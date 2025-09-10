Verso Riad Copertina, WTA

WTA Finals 2025: la corsa verso Riad entra nel vivo

Con i quattro Slam già archiviati, il circuito femminile si concentra ora sull’ultimo grande appuntamento della stagione: le WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Saranno le otto migliori giocatrici dell’anno a contendersi il titolo più prestigioso di fine stagione e, a meno di due mesi dall’evento, la corsa è ancora apertissima.
Al momento, Aryna Sabalenka (9610 punti) e Iga Swiatek (7533) sono già sicure di un posto. Molto vicina anche Coco Gauff (5184), che ha bisogno di soli 421 punti per blindare la qualificazione: un piazzamento in finale al WTA 1000 di Pechino basterebbe, ma anche a Wuhan avrebbe l’occasione di chiudere la pratica.

La rincorsa americana e la sorpresa Anisimova
Alle spalle delle prime tre, ha fatto un balzo decisivo Amanda Anisimova (4908), finalista a Wimbledon e US Open, che con un paio di buoni risultati nella tour asiatica può garantirsi la sua prima partecipazione alle Finals. In piena corsa anche le connazionali Madison Keys (4450) e Jessica Pegula (4209), oltre alla giovanissima Mirra Andreeva (4189), capace già di inserirsi tra le prime sette della Race.

L’ultima poltrona e il duello Rybakina–Paolini
La lotta più serrata è per l’ottavo e ultimo posto disponibile. Al momento, Elena Rybakina (3751) detiene il vantaggio, ma deve guardarsi dalla pressione di Jasmine Paolini (3526), che sogna una qualificazione storica, e di Ekaterina Alexandrova (2871). Più staccata Elina Svitolina (2606), che avrebbe bisogno di un’autentica impresa.

Tutto si decide in Asia
La chiave sarà la gira asiatica, con tornei pesantissimi come i WTA 1000 di Pechino e Wuhan, in cui il titolo vale 1000 punti, e i WTA 500 di Seul, Ningbo e Tokyo. Non mancheranno nemmeno i WTA 250 (Osaka, Guangzhou, Hong Kong e Jiujian), che pur con un montepremi ridotto potrebbero fare la differenza nella corsa al fotofinish.

Classifica Wta Race Singolo (08-09-2025)

1
Best: ND
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9610
Punti
15
Tornei
2
Best: ND
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7533
Punti
15
Tornei
3
Best: ND
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
5184
Punti
15
Tornei
4
Best: ND
2
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
4908
Punti
17
Tornei
5
Best: ND
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4450
Punti
17
Tornei
6
Best: ND
2
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4209
Punti
20
Tornei
7
Best: ND
-2
Mirra Andreeva
RUS, 29-04-2007
4189
Punti
16
Tornei
8
Best: ND
-1
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3751
Punti
18
Tornei
9
Best: ND
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3526
Punti
16
Tornei
10
Best: ND
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2871
Punti
21
Tornei
11
Best: ND
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
15
Tornei
12
Best: ND
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2553
Punti
19
Tornei
13
Best: ND
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2310
Punti
23
Tornei
14
Best: ND
9
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2244
Punti
14
Tornei
15
Best: ND
-1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2229
Punti
16
Tornei
16
Best: ND
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2031
Punti
20
Tornei
17
Best: ND
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1964
Punti
19
Tornei
18
Best: ND
-2
Diana Shnaider
RUS, 02-04-2004
1921
Punti
22
Tornei
19
Best: ND
-1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1782
Punti
18
Tornei
20
Best: ND
1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1670
Punti
21
Tornei
21
Best: ND
-2
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1663
Punti
12
Tornei
22
Best: ND
9
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1643
Punti
13
Tornei
23
Best: ND
-3
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1611
Punti
16
Tornei
24
Best: ND
-2
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1554
Punti
19
Tornei
25
Best: ND
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1542
Punti
22
Tornei
26
Best: ND
3
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1531
Punti
18
Tornei
27
Best: ND
-3
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1456
Punti
19
Tornei
28
Best: ND
14
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
11
Tornei
29
Best: ND
-3
Victoria Mboko
CAN, 26-08-2006
1440
Punti
8
Tornei
30
Best: ND
-2
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1440
Punti
18
Tornei
31
Best: ND
-1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1330
Punti
21
Tornei
32
Best: ND
1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1326
Punti
20
Tornei
33
Best: ND
-6
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1323
Punti
21
Tornei
34
Best: ND
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1301
Punti
19
Tornei
35
Best: ND
--
0
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1212
Punti
19
Tornei
36
Best: ND
7
Ann Li
USA, 26-06-2000
1212
Punti
22
Tornei
37
Best: ND
-1
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
16
Tornei
38
Best: ND
-6
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1183
Punti
20
Tornei
39
Best: ND
-1
Maya Joint
AUS, 16-04-2006
1158
Punti
20
Tornei
40
Best: ND
-3
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 24-09-2002
1108
Punti
20
Tornei
41
Best: ND
5
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1091
Punti
23
Tornei
42
Best: ND
-3
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
21
Tornei
43
Best: ND
4
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1088
Punti
19
Tornei
44
Best: ND
-4
Lois Boisson
FRA, 16-05-2003
1073
Punti
8
Tornei
45
Best: ND
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1039
Punti
21
Tornei
46
Best: ND
6
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1019
Punti
20
Tornei
47
Best: ND
1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1012
Punti
20
Tornei
48
Best: ND
-7
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1012
Punti
24
Tornei
49
Best: ND
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1004
Punti
20
Tornei
50
Best: ND
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
998
Punti
18
Tornei
51
Best: ND
-7
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
17
Tornei
52
Best: ND
11
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
951
Punti
21
Tornei
53
Best: ND
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
946
Punti
20
Tornei
54
Best: ND
-3
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
55
Best: ND
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
891
Punti
18
Tornei
56
Best: ND
18
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
890
Punti
24
Tornei
57
Best: ND
-3
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
881
Punti
22
Tornei
58
Best: ND
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
864
Punti
20
Tornei
59
Best: ND
--
0
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
822
Punti
21
Tornei
60
Best: ND
7
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
816
Punti
22
Tornei
61
Best: ND
43
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
816
Punti
9
Tornei
62
Best: ND
-5
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
805
Punti
15
Tornei
63
Best: ND
-5
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
798
Punti
24
Tornei
64
Best: ND
--
0
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
779
Punti
19
Tornei
65
Best: ND
-4
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
774
Punti
20
Tornei
66
Best: ND
-6
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
758
Punti
18
Tornei
67
Best: ND
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
754
Punti
23
Tornei
68
Best: ND
3
Alexandra Eala
PHI, 23-05-2005
749
Punti
13
Tornei
69
Best: ND
-7
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
743
Punti
21
Tornei
70
Best: ND
2
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
737
Punti
19
Tornei
71
Best: ND
-6
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
708
Punti
17
Tornei
72
Best: ND
-4
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
696
Punti
16
Tornei
73
Best: ND
-3
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
694
Punti
16
Tornei
74
Best: ND
-5
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
694
Punti
20
Tornei
75
Best: ND
2
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
684
Punti
23
Tornei
76
Best: ND
2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
671
Punti
23
Tornei
77
Best: ND
-4
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
667
Punti
22
Tornei
78
Best: ND
-3
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
648
Punti
17
Tornei
79
Best: ND
23
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
639
Punti
12
Tornei
80
Best: ND
-4
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
630
Punti
19
Tornei
81
Best: ND
3
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
622
Punti
13
Tornei
82
Best: ND
-3
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
600
Punti
18
Tornei
83
Best: ND
-3
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
596
Punti
19
Tornei
84
Best: ND
-3
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
577
Punti
21
Tornei
85
Best: ND
-3
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
567
Punti
19
Tornei
86
Best: ND
-3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
567
Punti
15
Tornei
87
Best: ND
11
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
88
Best: ND
2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
544
Punti
18
Tornei
89
Best: ND
2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
530
Punti
20
Tornei
90
Best: ND
-3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
524
Punti
19
Tornei
91
Best: ND
4
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
510
Punti
18
Tornei
92
Best: ND
-7
Antonia Ruzic
CRO, 20-01-2003
510
Punti
12
Tornei
93
Best: ND
4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
499
Punti
12
Tornei
94
Best: ND
-8
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
498
Punti
21
Tornei
95
Best: ND
-6
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
493
Punti
22
Tornei
96
Best: ND
-8
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
493
Punti
13
Tornei
97
Best: ND
9
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
491
Punti
11
Tornei
98
Best: ND
2
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
482
Punti
21
Tornei
99
Best: ND
-5
Ella Seidel
GER, 14-02-2005
474
Punti
12
Tornei
100
Best: ND
-8
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
461
Punti
15
Tornei
101
Best: ND
-8
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
460
Punti
12
Tornei
102
Best: ND
-6
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
446
Punti
17
Tornei
103
Best: ND
-4
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
434
Punti
14
Tornei
104
Best: ND
3
Iva Jovic
USA, 06-12-2007
430
Punti
8
Tornei
105
Best: ND
-4
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
411
Punti
14
Tornei
106
Best: ND
-3
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
406
Punti
18
Tornei
107
Best: ND
-2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
387
Punti
8
Tornei
108
Best: ND
--
0
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
358
Punti
15
Tornei
109
Best: ND
7
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
353
Punti
9
Tornei
110
Best: ND
--
0
Aoi Ito
JPN, 21-05-2004
348
Punti
14
Tornei
111
Best: ND
13
Tereza Valentova
CZE, 20-02-2007
348
Punti
4
Tornei
112
Best: ND
-3
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
336
Punti
14
Tornei
113
Best: ND
36
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
326
Punti
12
Tornei
114
Best: ND
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
325
Punti
12
Tornei
115
Best: ND
-4
Robin Montgomery
USA, 05-09-2004
316
Punti
9
Tornei
116
Best: ND
-3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
315
Punti
9
Tornei
117
Best: ND
-5
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
306
Punti
9
Tornei
118
Best: ND
-4
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
286
Punti
8
Tornei
119
Best: ND
1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
285
Punti
16
Tornei
120
Best: ND
3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
280
Punti
9
Tornei
121
Best: ND
-4
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
272
Punti
14
Tornei
122
Best: ND
-4
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
267
Punti
11
Tornei
123
Best: ND
2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
266
Punti
8
Tornei
124
Best: ND
-2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
265
Punti
16
Tornei
125
Best: ND
3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
263
Punti
10
Tornei
126
Best: ND
-7
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
262
Punti
9
Tornei
127
Best: ND
-6
Sara Bejlek
CZE, 31-01-2006
251
Punti
6
Tornei
128
Best: ND
-1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 06-04-2002
247
Punti
9
Tornei
129
Best: ND
2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
243
Punti
11
Tornei
130
Best: ND
--
0
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
238
Punti
17
Tornei
131
Best: ND
-5
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
231
Punti
9
Tornei
132
Best: ND
4
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
230
Punti
9
Tornei
133
Best: ND
-4
Linda Fruhvirtova
CZE, 01-05-2005
224
Punti
9
Tornei
134
Best: ND
-1
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
135
Best: ND
5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
211
Punti
5
Tornei
136
Best: ND
-4
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
210
Punti
7
Tornei
137
Best: ND
9
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
202
Punti
11
Tornei
138
Best: ND
-4
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
200
Punti
7
Tornei
139
Best: ND
-4
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
200
Punti
5
Tornei
140
Best: ND
1
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
198
Punti
11
Tornei
141
Best: ND
-4
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
195
Punti
8
Tornei
142
Best: ND
1
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
194
Punti
9
Tornei
143
Best: ND
-5
Talia Gibson
AUS, 18-06-2004
193
Punti
9
Tornei
144
Best: ND
1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
189
Punti
8
Tornei
145
Best: ND
8
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
185
Punti
7
Tornei
146
Best: ND
-7
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
184
Punti
14
Tornei
147
Best: ND
3
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
184
Punti
6
Tornei
148
Best: ND
-6
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
177
Punti
6
Tornei
149
Best: ND
-5
Anca Todoni
ROU, 10-10-2004
172
Punti
14
Tornei
150
Best: ND
-3
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
169
Punti
6
Tornei
151
Best: ND
3
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
163
Punti
14
Tornei
152
Best: ND
-4
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
160
Punti
4
Tornei
153
Best: ND
7
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
158
Punti
13
Tornei
154
Best: ND
3
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
156
Punti
6
Tornei
155
Best: ND
-4
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
150
Punti
6
Tornei
156
Best: ND
-4
Erika Andreeva
RUS, 24-06-2004
146
Punti
14
Tornei
157
Best: ND
7
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
142
Punti
8
Tornei
158
Best: ND
-3
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
140
Punti
14
Tornei
159
Best: ND
-3
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
136
Punti
8
Tornei
160
Best: ND
17
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
133
Punti
6
Tornei
161
Best: ND
-3
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
132
Punti
12
Tornei
162
Best: ND
13
Emerson Jones
AUS, 07-07-2008
130
Punti
4
Tornei
163
Best: ND
3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
128
Punti
11
Tornei
164
Best: ND
-2
Julieta Pareja
USA, 18-02-2009
128
Punti
3
Tornei
165
Best: ND
4
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
124
Punti
15
Tornei
166
Best: ND
18
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 09-08-2005
122
Punti
7
Tornei
167
Best: ND
-8
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
122
Punti
6
Tornei
168
Best: ND
-7
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
120
Punti
11
Tornei
169
Best: ND
-4
Clervie Ngounoue
USA, 19-07-2006
118
Punti
4
Tornei
170
Best: ND
22
Claire Liu
USA, 25-05-2000
115
Punti
5
Tornei
171
Best: ND
-8
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
114
Punti
6
Tornei
172
Best: ND
-2
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
113
Punti
15
Tornei
173
Best: ND
13
Dominika Salkova
CZE, 28-06-2004
112
Punti
5
Tornei
174
Best: ND
-1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
111
Punti
14
Tornei
175
Best: ND
--
0
Janice Tjen
INA, 06-05-2002
110
Punti
1
Tornei
176
Best: ND
-9
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
107
Punti
7
Tornei
177
Best: ND
-9
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
105
Punti
6
Tornei
178
Best: ND
-7
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
104
Punti
7
Tornei
179
Best: ND
26
Hina Inoue
USA, 01-06-2003
104
Punti
6
Tornei
180
Best: ND
-8
Alina Korneeva
RUS, 23-06-2007
104
Punti
4
Tornei
181
Best: ND
-7
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
101
Punti
5
Tornei
182
Best: ND
7
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
100
Punti
5
Tornei
183
Best: ND
-7
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
99
Punti
4
Tornei
184
Best: ND
-4
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
185
Best: ND
-7
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
95
Punti
6
Tornei
186
Best: ND
-7
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
94
Punti
11
Tornei
187
Best: ND
-6
Wakana Sonobe
JPN, 17-01-2008
87
Punti
2
Tornei
188
Best: ND
-6
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
86
Punti
8
Tornei
189
Best: ND
-6
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
85
Punti
5
Tornei
190
Best: ND
-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 15-12-2005
84
Punti
3
Tornei
191
Best: ND
-3
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
82
Punti
5
Tornei
192
Best: ND
-5
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
81
Punti
7
Tornei
193
Best: ND
-3
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
81
Punti
6
Tornei
194
Best: ND
5
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
195
Best: ND
42
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
79
Punti
7
Tornei
196
Best: ND
-5
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
78
Punti
4
Tornei
197
Best: ND
15
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
76
Punti
8
Tornei
198
Best: ND
18
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
75
Punti
6
Tornei
198
Best: ND
-5
Barbora Palicova
CZE, 11-03-2004
75
Punti
6
Tornei
200
Best: ND
-4
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
73
Punti
10
Tornei
201
Best: ND
-7
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
73
Punti
2
Tornei
202
Best: ND
-7
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
203
Best: ND
-3
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
71
Punti
5
Tornei
204
Best: ND
-7
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
70
Punti
1
Tornei
205
Best: ND
-7
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
70
Punti
2
Tornei
206
Best: ND
-5
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
68
Punti
2
Tornei
207
Best: ND
-5
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
67
Punti
7
Tornei
208
Best: ND
-5
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
67
Punti
5
Tornei
209
Best: ND
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
66
Punti
2
Tornei
210
Best: ND
-4
Teodora Kostovic
SRB, 28-06-2007
63
Punti
3
Tornei
211
Best: ND
39
Linda Klimovicova
POL, 18-06-2004
62
Punti
3
Tornei
212
Best: ND
21
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
62
Punti
3
Tornei
213
Best: ND
-3
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
62
Punti
3
Tornei
214
Best: ND
-7
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
61
Punti
5
Tornei
215
Best: ND
-6
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
60
Punti
7
Tornei
216
Best: ND
-8
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
60
Punti
5
Tornei
217
Best: ND
-4
Anastasiia Sobolieva
UKR, 23-04-2004
58
Punti
5
Tornei
218
Best: ND
22
Tatiana Prozorova
RUS, 10-10-2003
58
Punti
4
Tornei
219
Best: ND
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
58
Punti
3
Tornei
220
Best: ND
43
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
57
Punti
7
Tornei
221
Best: ND
-10
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
57
Punti
7
Tornei
222
Best: ND
-5
Lola Radivojevic
SRB, 02-01-2005
56
Punti
6
Tornei
223
Best: ND
20
Elena Pridankina
RUS, 30-08-2005
56
Punti
5
Tornei
224
Best: ND
-9
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
56
Punti
3
Tornei
225
Best: ND
-6
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
54
Punti
5
Tornei
226
Best: ND
25
Kristina Dmitruk
BLR, 25-09-2003
52
Punti
3
Tornei
226
Best: ND
25
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
52
Punti
3
Tornei
228
Best: ND
26
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
52
Punti
8
Tornei
229
Best: ND
-11
Han Shi
CHN, 30-05-2005
52
Punti
3
Tornei
230
Best: ND
-9
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
51
Punti
6
Tornei
231
Best: ND
-11
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
51
Punti
6
Tornei
232
Best: ND
56
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
50
Punti
2
Tornei
233
Best: ND
-9
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
49
Punti
7
Tornei
234
Best: ND
-12
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
49
Punti
2
Tornei
234
Best: ND
-12
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
49
Punti
2
Tornei
236
Best: ND
-10
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
47
Punti
7
Tornei
237
Best: ND
-5
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
45
Punti
5
Tornei
237
Best: ND
30
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
45
Punti
5
Tornei
239
Best: ND
-14
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
240
Best: ND
-13
Renata Jamrichova
SVK, 20-06-2007
45
Punti
7
Tornei
241
Best: ND
-13
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
45
Punti
7
Tornei
242
Best: ND
-13
Xinxin Yao
CHN, 20-10-2003
44
Punti
2
Tornei
243
Best: ND
-13
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
44
Punti
3
Tornei
244
Best: ND
-10
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
44
Punti
4
Tornei
245
Best: ND
-14
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
43
Punti
3
Tornei
246
Best: ND
32
Petra Marcinko
CRO, 04-12-2005
42
Punti
3
Tornei
247
Best: ND
-12
Mingge Xu
GBR, 02-10-2007
41
Punti
3
Tornei
248
Best: ND
-12
Tyra Caterina Grant
ITA, 12-03-2008
40
Punti
3
Tornei
249
Best: ND
-10
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
40
Punti
7
Tornei
250
Best: ND
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 21-05-2004
38
Punti
5
Tornei
251
Best: ND
44
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
38
Punti
5
Tornei
252
Best: ND
-14
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
38
Punti
5
Tornei
253
Best: ND
-8
Lanlana Tararudee
THA, 07-07-2004
37
Punti
5
Tornei
254
Best: ND
-10
Celine Naef
SUI, 25-06-2005
37
Punti
5
Tornei
255
Best: ND
-14
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
36
Punti
13
Tornei
256
Best: ND
-14
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
36
Punti
4
Tornei
257
Best: ND
-11
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
35
Punti
1
Tornei
258
Best: ND
-11
Sayaka Ishii
JPN, 31-08-2005
34
Punti
4
Tornei
259
Best: ND
-11
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
34
Punti
4
Tornei
260
Best: ND
-11
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
34
Punti
5
Tornei
261
Best: ND
-8
Nastasja Schunk
GER, 17-08-2003
32
Punti
3
Tornei
262
Best: ND
-7
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
31
Punti
2
Tornei
263
Best: ND
-7
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 09-01-2004
30
Punti
1
Tornei
263
Best: ND
-5
Elena Micic
AUS, 13-07-2004
30
Punti
1
Tornei
263
Best: ND
-6
Brenda Fruhvirtova
CZE, 02-04-2007
30
Punti
1
Tornei
263
Best: ND
--
0
Ayana Akli
USA, 06-07-2001
30
Punti
1
Tornei
267
Best: ND
-8
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
30
Punti
1
Tornei
268
Best: ND
-7
Lucie Havlickova
CZE, 13-03-2005
30
Punti
1
Tornei
269
Best: ND
-9
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
30
Punti
2
Tornei
270
Best: ND
-8
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
271
Best: ND
-7
Kayla Cross
CAN, 21-03-2005
27
Punti
4
Tornei
272
Best: ND
-7
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
27
Punti
2
Tornei
273
Best: ND
--
0
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
26
Punti
4
Tornei
274
Best: ND
-8
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
26
Punti
2
Tornei
275
Best: ND
-8
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
25
Punti
4
Tornei
276
Best: ND
-7
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
25
Punti
1
Tornei
277
Best: ND
-7
Lian Tran
NED, 19-07-2002
25
Punti
3
Tornei
277
Best: ND
-7
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
25
Punti
3
Tornei
279
Best: ND
-7
Taylah Preston
AUS, 27-10-2005
24
Punti
3
Tornei
280
Best: ND
--
0
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
24
Punti
3
Tornei
280
Best: ND
-2
Sofia Costoulas
BEL, 02-04-2005
24
Punti
3
Tornei
282
Best: ND
-9
Mika Stojsavljevic
GBR, 15-12-2008
24
Punti
4
Tornei
283
Best: ND
-9
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
23
Punti
3
Tornei
284
Best: ND
-9
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
22
Punti
2
Tornei
285
Best: ND
-7
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
22
Punti
2
Tornei
285
Best: ND
-8
Gabriela Knutson
CZE, 21-04-1997
22
Punti
2
Tornei
287
Best: ND
-11
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
22
Punti
2
Tornei
288
Best: ND
--
0
Cadence Brace
CAN, 25-02-2005
22
Punti
2
Tornei
289
Best: ND
-8
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
290
Best: ND
-8
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
22
Punti
3
Tornei
291
Best: ND
-8
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
21
Punti
2
Tornei
291
Best: ND
-8
Amarni Banks
GBR, 08-10-2002
21
Punti
2
Tornei
291
Best: ND
-8
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 21-11-2008
21
Punti
2
Tornei
291
Best: ND
--
0
Tara Wuerth
CRO, 30-09-2002
21
Punti
2
Tornei
295
Best: ND
-9
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
21
Punti
2
Tornei
296
Best: ND
-9
Kaitlin Quevedo
ESP, 13-02-2006
21
Punti
2
Tornei
297
Best: ND
-9
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
20
Punti
1
Tornei
297
Best: ND
--
0
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
20
Punti
1
Tornei
297
Best: ND
--
0
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
20
Punti
1
Tornei
297
Best: ND
--
0
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
20
Punti
1
Tornei
297
Best: ND
--
0
Amelia Honer
USA, 02-03-2003
20
Punti
1
Tornei
302
Best: ND
-12
Celine Simunyu
IRL, 23-07-2004
20
Punti
1
Tornei
303
Best: ND
-12
Ariana Geerlings
ESP, 01-09-2005
20
Punti
2
Tornei
304
Best: ND
-12
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
20
Punti
3
Tornei
305
Best: ND
-11
Priska Nugroho
INA, 29-05-2003
19
Punti
2
Tornei
306
Best: ND
-13
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
19
Punti
2
Tornei
307
Best: ND
-11
Giulia Safina Popa
ROU, 09-11-2009
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Alena Kovackova
CZE, 13-06-2008
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Isis Louise Van Den Broek
NED, 28-12-2005
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
18
Punti
1
Tornei
307
Best: ND
-11
Valentina Steiner
GER, 19-07-2006
18
Punti
1
Tornei
316
Best: ND
-11
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
17
Punti
3
Tornei
317
Best: ND
-9
Giorgia Pedone
ITA, 31-08-2004
16
Punti
4
Tornei
318
Best: ND
-9
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
16
Punti
5
Tornei
319
Best: ND
-13
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
16
Punti
4
Tornei
320
Best: ND
-13
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
16
Punti
5
Tornei
321
Best: ND
-11
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
14
Punti
3
Tornei
322
Best: ND
-11
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
14
Punti
3
Tornei
322
Best: ND
-11
Victoria Hu
USA, 25-04-2002
14
Punti
3
Tornei
324
Best: ND
-11
Alana Smith
USA, 09-11-1999
14
Punti
2
Tornei
325
Best: ND
-11
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
14
Punti
3
Tornei
326
Best: ND
-11
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
13
Punti
4
Tornei
327
Best: ND
-11
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
13
Punti
1
Tornei
327
Best: ND
-11
Bethanie Mattek-Sands
USA, 23-03-1985
13
Punti
1
Tornei
329
Best: ND
-11
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
13
Punti
2
Tornei
329
Best: ND
-11
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
13
Punti
2
Tornei
329
Best: ND
-11
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
13
Punti
2
Tornei
329
Best: ND
-11
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
13
Punti
2
Tornei
329
Best: ND
-11
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
13
Punti
2
Tornei
334
Best: ND
-10
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
12
Punti
1
Tornei
335
Best: ND
-10
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
12
Punti
1
Tornei
336
Best: ND
-13
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
12
Punti
1
Tornei
337
Best: ND
--
0
Valerie Glozman
USA, 22-11-2006
12
Punti
2
Tornei
338
Best: ND
-12
Hannah Klugman
GBR, 18-02-2009
12
Punti
3
Tornei
339
Best: ND
-12
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
12
Punti
1
Tornei
340
Best: ND
-12
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Tessa Johanna Brockmann
GER, 21-11-2005
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Eden Silva
GBR, 14-03-1996
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Anna Petkovic
GER, 02-06-2005
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Mia Ristic
SRB, 17-05-2006
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Monique Barry
NZL, 21-06-2002
12
Punti
1
Tornei
341
Best: ND
-12
Makoto Ninomiya
JPN, 28-05-1994
12
Punti
1
Tornei
350
Best: ND
--
0
Alyssa Ahn
USA, 27-12-2006
10
Punti
1
Tornei
351
Best: ND
-13
Arianna Zucchini
ITA, 10-07-2003
10
Punti
1
Tornei
351
Best: ND
-13
Federica Urgesi
ITA, 29-01-2005
10
Punti
1
Tornei
