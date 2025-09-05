Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Venerdì 05 Settembre 2025

05/09/2025 08:36 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
USA US Open – hard – (🌤️ 28-19)
SF Sinner ITA – Auger-Aliassime CAN 01:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Genova – terra – (🌦️ 25-20)
QF Bondioli ITA – Travaglia ITA Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

QF Pellegrino ITA – Picchione ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

QF Darderi ITA – Monteiro BRA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

SF Agamenone ITA/Agostini ITA – Cadenasso ITA/Carboni ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare



CHN CH Shanghai – hard – (☀️ 36-28)
QF Peliwo POL – Zeppieri ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



TUR CH Istanbul – hard – (🌤️ 28-22)
QF Potenza ITA – Hemery FRA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



AUT CH Tulln – terra – (🌤️ 25-12)
QF Paulson CZE – Maestrelli ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

