Challenger 75 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via
Challenger 75 Winston Salem – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich vs Christian Langmo
Darwin Blanch vs Abdullah Shelbayh
(WC) Emon Van Loben Sels vs Martin Damm
Antoine Ghibaudo vs (6) Garrett Johns
(4) Jack Pinnington Jones vs Moerani Bouzige
Qualifier vs Qualifier
(CO) Aidan Kim vs Ryuki Matsuda
(PR) Blaise Bicknell vs (5) Johannus Monday
(WC) (8) Patrick Maloney vs (WC) Luca Pow
Rafael Jodar vs Qualifier
Qualifier vs Alfredo Perez
Tyler Zink vs (3) Mitchell Krueger
(7) Alex Rybakov vs (PR) Thai-Son Kwiatkowski
Andre Ilagan vs Trevor Svajda
(PR) Philip Sekulic vs Qualifier
Qualifier vs (2) Murphy Cassone
Challenger 75 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1) James Trotter vs William Grant
(WC) Andrew Delgado vs (10) Strong Kirchheimer
(Alt) (2) Stefan Dostanic vs Pablo Martinez Gomez
Cooper Williams vs (7) Raphael Perot
(3) Daniel Milavsky vs (WC) Kacper Szymkowiak
Rudy Quan vs (8) Joshua Sheehy
(4) Edward Winter vs (CO) Corey Craig
(WC) Dominick Mosejczuk vs (12) Albert Pedrico Kravtsov
(5) Karl Poling vs (WC) Gavin Goode
(JR) Jangjun Kim vs (9) Justin Boulais
(6) Theo Papamalamis vs Roger Pascual Ferra
Quinn Vandecasteele vs (11) Andrew Fenty
