Tsitsipas spiazza ancora: su Instagram segue solo Dimitrov
Stefanos Tsitsipas non smette di sorprendere, dentro e fuori dal campo. Il greco, già noto per le sue riflessioni filosofiche e spesso enigmatiche sui social, ha lasciato tutti a bocca aperta con l’ultima mossa su Instagram: ha smesso di seguire ogni singolo profilo… tranne uno.
L’unico a essere rimasto nella sua lista è infatti un collega e amico del circuito ATP: Grigor Dimitrov. Una scelta che ha scatenato la fantasia dei tifosi, divisi tra chi legge un segnale di grande stima sportiva e chi preferisce ipotizzare ragioni più curiose o personali dietro al gesto.
In tempi in cui i social network contano quasi quanto le prestazioni sul campo, l’“unfollow” di massa di Tsitsipas non è passato inosservato. Soprattutto perché arriva da un giocatore che spesso usa queste piattaforme per condividere pensieri profondi sulla vita, la carriera e la crescita personale.
Che sia un messaggio criptico, un semplice esperimento digitale o un modo per mostrare l’ammirazione verso Dimitrov, resta il fatto che Tsitsipas, ancora una volta, è riuscito a catalizzare l’attenzione del mondo del tennis… senza nemmeno toccare una racchetta.
TAG: Curiosità, Stefanos Tsitsipas
7 commenti
È passato dal seguire Badosa a Dimitrov….male, malissimo…
Sarebbe meraviglioso se lui, djokovic, medvedev e ruud finalmemte st’anno dicessero addio al circuito….
Anche io seguo solo Grigor sui Social, e’ l’unico che vale la pena.
Secondo me è perché lo ama
Già è incredibile che una “notizia” del genere venga fatta oggetto di un articolo…ma trovarsela in secondo ordine di apparizione su un sito specializzato, nella sera di una finale Slam, è piuttosto grottesco.
Dicendo agli agenti: seguitelo voi, se ne siete capaci.
Grande, Grigor!
Masticaxxi????
Per contro, Dimitrov ha smesso di seguirlo.
E poi ha chiamato la polizia.