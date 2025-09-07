Challenger 75 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

Challenger 75 Winston Salem – Tabellone Principale – hard

(1) Juan Pablo Ficovich vs Christian Langmo

Darwin Blanch vs Abdullah Shelbayh

(WC) Emon Van Loben Sels vs Martin Damm

Antoine Ghibaudo vs (6) Garrett Johns

(4) Jack Pinnington Jones vs Moerani Bouzige

Qualifier vs Qualifier

(CO) Aidan Kim vs Ryuki Matsuda

(PR) Blaise Bicknell vs (5) Johannus Monday

(WC) (8) Patrick Maloney vs (WC) Luca Pow

Rafael Jodar vs Qualifier

Qualifier vs Alfredo Perez

Tyler Zink vs (3) Mitchell Krueger

(7) Alex Rybakov vs (PR) Thai-Son Kwiatkowski

Andre Ilagan vs Trevor Svajda

(PR) Philip Sekulic vs Qualifier

Qualifier vs (2) Murphy Cassone

(1) James Trottervs William Grant(WC) Andrew Delgadovs (10) Strong Kirchheimer

(Alt) (2) Stefan Dostanic vs Pablo Martinez Gomez

Cooper Williams vs (7) Raphael Perot

(3) Daniel Milavsky vs (WC) Kacper Szymkowiak

Rudy Quan vs (8) Joshua Sheehy

(4) Edward Winter vs (CO) Corey Craig

(WC) Dominick Mosejczuk vs (12) Albert Pedrico Kravtsov

(5) Karl Poling vs (WC) Gavin Goode

(JR) Jangjun Kim vs (9) Justin Boulais

(6) Theo Papamalamis vs Roger Pascual Ferra

Quinn Vandecasteele vs (11) Andrew Fenty