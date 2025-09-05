Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Venerdì 05 Settembre 2025
US Open – hard – (🌤️ 28-19)
SF Sinner – Auger-Aliassime 01:00
CH 125 Genova – terra – (🌦️ 25-20)
QF Bondioli – Travaglia Inizio 13:30
QF Pellegrino – Picchione Non prima 18:30
QF Darderi – Monteiro Non prima 20:30
SF Agamenone /Agostini – Cadenasso /Carboni Inizio 13:30
CH Shanghai – hard – (☀️ 36-28)
QF Peliwo – Zeppieri 2° inc. ore 11
CH Istanbul – hard – (🌤️ 28-22)
QF Potenza – Hemery Non prima 11:30
CH Tulln – terra – (🌤️ 25-12)
QF Paulson – Maestrelli 2° inc. ore 11
Darderi è abbastanza favorito su Monteiro 😀
Scommetto forte su almeno 2 italiani in semifinale a Genova! 😆
Direi Steto e Pellegrino,ma forse anche un terzo