Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta
Campo Centrale – ore 10:00
Filippo Romano
vs Giovanni Fonio
ATP Biella
Filippo Romano
6
4
Giovanni Fonio
7
6
Vincitore: Fonio
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
G. Fonio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Fonio
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
G. Fonio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Buvaysar Gadamauri vs Marco Cecchinato
ATP Biella
Buvaysar Gadamauri
0
0
Marco Cecchinato [3]•
15
0
Stefano Napolitano vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Federico Arnaboldi
ATP Biella
Stefano Travaglia [1]
0
Federico Arnaboldi
0
Vincitore: Arnaboldi per walkover
Adil Kalyanpur / Parikshit Somani vs Andrea Cardella / Mattia Rossi
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Jonas Forejtek vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Oradini vs Gianluca Cadenasso
ATP Biella
Giovanni Oradini•
40
3
0
Gianluca Cadenasso
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
G. Cadenasso
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Oradini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Luka Mikrut vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Maxime Chazal
Il match deve ancora iniziare
Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Alexander Ritschard vs Tom Gentzsch
ATP Biella
Alexander Ritschard [4]
0
6
4
Tom Gentzsch•
0
2
4
Vincitore: Ritschard
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Ritschard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Ritschard
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
T. Gentzsch
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Ritschard
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 4-2
T. Gentzsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Stefan Popovic vs Zdenek Kolar
ATP Biella
Stefan Popovic•
0
5
Zdenek Kolar [2]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
Z. Kolar
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Popovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
S. Popovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Gabriele Pennaforti vs Pol Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp / Alexander Weis vs Admir Kalender / Pavel Verbin (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Massimo Giunta / Gabriele Maria Noce
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
CENTER COURT – ore 05:00
Juan Manuel Cerundolo
vs Yuta Shimizu
ATP Guangzhou
Yuta Shimizu
1
4
Juan Manuel Cerundolo [2]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
J. Manuel Cerundolo
4-3 → 4-4
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-2 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
df
1-2 → 2-2
Y. Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-5 → 1-6
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-4 → 1-5
J. Manuel Cerundolo
1-3 → 1-4
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Christopher O’Connell vs Rigele Te
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
6
6
Rigele Te
4
4
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
James McCabe vs Nikoloz Basilashvili
ATP Guangzhou
James McCabe
6
6
Nikoloz Basilashvili [4]
3
4
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 6-4
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-3 → 4-3
J. McCabe
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-2 → 2-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Evan Zhu vs Giulio Zeppieri (Non prima 11:00)
ATP Guangzhou
Evan Zhu
0
6
0
Giulio Zeppieri•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
ace
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 5-5
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Zhu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
COURT 1 – ore 05:00
Oliver Crawford vs Linang Xiao
ATP Guangzhou
Oliver Crawford
6
6
Linang Xiao
3
4
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 5-4
O. Crawford
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Xiao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Xiao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Kasidit Samrej vs Christopher Eubanks
ATP Guangzhou
Kasidit Samrej
5
6
Christopher Eubanks
7
7
Vincitore: Eubanks
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
2*-4
3-4*
3-5*
ace
3*-6
ace
4*-6
6-6 → 6-7
K. Samrej
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
C. Eubanks
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 5-6
K. Samrej
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
4-5 → 5-5
C. Eubanks
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 4-5
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 4-4
C. Eubanks
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-3 → 4-3
C. Eubanks
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Eubanks
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
K. Samrej
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Eubanks
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
K. Samrej
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
C. Eubanks
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
K. Samrej
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Eubanks
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Eubanks
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Yuta Kikuchi vs Yu Hsiou Hsu
ATP Guangzhou
Yuta Kikuchi
6
3
3
Yu Hsiou Hsu
4
6
6
Vincitore: Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. Kikuchi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Y. Kikuchi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Y. Kikuchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Y. Kikuchi
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Arthur Gea vs Alexandr Binda
ATP Guangzhou
Arthur Gea•
A
6
0
Alexandr Binda
40
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Gea
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
COURT 2 – ore 05:00
Daniel Evans vs Charles Chen
ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
6
6
Charles Chen
4
4
Vincitore: Evans
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
D. Evans
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Chen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Evans
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Chen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
3-2 → 4-2
C. Chen
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Evans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
C. Chen
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Luca Castelnuovo vs Omar Jasika
ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
7
7
Omar Jasika
6
6
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-4 → 5-5
L. Castelnuovo
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Castelnuovo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
L. Castelnuovo
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
df
2-2 → 2-3
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
O. Jasika
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
ace
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
O. Jasika
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
5-5 → 5-6
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-4 → 4-4
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
L. Castelnuovo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
O. Jasika
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pavel Kotov vs Alejandro Tabilo
ATP Guangzhou
Pavel Kotov
6
4
Alejandro Tabilo [6]
7
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
P. Kotov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
A. Tabilo
0-15
0-30
0-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
ace
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-5 → 5-5
P. Kotov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
P. Kotov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
P. Kotov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nishesh Basavareddy vs Ramkumar Ramanathan
ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]•
0
6
2
Ramkumar Ramanathan
0
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ramanathan
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Basavareddy
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basavareddy
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
COURT 5 – ore 05:00
Marat Sharipov vs Taro Daniel
ATP Guangzhou
Marat Sharipov
7
1
6
Taro Daniel [9]
6
6
4
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
4-4 → 5-4
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Daniel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Daniel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-4 → 1-5
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
T. Daniel
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Daniel
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Sharipov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
T. Daniel
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Daniel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Petr Bar Biryukov vs Tianhui Zhang
ATP Guangzhou
Petr Bar Biryukov
7
6
Tianhui Zhang
5
1
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Zhang
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
T. Zhang
15-0
15-15
df
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
T. Zhang
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 7-5
T. Zhang
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-5 → 5-5
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 4-4
T. Zhang
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Gauthier Onclin vs Ilia Simakin
ATP Guangzhou
Gauthier Onclin
6
6
Ilia Simakin
2
4
Vincitore: Onclin
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Onclin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
I. Simakin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
G. Onclin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
G. Onclin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-2 → 2-2
I. Simakin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
G. Onclin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
I. Simakin
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 2-1
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Zijiang Yang / Yaojie Zeng (Non prima 11:00)
ATP Guangzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
0
6
4
Zijiang Yang / Yaojie Zeng•
15
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uesugi / Watanabe
3-3 → 4-3
Z. Yang / Zeng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Uesugi / Watanabe
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Z. Yang / Zeng
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-1 → 5-2
Z. Yang / Zeng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-0 → 5-1
K. Uesugi / Watanabe
4-0 → 5-0
K. Uesugi / Watanabe
2-0 → 3-0
Z. Yang / Zeng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 11:00
Eliakim Coulibaly
vs Leo Raquillet
ATP Rennes
Eliakim Coulibaly•
40
6
4
Leo Raquillet
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Coulibaly
15-0
15-15
df
30-15
40-15
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
E. Coulibaly
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
E. Coulibaly
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Raquillet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
L. Raquillet
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
E. Coulibaly
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
L. Raquillet
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
Gregoire Barrere vs Daniel Jade
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs Enzo Couacaud
Il match deve ancora iniziare
Federico Cina vs Lucas Poullain (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper vs Stan Wawrinka (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Colette Besson – ore 12:00
Nikolay Vylegzhanin vs Patrick Zahraj
ATP Rennes
Nikolay Vylegzhanin•
15
1
Patrick Zahraj
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Zahraj
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Vylegzhanin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Michael Geerts / Thijmen Loof vs Jeevan Nedunchezhiyan / Christoph Negritu (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Dan Added / Arthur Bouquier vs Clement Chidekh / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Calvin Hemery (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Enzo Couacaud / Evan Furness vs Sergio Martos Gornes / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Courtney John Lock vs Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 1° Turno, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Jan Choinski
vs Vitaliy Sachko
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Vit Kopriva vs Daniel Michalski (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Mateusz Lange (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz vs Thiago Monteiro
ATP Szczecin
Pablo Llamas Ruiz•
0
6
0
Thiago Monteiro [8]
15
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
P. Llamas Ruiz
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Monteiro
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Monteiro
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Geoffrey Blancaneaux vs Lorenzo Bocchi
Il match deve ancora iniziare
Tiago Pereira vs Andrew Paulson
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Rudolf Molleker (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Daniel Elahi Galan
ATP Szczecin
Nikolas Sanchez Izquierdo
6
6
Daniel Elahi Galan [4]
4*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
N. Sanchez Izquierdo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Elahi Galan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
N. Sanchez Izquierdo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
D. Elahi Galan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-3 → 4-4
N. Sanchez Izquierdo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
N. Sanchez Izquierdo
1-3 → 2-3
N. Sanchez Izquierdo
1-1 → 1-2
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 1-1
N. Sanchez Izquierdo
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
0-0 → 0-1
Ivan Gakhov vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Michael Vrbensky vs Jozef Kovalik
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Orlando Luz / Federico Zeballos (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Ryan Nijboer
vs Jay Clarke
ATP Targu Mures
Ryan Nijboer
0
3
2
Jay Clarke [2]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
R. Nijboer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Nijboer
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Mihai Alexandru Coman vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
Gabi Adrian Boitan vs Dan Alexandru Tomescu
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Tommaso Compagnucci (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Imanol Lopez Morillo vs Daniel Rincon
ATP Targu Mures
Imanol Lopez Morillo•
40
2
2
Daniel Rincon [6]
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Lopez Morillo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
I. Lopez Morillo
0-3 → 1-3
D. Rincon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Lopez Morillo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
D. Rincon
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
D. Rincon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Lopez Morillo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
I. Lopez Morillo
0-1 → 1-1
D. Rincon
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Radu Mihai Papoe vs Gerard Campana Lee
Il match deve ancora iniziare
Emilien Demanet vs Nicolas Alvarez Varona
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Sebastian Gima
vs Andrea Picchione
Il match deve ancora iniziare
Corentin Denolly vs Stefan Adrian Andreescu
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Marti Pujolras vs Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno, cemento
Court 5 – ore 16:00
Alex Rybakov
vs Thai-Son Kwiatkowski
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Gavin Goode
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Edward Winter vs Alfredo Perez
Il match deve ancora iniziare
Cooper Williams vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm / Alex Rybakov vs Patrick Maloney / Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Aidan Kim vs Ryuki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Jack Pinnington Jones vs Moerani Bouzige
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Andrew Fenty / Noah Schachter vs Moerani Bouzige / Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
