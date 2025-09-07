Giulio Zeppieri trionfa a Shanghai: terzo titolo Challenger in carriera. Ritorno in top 200 (Video)

Giulio Zeppieri (n.260 ATP) torna a sorridere sul circuito Challenger conquistando il torneo di Shanghai (160.000 dollari di montepremi, cemento) grazie al successo in finale sul giapponese Yasutaka Uchiyama (n.225) con il punteggio di 7-6(2) 7-5. Per il 23enne laziale si tratta del terzo titolo della carriera a livello Challenger, il primo dopo oltre due anni: i precedenti trionfi risalgono infatti a Cherbourg 2023 e Barletta 2021.

Il match di Shanghai ha visto Zeppieri dimostrare grande solidità nei momenti delicati. Nel primo set ha annullato due palle break cruciali sul 4-4, riuscendo poi a dominare il tie-break con autorità (7-2). Nel secondo parziale, dopo una falsa partenza con break subito in avvio (0-2), l’azzurro ha trovato immediatamente la reazione, riportando il punteggio in equilibrio e mettendo a segno la spallata decisiva sul 5-5. Con il break ottenuto, ha poi chiuso la pratica nel game successivo per 7-5, conquistando così un titolo che lo rilancia in classifica.

Grazie a questo successo, Zeppieri compirà un balzo significativo di 89 posizioni, attestandosi alla 171ª posizione del ranking ATP a partire dalla prossima settimana. Una scalata importante che conferma il suo valore e la sua crescita dopo mesi di risultati altalenanti.

Curiosità: il destino ha voluto che Zeppieri e Uchiyama si ritrovino di fronte già dalla prossima settimana, questa volta al primo turno del Challenger di Guangzhou 2, per un immediato “rematch”.

CH Shanghai – hard – (⛅ 34-28)

F Zeppieri – Uchiyama Inizio 10:00



ATP Shanghai Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 7 7 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 5 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* ace 5-1* 5*-2 6-6 → 7-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Il cammino di Giulio Zeppieri a Shanghai

Finale: Zeppieri 🇮🇹 b Uchiyama 🇯🇵 7-6(2), 7-5

Semifinale: Zeppieri 🇮🇹 b Hsu 7-6(5), 6-3

Quarti di finale: Zeppieri 🇮🇹 b Peliwo 6-1, 6-3

Ottavi di finale: Zeppieri 🇮🇹 b Bar Biryukov 6-4, 6-1

1° turno: Zeppieri 🇮🇹 b Onclin 6-4, 6-4