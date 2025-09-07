Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

07/09/2025 08:08 5 commenti
Murphy Cassone nella foto

USA Challenger 75 Winston Salem – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich ARG vs Christian Langmo USA
Darwin Blanch USA vs Abdullah Shelbayh JOR
(WC) Emon Van Loben Sels USA vs Martin Damm USA
Antoine Ghibaudo FRA vs (6) Garrett Johns USA

(4) Jack Pinnington Jones GBR vs Moerani Bouzige AUS
Qualifier vs Qualifier
(CO) Aidan Kim USA vs Ryuki Matsuda JPN
(PR) Blaise Bicknell JAM vs (5) Johannus Monday GBR

(WC) (8) Patrick Maloney USA vs (WC) Luca Pow GBR
Rafael Jodar ESP vs Qualifier
Qualifier vs Alfredo Perez USA
Tyler Zink USA vs (3) Mitchell Krueger USA

(7) Alex Rybakov USA vs (PR) Thai-Son Kwiatkowski USA
Andre Ilagan USA vs Trevor Svajda USA
(PR) Philip Sekulic AUS vs Qualifier
Qualifier vs (2) Murphy Cassone USA

USA Challenger 75 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1) James Trotter JPN vs William Grant USA
(WC) Andrew Delgado USA vs (10) Strong Kirchheimer USA

(Alt) (2) Stefan Dostanic USA vs Pablo Martinez Gomez ESP
Cooper Williams USA vs (7) Raphael Perot FRA

(3) Daniel Milavsky USA vs (WC) Kacper Szymkowiak POL
Rudy Quan USA vs (8) Joshua Sheehy USA

(4) Edward Winter AUS vs (CO) Corey Craig USA
(WC) Dominick Mosejczuk USA vs (12) Albert Pedrico Kravtsov ESP

(5) Karl Poling USA vs (WC) Gavin Goode USA
(JR) Jangjun Kim KOR vs (9) Justin Boulais CAN

(6) Theo Papamalamis FRA vs Roger Pascual Ferra ESP
Quinn Vandecasteele USA vs (11) Andrew Fenty USA

5 commenti

brizz 07-09-2025 09:56

Svajda

Monday

Damm
Krueger

Ficovich
Pinnington
Jodar
Cassone

 5
espertodipallacorda 07-09-2025 09:54

Cassone

Q (da specificare)

Johns
Jodar

Ficovich
Monday
Krueger
Svajda

 4
l Occhio di Sauron 07-09-2025 09:50

PINNINGTON

CASSONE

DAMM
JODAR

BLANCH
MONDAY
KRUEGER
SVAJDA

 3
miky85 07-09-2025 09:43

Cassone

Blanch

Monday
Krueger

Damm
Monday
Maloney
Rybakov

 2
patrick 07-09-2025 09:01

KIM

CASSONE

BLANCH
KRUEGER

DAMM
PINNIGHTON
MALONEY
RYBAKOV

 1
