Per tornare numero 1 al mondo Sinner punta già gli Australian Open: in quota Grande Slam è sempre sfida ad Alcaraz
La delusione è doppia per Jannik Sinner: la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz, che gli è costata anche il sorpasso in classifica dopo 65 settimane di dominio mondiale, brucia e non poco. Il campione italiano, però, non si lascia abbattere e guarda già avanti. Nel mirino ci sono gli Australian Open 2026, in programma a gennaio sul cemento di Melbourne, torneo che l’azzurro ha già conquistato nelle ultime due edizioni e dove sogna uno storico tris consecutivo.
I bookmaker confermano la sua leadership: come riporta Agipronews, Sinner è il grande favorito sulla lavagna delle quote, proposto a 2,10 per il titolo. Subito dietro c’è il nuovo numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, bancato a 3,00 e desideroso di rompere finalmente il tabù australiano, visto che a Melbourne non ha mai trionfato. A completare il podio il “vecchio leone” Novak Djokovic, offerto a 8,00, che andrà a caccia del suo 25° Slam per allungare ancora di più la leggenda di una carriera senza eguali.
Non mancano le speranze tricolori anche oltre Sinner: Lorenzo Musetti viene proposto a 16,00, mentre la quota sale a 81,00 per Matteo Berrettini e tocca 101,00 per Lorenzo Sonego, outsider pronti a sfruttare eventuali spiragli nel tabellone principale.
Ma l’orizzonte per Sinner non si ferma al solo Melbourne Park. Gli esperti si sbilanciano anche sull’ipotesi più suggestiva: la conquista del Grande Slam nel 2026, vincendo tutti e quattro i Major nella stessa stagione. Un’impresa titanica, che nella storia del tennis moderno è riuscita solo a pochi eletti e che viene offerta a quota 20, segno che gli operatori credono davvero nella possibilità che l’azzurro possa spingersi fino a un traguardo leggendario.
Per Sinner, dunque, la sconfitta di New York rappresenta sì una battuta d’arresto dolorosa, ma anche un’occasione per ripartire con ancora più motivazioni. Dopo aver scritto pagine storiche del tennis italiano e mondiale negli ultimi due anni, il 2026 si presenta come una nuova sfida: da favorito a Melbourne, con la chance di riportarsi subito in vetta al ranking e, chissà, aprire la corsa a un sogno chiamato Grande Slam.
Io sarò un sempliciotto ma tu vivi nella fantascienza però. Ieri Carlos era più in palla ed ha meritato di vincere. Jannik per contrastarlo ha dovuto rischiare di più su ogni suo colpo se no lo spagnole lo investiva. Sono 2 giocatori fortissimi con Alcaraz che ha più giocate rispetto al nostro. E anche da super tifoso di Jannik non ho problemi a dirlo. Ora si deve lavorare per colmare quanto visto ieri e si ritornerà in auge. Jannik non molla, ma se voi lo volete fare fatelo!
Facendo un passo indietro, Alcaraz dopo Wimbledon doveva avere addosso ben più di un dubbio, visto che al Roland Garros è stato a un 15 dal perdere sulla superficie preferita e dove aveva più certezze, mentre a Wimbledon di fatto era stato surclassato senza appello.
Credo che un enorme errore di Sinner sia stato giocare qualche game a Cincinnati, di fatto ridando fiducia e sicurezze al suo avversario. Con il senno di poi credo avrebbe dovuto dare direttamente forfait.
Tra di loro è sempre di più come una partita a scacchi e psicologicamente anche questi particolari apparentemente poco significativi possono avere una enorme importanza.
Supererebbe
@ Detuqueridapresencia (#4480052)
Io ho fatto altri conti: se Jannik vince in media 2 slam all’anno, prima di compiere 35 anni supereremo Nole.
Io lascerei da parte i processi.
A questi livelli bisogna essere al 100% e Jannik non lo era.
Deve rivedere con i suoi tecnici tutti i dettagli, condizione fisica,servizio ecc.
Non ho dubbi che lui trovera’ la quadra come ha sempre fatto.
Si devono interrogare sui motivi della scarsa prestazione atletico fisica e di come prevenire altri intoppi, se alla base c’è un problema di salute o di fragilità.
Sia a Cincinnati (ammesso da lui) che a USO per me il problema è stato quello.
Soprattutto non si capisce come mai dopo lo stop di 3 mesi contro una lunga stagione su terra di Carlos sembra sia stato avvantaggiato lo spagnolo su Jannik nella seconda parte di stagione.
Da Wimbledon cosa è cambiato ? Dal punto di vista tecnico nulla.
Non va dimenticato che a Jannik mancano tre mesi di tornei nel 2025, di cui due 500 (Doha e Monaco) e quattro 1000 (IW, Miami, Montecarlo e Madrid). Non fosse stato squalificato tre mesi col cavolo che Alcaraz lo riprendeva adesso. Senza nulla togliere al murciano che, oggettivamente, è stato il più forte di tutti quest’anno dove ha raggiunto risultati eccezionali (a partire da Montecarlo).
Ma se difende 2000 punti? Boh, strano…
Ad maiora Jannik
Se ripercorri la carriera di Nole hai 15 anni davanti e 60 slam
Se ne vinci uno su tre sono 20 e con 4 all’attivo…sono 24
Chi vincerà gli altri 40? Diamone 18 a Carlos e arriva a 24
Poi chi arriva a 25… Giocatevela.
Ne restano 21 per Fonseca, Mensik, Kouame e per gli altri che verranno fino a FM2040
Poi dal 2041 in poi … Vedremo
😉
Calma & gesso
Insomma, per il 2026 lascerei perdere il Grande Slam. Poi tutto può succedere eh, ma fatto sta che negli ultimi 2 anni ci sono stati solo 2 vincitori e si sono spartiti equamente i tornei. Al momento darei Alcaraz favorito, ma deve sfatare il tabù australiano dove non è mai andato oltre i quarti. Sinner deve ancora vincere in Francia anche se ci è andato vicinissimo.