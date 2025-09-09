Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta

Campo Centrale – ore 10:00
Filippo Romano ITA vs Giovanni Fonio ITA
ATP Biella
Filippo Romano
6
4
Giovanni Fonio
7
6
Vincitore: Fonio
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Marco Cecchinato ITA

ATP Biella
Buvaysar Gadamauri
0
0
Marco Cecchinato [3]
15
0
Mostra dettagli

Stefano Napolitano ITA vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Federico Arnaboldi ITA

ATP Biella
Stefano Travaglia [1]
0
Federico Arnaboldi
0
Vincitore: Arnaboldi per walkover
Mostra dettagli

Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND vs Andrea Cardella ITA / Mattia Rossi ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Jonas Forejtek CZE vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Oradini ITA vs Gianluca Cadenasso ITA

ATP Biella
Giovanni Oradini
40
3
0
Gianluca Cadenasso
40
6
1
Mostra dettagli

Luka Mikrut CRO vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Maxime Chazal FRA

Il match deve ancora iniziare



Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Alexander Ritschard SUI vs Tom Gentzsch GER

ATP Biella
Alexander Ritschard [4]
0
6
4
Tom Gentzsch
0
2
4
Vincitore: Ritschard
Mostra dettagli

Stefan Popovic SRB vs Zdenek Kolar CZE

ATP Biella
Stefan Popovic
0
5
Zdenek Kolar [2]
0
6
Mostra dettagli

Gabriele Pennaforti ITA vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT / Alexander Weis ITA vs Admir Kalender CRO / Pavel Verbin RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Massimo Giunta ITA / Gabriele Maria Noce ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 05:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Yuta Shimizu JPN
ATP Guangzhou
Yuta Shimizu
1
4
Juan Manuel Cerundolo [2]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Christopher O’Connell AUS vs Rigele Te CHN

ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
6
6
Rigele Te
4
4
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

James McCabe AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Guangzhou
James McCabe
6
6
Nikoloz Basilashvili [4]
3
4
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli

Evan Zhu USA vs Giulio Zeppieri ITA (Non prima 11:00)

ATP Guangzhou
Evan Zhu
0
6
0
Giulio Zeppieri
0
7
0
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 05:00
Oliver Crawford GBR vs Linang Xiao CHN

ATP Guangzhou
Oliver Crawford
6
6
Linang Xiao
3
4
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Christopher Eubanks USA

ATP Guangzhou
Kasidit Samrej
5
6
Christopher Eubanks
7
7
Vincitore: Eubanks
Mostra dettagli

Yuta Kikuchi JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE

ATP Guangzhou
Yuta Kikuchi
6
3
3
Yu Hsiou Hsu
4
6
6
Vincitore: Hsu
Mostra dettagli

Arthur Gea FRA vs Alexandr Binda ITA

ATP Guangzhou
Arthur Gea
A
6
0
Alexandr Binda
40
4
0
Mostra dettagli



COURT 2 – ore 05:00
Daniel Evans GBR vs Charles Chen CHN

ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
6
6
Charles Chen
4
4
Vincitore: Evans
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Omar Jasika AUS

ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
7
7
Omar Jasika
6
6
Vincitore: Castelnuovo
Mostra dettagli

Pavel Kotov RUS vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Guangzhou
Pavel Kotov
6
4
Alejandro Tabilo [6]
7
6
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Ramkumar Ramanathan IND

ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]
0
6
2
Ramkumar Ramanathan
0
1
1
Mostra dettagli



COURT 5 – ore 05:00
Marat Sharipov RUS vs Taro Daniel JPN

ATP Guangzhou
Marat Sharipov
7
1
6
Taro Daniel [9]
6
6
4
Vincitore: Sharipov
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Tianhui Zhang CHN

ATP Guangzhou
Petr Bar Biryukov
7
6
Tianhui Zhang
5
1
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Gauthier Onclin BEL vs Ilia Simakin RUS

ATP Guangzhou
Gauthier Onclin
6
6
Ilia Simakin
2
4
Vincitore: Onclin
Mostra dettagli

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Zijiang Yang CHN / Yaojie Zeng CHN (Non prima 11:00)

ATP Guangzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
0
6
4
Zijiang Yang / Yaojie Zeng
15
2
3
Mostra dettagli





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 11:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Leo Raquillet FRA
ATP Rennes
Eliakim Coulibaly
40
6
4
Leo Raquillet
15
4
4
Mostra dettagli

Gregoire Barrere FRA vs Daniel Jade FRA

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Enzo Couacaud FRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Lucas Poullain FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare



Colette Besson – ore 12:00
Nikolay Vylegzhanin RUS vs Patrick Zahraj GER

ATP Rennes
Nikolay Vylegzhanin
15
1
Patrick Zahraj
15
1
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL / Thijmen Loof NED vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Christoph Negritu GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA vs Clement Chidekh FRA / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Calvin Hemery FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Enzo Couacaud FRA / Evan Furness FRA vs Sergio Martos Gornes ESP / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Courtney John Lock ZIM vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 1° Turno, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Jan Choinski GBR vs Vitaliy Sachko UKR
Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Daniel Michalski POL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Mateusz Lange POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Thiago Monteiro BRA

ATP Szczecin
Pablo Llamas Ruiz
0
6
0
Thiago Monteiro [8]
15
4
1
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Lorenzo Bocchi ITA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Rudolf Molleker GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 11:00
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Daniel Elahi Galan COL

ATP Szczecin
Nikolas Sanchez Izquierdo
6
6
Daniel Elahi Galan [4]
4*
6
Mostra dettagli

Ivan Gakhov RUS vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Michael Vrbensky CZE vs Jozef Kovalik SVK

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Orlando Luz BRA / Federico Zeballos BOL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Ryan Nijboer NED vs Jay Clarke GBR
ATP Targu Mures
Ryan Nijboer
0
3
2
Jay Clarke [2]
0
6
3
Mostra dettagli

Mihai Alexandru Coman ROU vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Gabi Adrian Boitan ROU vs Dan Alexandru Tomescu ROU

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Tommaso Compagnucci ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Imanol Lopez Morillo ESP vs Daniel Rincon ESP

ATP Targu Mures
Imanol Lopez Morillo
40
2
2
Daniel Rincon [6]
40
6
3
Mostra dettagli

Radu Mihai Papoe ROU vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Emilien Demanet BEL vs Nicolas Alvarez Varona ESP

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 10:00
Sebastian Gima ROU vs Andrea Picchione ITA
Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA vs Stefan Adrian Andreescu ROU

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Bernabe Zapata Miralles ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Marti Pujolras ESP vs Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno, cemento

Court 5 – ore 16:00
Alex Rybakov USA vs Thai-Son Kwiatkowski USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Gavin Goode USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Edward Winter AUS vs Alfredo Perez USA

Il match deve ancora iniziare

Cooper Williams USA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA / Alex Rybakov USA vs Patrick Maloney USA / Luis David Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Aidan Kim USA vs Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Moerani Bouzige AUS

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA / Noah Schachter USA vs Moerani Bouzige AUS / Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

