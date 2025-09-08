Alcaraz si prende una pausa: niente Coppa Davis contro la Danimarca

Carlos Alcaraz ha deciso di fermarsi. Dopo il trionfo allo US Open 2025, il murciano ha annunciato che non prenderà parte alla sfida di Coppa Davis del prossimo weekend contro la Danimarca, in programma a Marbella. Una scelta cauta, ma anche del tutto comprensibile: passare in pochi giorni dal cemento americano alla terra rossa europea sarebbe stato un cambio di superficie rischioso per il fisico, ancora provato dalle fatiche di New York.

Alcaraz, dunque, non scenderà in campo, ma ha già confermato che sosterrà i compagni di squadra da fuori, con l’obiettivo di vederli qualificati alle Finals di Bologna, dove prevede di essere presente. Al suo posto entrerà Jaume Munar, chiamato dal capitano della squadra spagnola per completare il gruppo.

Una decisione che non toglie nulla all’entusiasmo della “Armada”, pronta a giocarsi in casa il pass per l’ultima fase della competizione. Alcaraz, nel frattempo, si prenderà il meritato riposo per ricaricare le batterie dopo settimane intensissime, con la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e che nuovi obiettivi lo attendono già nelle prossime settimane.