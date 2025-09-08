Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner perde la prima posizione mondiale dopo 15 mesi. Musetti al n.9. Luciano Darderi in top 30. Andrea Pellegrino si avvicina alla top 100
08/09/2025 08:06 3 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (08-09-2025)
2
Best: 1
▼
-1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10780
Punti
17
Tornei
9
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3505
Punti
20
Tornei
25
Best: 17
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
▲
4
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1584
Punti
35
Tornei
44
Best: 35
▲
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1090
Punti
29
Tornei
58
Best: 6
▼
-6
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
20
Tornei
65
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
884
Punti
31
Tornei
73
Best: 29
▼
-9
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
825
Punti
24
Tornei
84
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
755
Punti
29
Tornei
126
Best: 126
▲
15
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
516
Punti
24
Tornei
140
Best: 125
▼
-10
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
450
Punti
23
Tornei
145
Best: 118
▼
-25
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
425
Punti
21
Tornei
160
Best: 149
▼
-5
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
376
Punti
28
Tornei
171
Best: 171
▲
89
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
317
Punti
18
Tornei
204
Best: 204
▲
6
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
263
Punti
25
Tornei
233
Best: 60
▼
-25
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
243
Punti
21
Tornei
273
Best: 127
▲
23
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
194
Punti
35
Tornei
278
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
190
Punti
18
Tornei
315
Best: 128
▼
-7
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
350
Best: 309
▲
21
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
145
Punti
22
Tornei
351
Best: 345
▼
-6
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
145
Punti
24
Tornei
373
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
135
Punti
29
Tornei
380
Best: 332
▼
-3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
382
Best: 368
▼
-4
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
385
Best: 358
▼
-4
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
25
Tornei
391
Best: 391
▲
25
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
29
Tornei
407
Best: 357
▼
-41
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
26
Tornei
416
Best: 372
▼
-9
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
115
Punti
25
Tornei
419
Best: 108
▼
-16
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
114
Punti
25
Tornei
422
Best: 422
▲
57
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
27
Tornei
441
Best: 315
▼
-9
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
101
Punti
23
Tornei
450
Best: 450
▲
114
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
97
Punti
25
Tornei
462
Best: 402
▲
10
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
93
Punti
27
Tornei
470
Best: 470
▲
22
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
24
Tornei
490
Best: 285
▲
19
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
86
Punti
26
Tornei
491
Best: 426
▼
-26
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
86
Punti
26
Tornei
508
Best: 508
▲
4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
80
Punti
25
Tornei
511
Best: 439
▲
20
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
79
Punti
19
Tornei
517
Best: 517
▲
6
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
16
Tornei
521
Best: 509
▼
-3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
540
Best: 456
▼
-7
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
71
Punti
19
Tornei
544
Best: 503
▼
-12
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
70
Punti
18
Tornei
573
Best: 561
▼
-10
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
63
Punti
18
Tornei
583
Best: 523
▲
7
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
61
Punti
20
Tornei
591
Best: 540
▲
55
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
25
Tornei
602
Best: 602
▲
47
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
58
Punti
28
Tornei
615
Best: 387
▼
-15
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
56
Punti
20
Tornei
622
Best: 443
▼
-69
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
55
Punti
24
Tornei
635
Best: 575
▼
-7
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
27
Tornei
638
Best: 62
▼
-41
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
53
Punti
9
Tornei
639
Best: 638
▲
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
652
Best: 652
▼
-32
Pierluigi Basile
ITA, 0
50
Punti
7
Tornei
679
Best: 679
▲
88
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
682
Best: 682
▲
117
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
23
Tornei
709
Best: 439
--
0
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
15
Tornei
715
Best: 605
▼
-8
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
27
Tornei
723
Best: 723
▲
26
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
40
Punti
29
Tornei
727
Best: 403
▼
-14
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
39
Punti
22
Tornei
747
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
37
Punti
25
Tornei
749
Best: 746
▼
-1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
757
Best: 757
▲
7
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
36
Punti
21
Tornei
762
Best: 739
▼
-20
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
769
Best: 769
▲
67
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
35
Punti
26
Tornei
795
Best: 640
▼
-9
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
32
Punti
26
Tornei
847
Best: 121
▼
-78
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
26
Punti
9
Tornei
899
Best: 827
▲
2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
23
Tornei
904
Best: 896
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
21
Punti
19
Tornei
909
Best: 887
▼
-20
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
21
Punti
25
Tornei
924
Best: 924
▼
-4
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
941
Best: 377
▼
-39
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
22
Tornei
943
Best: 784
▼
-53
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
951
Best: 906
▼
-10
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
17
Tornei
977
Best: 938
▼
-23
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
16
Punti
14
Tornei
986
Best: 906
▼
-29
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
16
Punti
23
Tornei
993
Best: 902
▼
-5
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
15
Punti
7
Tornei
997
Best: 910
▼
-6
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
15
Punti
9
Tornei
1009
Best: 959
▼
-50
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
15
Punti
28
Tornei
1014
Best: 1014
▲
32
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
14
Punti
8
Tornei
1021
Best: 999
▲
1
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
15
Tornei
1024
Best: 1024
▲
109
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
14
Punti
20
Tornei
1042
Best: 942
▼
-68
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
13
Punti
16
Tornei
1051
Best: 912
▼
-93
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
26
Tornei
1076
Best: 599
▲
15
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
12
Punti
17
Tornei
1087
Best: 1040
▼
-13
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
5
Tornei
1106
Best: 739
▼
-5
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
11
Punti
19
Tornei
1108
Best: 1108
▲
98
Lorenzo Angelini
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1110
Best: 812
▼
-1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1112
Best: 1110
▼
-2
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
3
Tornei
1136
Best: 1064
▼
-34
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
10
Punti
21
Tornei
1148
Best: 1148
▼
-6
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
8
Tornei
1151
Best: 1038
▼
-68
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
9
Punti
10
Tornei
1165
Best: 1165
▼
-2
Samuele Seghetti
ITA, 0
9
Punti
20
Tornei
1191
Best: 1191
▲
243
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
9
Tornei
1223
Best: 873
▲
41
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1224
Best: 1224
▲
1
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
8
Tornei
1237
Best: 1235
▼
-2
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
12
Tornei
1242
Best: 1156
▲
5
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
7
Punti
14
Tornei
1246
Best: 1090
▼
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
7
Punti
15
Tornei
1254
Best: 1254
▲
37
Maximilian Figl
ITA, 0
7
Punti
19
Tornei
1279
Best: 1154
▲
155
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1295
Best: 1295
▼
-59
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1297
Best: 1297
▲
57
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1306
Best: 1095
▼
-18
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
6
Punti
15
Tornei
1309
Best: 1037
▲
56
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
16
Tornei
1312
Best: 756
▼
-19
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
17
Tornei
1328
Best: 1328
▼
-14
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1334
Best: 1002
▼
-115
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
5
Punti
5
Tornei
1349
Best: 1349
▼
-22
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1365
Best: 1365
▼
-12
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1370
Best: 1071
▼
-7
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
13
Tornei
1375
Best: 1231
▼
-15
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
14
Tornei
1376
Best: 1376
▲
103
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1402
Best: 1402
▼
-2
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1402
Best: 309
▼
-2
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1407
Best: 800
▲
5
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
4
Tornei
1407
Best: 1407
▼
-19
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1424
Best: 223
▼
-8
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1466
Best: 1466
▲
1
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1480
Best: 1480
▲
125
Nicolo Toffanin
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1483
Best: 1483
▼
-2
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1488
Best: 934
▼
-3
Alessandro Giannessi
ITA, 30-05-1990
3
Punti
1
Tornei
1488
Best: 1458
▼
-3
Benito Massacri
ITA, 27-06-2003
3
Punti
1
Tornei
1506
Best: 854
▲
31
Stefano Reitano
ITA, 21-07-1997
3
Punti
3
Tornei
1509
Best: 1508
▼
-1
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
3
Tornei
1533
Best: 1533
▲
126
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
3
Punti
4
Tornei
1544
Best: 1544
▼
-4
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1578
Best: 1578
▲
569
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1583
Best: 1583
▲
136
Lorenzo Comino
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1583
Best: 1583
▲
155
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1599
Best: 1599
▲
2
Simone Agostini
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1606
Best: 1215
▼
-14
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
10
Tornei
1643
Best: 1048
▼
-16
Elio Jose Ribeiro Lago
ITA, 31-12-1997
2
Punti
2
Tornei
1676
Best: 1676
▼
-17
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1681
Best: 1681
▼
-14
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1681
Best: 1681
▼
-14
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1704
Best: 1704
▼
-11
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1709
Best: 1709
▲
287
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1733
Best: 1733
▼
-34
Sebastiano Cocola
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1751
Best: 1751
▼
-1
Ludovico Vaccari
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1755
Best: 1667
▼
-17
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1755
Best: 1214
▼
-36
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
2
Punti
6
Tornei
1755
Best: 1453
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
6
Tornei
1768
Best: 1499
▼
-18
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1780
Best: 1705
▼
-14
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
8
Tornei
1790
Best: 1790
▼
-24
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1815
Best: 1772
▼
-14
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1815
Best: 1815
▲
84
Luca Giacomini
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1815
Best: 1815
--
0
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1815
Best: 1764
▼
-14
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1815
Best: 1519
▼
-14
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
1
Tornei
1904
Best: 1904
--
0
Flavio Bocci
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 76
▼
-5
Salvatore Caruso
ITA, 15-12-1992
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 522
▼
-5
Gianluca Di Nicola
ITA, 07-12-1995
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 1642
▼
-5
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 1904
▼
-5
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1999
Best: 1999
▼
-3
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1999
Best: 1999
▼
-100
Cosimo Banti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1999
Best: 1999
▼
-3
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1999
Best: 1999
▼
-3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1999
Best: 1992
▼
-3
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2062
Best: 2053
▲
3
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2062
Best: 1342
▲
3
Gian Matias Di Natale
ITA, 30-10-1997
1
Punti
4
Tornei
2062
Best: 1857
--
0
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
1
Punti
4
Tornei
2062
Best: 2062
▲
3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2118
Best: 1170
▼
-4
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
1
Punti
5
Tornei
2118
Best: 2118
▼
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2134
Best: 1006
▲
13
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
6
Tornei
2134
Best: 1845
--
0
Federico Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2150
Best: 2150
▼
-16
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2183
Best: 1588
▲
2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
1
Punti
11
Tornei
TAG: Italiani, Jannik Sinner
3 commenti
SONO 20 VOLTE CHE LO SCRIVO. IL BR DI SONEGO È 21 !!!!! MA QUI COME SEMPRE NON CAMBIA NIENTE.
4 italiani in Top30, con Darderi che sembra aver trovato la quadra sul cemento e quindi promette di salire ancora, o perlomeno di avere la tds per Melbourne.
Inizia la corsa alla Top100 di fine anno. Pellegrino, Passaro e Gigante sono i principali candidati, con Maestrelli e Zeppieri a fare da outsider. Se consideriamo 600 punti come la soglia da superare, a Pellegrino e Passaro mancano circa 180 punti, a Gigante 200, Maestrelli è a 250 e Zeppieri a 280. Non sarà facile a meno di exploit ma spero che gli italiani direttamente nel MD degli AO26 saranno in doppia cifra. Per le quali Slam aggiungo Cinà e Travaglia, con Cecchinato fuori di poco nella Race.
Voglio fare i complimenti a Darderi che continua a macinare titoli…
…avanti COSÌ !!!!