Tsitsipas spiazza ancora: su Instagram segue solo Dimitrov

Stefanos Tsitsipas non smette di sorprendere, dentro e fuori dal campo. Il greco, già noto per le sue riflessioni filosofiche e spesso enigmatiche sui social, ha lasciato tutti a bocca aperta con l’ultima mossa su Instagram: ha smesso di seguire ogni singolo profilo… tranne uno.

L’unico a essere rimasto nella sua lista è infatti un collega e amico del circuito ATP: Grigor Dimitrov. Una scelta che ha scatenato la fantasia dei tifosi, divisi tra chi legge un segnale di grande stima sportiva e chi preferisce ipotizzare ragioni più curiose o personali dietro al gesto.

In tempi in cui i social network contano quasi quanto le prestazioni sul campo, l’“unfollow” di massa di Tsitsipas non è passato inosservato. Soprattutto perché arriva da un giocatore che spesso usa queste piattaforme per condividere pensieri profondi sulla vita, la carriera e la crescita personale.

Che sia un messaggio criptico, un semplice esperimento digitale o un modo per mostrare l’ammirazione verso Dimitrov, resta il fatto che Tsitsipas, ancora una volta, è riuscito a catalizzare l’attenzione del mondo del tennis… senza nemmeno toccare una racchetta.