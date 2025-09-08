Alcaraz si prende una pausa: niente Coppa Davis contro la Danimarca
Carlos Alcaraz ha deciso di fermarsi. Dopo il trionfo allo US Open 2025, il murciano ha annunciato che non prenderà parte alla sfida di Coppa Davis del prossimo weekend contro la Danimarca, in programma a Marbella. Una scelta cauta, ma anche del tutto comprensibile: passare in pochi giorni dal cemento americano alla terra rossa europea sarebbe stato un cambio di superficie rischioso per il fisico, ancora provato dalle fatiche di New York.
Alcaraz, dunque, non scenderà in campo, ma ha già confermato che sosterrà i compagni di squadra da fuori, con l’obiettivo di vederli qualificati alle Finals di Bologna, dove prevede di essere presente. Al suo posto entrerà Jaume Munar, chiamato dal capitano della squadra spagnola per completare il gruppo.
Una decisione che non toglie nulla all’entusiasmo della “Armada”, pronta a giocarsi in casa il pass per l’ultima fase della competizione. Alcaraz, nel frattempo, si prenderà il meritato riposo per ricaricare le batterie dopo settimane intensissime, con la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e che nuovi obiettivi lo attendono già nelle prossime settimane.
gli spagnoli si incazzeranno come in Italia quando sinner rinunciò per stanchezza?
@ Silvy__89 (#4479837)
È una possibilità sì, ma la Danimarca a parte Rune non è messa bene, ha Møller che è un giovane promettente ma è appena fuori dai 100 e Holmgren che ha fatto bene a Wimbledon ma resta un giocatore da Challenger. Se Holger non vince entrambi i match di singolare la vedo durissima per i nordici anche senza Alcaraz tra i piedi.
Puo` essere, pero` sarebbe stato folle non prendere una pausa.
Tolto Alcaraz però potrebbero rischiare di non qualificarsi
Vediamo, senza Alcaraz la Spagna rischia anche se ha Davidovich Fokina e Munar a contrastare Rune. Sarebbe il colmo se a Bologna andassero i nordici invece degli iberici.
@ Fi (#4479809)
Eh di grazia chi hanno tranne Alcaraz il nulla totale per chi altro che ciabatte
Con il rune attuale, la Spagna passa in ciabatte