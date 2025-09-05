WTA 125 San Sebastian: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre al via
WTA 125 San Sebastian – tabellone qualificazione – terra
(1) Tamara Korpatsch vs Emily Seibold
(WC) Olga Bienzobas Fernandez vs (5) Tina Smith
(2) Carson Branstine vs Noma Noha Akugue
(WC) Enola Chiesa vs (6) Francesca Curmi
(ALT) Alternate Alternate vs Dalila Spiteri
Ellie Schoppe vs (7) Anastasia Tikhonova
(4) Gabriela Lee vs Ekaterina Kazionova
Nahia Berecoechea vs (8) Tatiana Pieri
Center Court – ore 11:00
Olga Bienzobas Fernandez vs (5) Tina Smith
(2) Carson Branstine vs Noma Noha Akugue
(4) Gabriela Lee vs Ekaterina Kazionova
(3) Julia Avdeeva vs Dalila Spiteri Non prima 17:00
Court 7 – ore 11:00
Nahia Berecoechea vs (8) Tatiana Pieri
Enola Chiesa vs (6) Francesca Curmi
(1) Tamara Korpatsch vs Emily Seibold Non prima 15:00
Ellie Schoppe vs (7) Anastasia Tikhonova
