzamento in finale al WTA 1000 di Pechino basterebbe, ma anche a Wuhan avrebbe l’occasione di chiudere la pratica.

La rincorsa americana e la sorpresa Anisimova

Alle spalle delle prime tre, ha fatto un balzo decisivo Amanda Anisimova (4908), finalista a Wimbledon e US Open, che con un paio di buoni risultati nella tour asiatica può garantirsi la sua prima partecipazione alle Finals. In piena corsa anche le connazionali Madison Keys (4450) e Jessica Pegula (4209), oltre alla giovanissima Mirra Andreeva (4189), capace già di inserirsi tra le prime sette della Race.

L’ultima poltrona e il duello Rybakina–Paolini

La lotta più serrata è per l’ottavo e ultimo posto disponibile. Al momento, Elena Rybakina (3751) detiene il vantaggio, ma deve guardarsi dalla pressione di Jasmine Paolini (3526), che sogna una qualificazione storica, e di Ekaterina Alexandrova (2871). Più staccata Elina Svitolina (2606), che avrebbe bisogno di un’autentica impresa.

Tutto si decide in Asia

La chiave sarà la gira asiatica, con tornei pesantissimi come i WTA 1000 di Pechino e Wuhan, in cui il titolo vale 1000 punti, e i WTA 500 di Seul, Ningbo e Tokyo. Non mancheranno nemmeno i WTA 250 (Osaka, Guangzhou, Hong Kong e Jiujian), che pur con un montepremi ridotto potrebbero fare la differenza nella corsa al fotofinish.