Ivan Ivanov, la nuova speranza del tennis bulgaro: “Avere un esempio come Dimitrov è qualcosa di incredibile. Competere per la Bulgaria in Davis è un sogno”

Il nome di Ivan Ivanov comincia a farsi strada con forza nel panorama del tennis mondiale. A soli 16 anni, il giovane talento bulgaro è entrato nella storia diventando il decimo giocatore capace di vincere nello stesso anno i tornei juniores di Wimbledon e US Open. Un’impresa che inevitabilmente riporta alla mente il suo idolo e connazionale Grigor Dimitrov, che riuscì nella stessa impresa nel 2008.

La Bulgaria non vanta una grande tradizione tennistica, ma Dimitrov ha rappresentato per anni un faro per lo sport del Paese. Ora, con la carriera del 34enne segnata dagli infortuni e avviata verso la fase conclusiva, l’esplosione di Ivanov accende le speranze di un futuro ancora luminoso. A pochi giorni dal trionfo di New York, Ivanov avrà l’onore di debuttare con la nazionale bulgara di Coppa Davis, in un weekend che potrebbe sancire il passaggio al Gruppo Mondiale.

L’esperienza alla Rafa Nadal Academy

Ivanov si allena da quattro anni alla Rafa Nadal Academy, dove è arrivato dopo un periodo di prova poco prima del torneo giovanile Les Petits As. Lì ha trovato un ambiente ideale per crescere, anche se il distacco dalla famiglia non è stato semplice:

“È stato molto duro stare lontano da mia madre e da mio padre in una fase così precoce della mia vita. Ma loro vengono a trovarmi spesso, due o tre settimane ogni mese, e questo mi rende felice. Non torno spesso in Bulgaria, ma quando lo faccio è sempre speciale”, ha raccontato.

Una finale speciale

La vittoria allo US Open junior ha avuto un valore ancora più simbolico: la finale contro il connazionale Alexander Vasilev è coincisa con il Giorno dell’Unificazione della Bulgaria (6 settembre). “Una finale totalmente bulgara, con un pubblico totalmente bulgaro. È stato bellissimo giocare in quel giorno speciale e condividere il successo con così tanta gente sugli spalti. Sono davvero felice”, ha detto Ivanov.

Dimitrov come punto di riferimento

Le similitudini con Dimitrov sono inevitabili, ma Ivanov preferisce concentrarsi sul significato di avere un esempio come lui:

“Avere un modello come Grigor in Bulgaria è incredibile. Molti Paesi con una popolazione simile alla nostra non hanno avuto un campione come lui. Noi siamo fortunati. Non abbiamo mai parlato o giocato insieme, ma la sua carriera mi ispira molto e mi trasmette tante cose positive”.

Il giovane talento ora guarda con entusiasmo al suo esordio in Coppa Davis: “Sono molto emozionato, non vedo l’ora. Competere per la Bulgaria è un sogno. Se vinciamo possiamo passare al Gruppo Mondiale, sarebbe fantastico”.