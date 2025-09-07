Vince Zeppieri Challenger, Copertina

Giulio Zeppieri trionfa a Shanghai: terzo titolo Challenger in carriera. Ritorno in top 200 (Video)

07/09/2025 12:51 20 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty

Giulio Zeppieri (n.260 ATP) torna a sorridere sul circuito Challenger conquistando il torneo di Shanghai (160.000 dollari di montepremi, cemento) grazie al successo in finale sul giapponese Yasutaka Uchiyama (n.225) con il punteggio di 7-6(2) 7-5. Per il 23enne laziale si tratta del terzo titolo della carriera a livello Challenger, il primo dopo oltre due anni: i precedenti trionfi risalgono infatti a Cherbourg 2023 e Barletta 2021.

Il match di Shanghai ha visto Zeppieri dimostrare grande solidità nei momenti delicati. Nel primo set ha annullato due palle break cruciali sul 4-4, riuscendo poi a dominare il tie-break con autorità (7-2). Nel secondo parziale, dopo una falsa partenza con break subito in avvio (0-2), l’azzurro ha trovato immediatamente la reazione, riportando il punteggio in equilibrio e mettendo a segno la spallata decisiva sul 5-5. Con il break ottenuto, ha poi chiuso la pratica nel game successivo per 7-5, conquistando così un titolo che lo rilancia in classifica.

Grazie a questo successo, Zeppieri compirà un balzo significativo di 89 posizioni, attestandosi alla 171ª posizione del ranking ATP a partire dalla prossima settimana. Una scalata importante che conferma il suo valore e la sua crescita dopo mesi di risultati altalenanti.

Curiosità: il destino ha voluto che Zeppieri e Uchiyama si ritrovino di fronte già dalla prossima settimana, questa volta al primo turno del Challenger di Guangzhou 2, per un immediato “rematch”.

CHN CH Shanghai – hard – (⛅ 34-28)
F Zeppieri ITA – Uchiyama JPN Inizio 10:00

ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
7
7
Yasutaka Uchiyama
6
5
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli

Il cammino di Giulio Zeppieri a Shanghai
Finale: Zeppieri 🇮🇹 b Uchiyama 🇯🇵 7-6(2), 7-5
Semifinale: Zeppieri 🇮🇹 b Hsu 7-6(5), 6-3
Quarti di finale: Zeppieri 🇮🇹 b Peliwo 6-1, 6-3
Ottavi di finale: Zeppieri 🇮🇹 b Bar Biryukov 6-4, 6-1
1° turno: Zeppieri 🇮🇹 b Onclin 6-4, 6-4

TAG:

20 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Achille (Guest) 07-09-2025 14:16

Finalmente ZEPPIERI!!!

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 07-09-2025 14:09

Scritto da JOA20
Ottavo titolo Challenger dell’anno vinto da un italiano, stasera Darderi e Pellegrino si contenderanno il nono. I 12 del 2024 non sembrano così lontani

Beh, i record degli anni ’21-22-23 sono lontani, ma i ragazzi che li vincevano oggi fanno ATP maggiori e qualcuno anche con discreto successo, vedi Cobolli e lo stesso Darderi che in un Challenger è un’anomalia.

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Leo (Guest) 07-09-2025 14:04

Ottimo, peccato,per il tempo perduto,
Era vicino ad entrare nei 100,poi l’infortunio nella finale dove aveva vinto il primo set,e dominava,da lì il buio ,ora pare che sia uscito dal tunnel,se mantiene,entra tra i cento a breve,forza Giulio

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Paolo (Guest) 07-09-2025 13:56

Se gli infortuni lo lasceranno in pace può risalire fino ai cento perché è un ottimo tennista con grandi qualità

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Spider 99 (Guest) 07-09-2025 13:51

Scritto da JOA20
Ottavo titolo Challenger dell’anno vinto da un italiano, stasera Darderi e Pellegrino si contenderanno il nono. I 12 del 2024 non sembrano così lontani

a 12 magari non arriviamo ma in una settimana ne abbiamo vinti 2.
certo luciano nei CH c’entra poco ormai ma sono felice per l’ottima settimana di zeppo e
pellegrino. e per il 15
mila vinto dal siciliano giorgio tabacco.

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Spider 99 (Guest) 07-09-2025 13:49

Scritto da CannoniereKarlovic
Zeppieri è troppo forte per questi livelli. Ora forza con Canton, ci sono altri 100 punti in palio!

era precipitato intorno a 350, sembrava in un vicolo cieco, invece ci ha creduto,ha lavorato sodo e grazie al ranking protetto ha fatto tornei importanti. ora si ritrova 170 con tre
mesi in cui ha solo da guadagnare. proviamo ad avvicinare i 100,
zeppieri ha i mezzi per farcela.

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: CannoniereKarlovic, Marco M.
Andreas Seppi 07-09-2025 13:48

Bravissimo Zepp, il cemento è la tua superficie! e adesso attacchiamo la top100

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
magilla 07-09-2025 13:39

vittoria importantissima per il zeppo….soldi punti e morale.Consederato che non ha punti da difendere e quattro zeri da recuperare…..i top 100 non sono poi cosi lontano!

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
CannoniereKarlovic 07-09-2025 13:28

Zeppieri è troppo forte per questi livelli. Ora forza con Canton, ci sono altri 100 punti in palio!

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 07-09-2025 13:28

Ottavo titolo Challenger dell’anno vinto da un italiano, stasera Darderi e Pellegrino si contenderanno il nono. I 12 del 2024 non sembrano così lontani

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Markux (Guest) 07-09-2025 13:28

Giulio ha trionfato davanti a 14 spettatori paganti e una decina di portoghesi a Shanghai, pazienza.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Wayne (Guest) 07-09-2025 13:24

Sembra abbia servito molto molto bene, dalla sintesi. Molto incisivo.
O era un campo particolarmente veloce?

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Albo 07-09-2025 13:22

Ancora più bravo che ha vinto il challenger senza perdere set

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Albo 07-09-2025 13:21

Grandissimo Zeppieri,ora testa al prossimo challenger sempre lì in cina,il giocatore di Latina non ha più punti da difendere,dai Goulio

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Albo 07-09-2025 13:21

Grandissimo Zeppieri,ora testa al prossimo challenger sempre lì in cina,il giocatore di Latina non ha più punti da difendere,dai Goulio

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
zedarioz (Guest) 07-09-2025 13:20

Bravo, perché vincere una finale molto lottata dovrebbe dargli tanta fiducia. Lui nella lotta spesso si è perso….

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
egbedi (Guest) 07-09-2025 13:16

Onclin al primo turno non facile, il resto fattibile

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mirco (Guest) 07-09-2025 13:01

Bravo

Redazione, Zeppieri compie 24 anni a dicembre

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Albo
Adrien Ouilecoup (Guest) 07-09-2025 12:57

Peccato che sugli spalti ci fossero meno spettatori dei commenti nel post ……

 2
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Pepusch, Detuqueridapresencia
piper 07-09-2025 12:54

Bravo Giulio!

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Albo, Detuqueridapresencia