WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 San Sebastian: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre al via

05/09/2025 22:17 Nessun commento
Enola Chiesa nella foto
Enola Chiesa nella foto

ESP WTA 125 San Sebastian – tabellone qualificazione – terra
(1) Tamara Korpatsch GER vs Emily Seibold GER
(WC) Olga Bienzobas Fernandez ESP vs (5) Tina Smith AUS

(2) Carson Branstine CAN vs Noma Noha Akugue GER
(WC) Enola Chiesa ITA vs (6) Francesca Curmi MLT

(ALT) Alternate Alternate it vs Dalila Spiteri ITA
Ellie Schoppe USA vs (7) Anastasia Tikhonova RUS

(4) Gabriela Lee ROU vs Ekaterina Kazionova RUS
Nahia Berecoechea FRA vs (8) Tatiana Pieri ITA

Center Court – ore 11:00
Olga Bienzobas Fernandez ESP vs (5) Tina Smith AUS
(2) Carson Branstine CAN vs Noma Noha Akugue GER
(4) Gabriela Lee ROU vs Ekaterina Kazionova RUS
(3) Julia Avdeeva RUS vs Dalila Spiteri ITA Non prima 17:00

Court 7 – ore 11:00
Nahia Berecoechea FRA vs (8) Tatiana Pieri ITA
Enola Chiesa ITA vs (6) Francesca Curmi MLT
(1) Tamara Korpatsch GER vs Emily Seibold GER Non prima 15:00
Ellie Schoppe USA vs (7) Anastasia Tikhonova RUS

TAG: