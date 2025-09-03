Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Szcsecin, Biella, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

03/09/2025 10:53 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Szczecin 🇵🇱 – Challenger 125 – Terra battuta
Guangzhou (Huangpu) 🇨🇳 – ITF M100 – Hard
Rennes 🇫🇷 – Challenger 100 – Indoor Hard
Winston-Salem, NC 🇺🇸 – Challenger 75 – Hard
Biella 🇮🇹 – Challenger 50 – Terra battuta
Târgu Mureș 1 🇷🇴 – Challenger 50 – Terra battuta

Challenger Biella (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:45

Main Draw (cut off: 399 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 194. K. Coppejans
  • 212. S. Travaglia
  • 243. C. Tabur
  • 282. M. Topo
  • 284. M. Cecchinato
  • 290. Z. Kolar
  • 302. A. Moro Canas
  • 307. O. Prihodko
  • 313. J. Schwaerzler
  • 314. A. Ritschard
  • 329. J. Sels
  • 335. R. Strombachs
  • 342. L. Mikrut
  • 346. G. Piraino
  • 361. F. Arnaboldi
  • 365. J. Berrettini
  • 373. R. Brancaccio
  • 388. S. Kopp
  • 391. K. Feldbausch
  • 393. T. Gentzsch
  • 399. G. Fonio

Alternates

  • 1. D. Novak (413)
  • 2. E. Dalla Vall (430)
  • 3. G. Pennaforti (470)
  • 4. E. Vanshelboi (480)
  • 5. J. Forejtek (499)
  • 6. A. Weis (503)
  • 7. S. Popovic (521)
  • 8. K. Kivattsev (534)
  • 9. T. McCormick (535)
  • 10. F. Moroni (548)
  • 11. F. Iannaccone (549)
  • 12. V. Orlov (555)
  • 13. M. Janvier (556)
  • 14. L. Carboni (563)
  • 15. D. Wenger (574)
  • 16. J. Kovalik (586)
  • 17. M. Chazal (589)
  • 18. L. Wessels (595)
  • 19. L. Gerch (598)
  • 20. N. Visker (626)
  • 21. G. Oradini (641)
  • 22. A. Braynin (656)
Challenger Biella (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:46

Main Draw (cut off: 688 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 430. E. Dalla Valle
  • 503. A. Weis
  • 521. S. Popovic
  • 526. G. Cadenasso
  • 534. K. Kivattsev
  • 549. F. Iannaccone
  • 561. F. Romano
  • 562. D. Klok
  • 563. L. Carboni
  • 574. D. Wenger
  • 587. A. Martinez
  • 589. M. Chazal
  • 599. G. Ferrari
  • 617. P. Basile
  • 630. T. Handel
  • 641. G. Oradini
  • 670. B. Gadamauri
  • 675. S. Callejon Hernando
  • 681. M. Tobon
  • 688. M. William Donald
Alternates

  • 1. Y. Demin (736)
  • 2. J. Cruz Marti (758)
  • 3. S. Napolitano (766)
  • 4. D. Siniakov (784)
  • 5. J. Simundza (811)
  • 6. M. Giunta (820)
  • 7. L. Raquillet (827)
  • 8. M. Steiner (828)
  • 9. N. Mashtakov (831)
  • 10. S. Hamza Regu (849)
  • 11. S. Pieri (884)
  • 12. L. Sciahbasi (896)
  • 13. B. Thomas Geo (897)
  • 14. N. Schell (908)
  • 15. M. Covato (927)
  • 16. A. Bellifemin (939)
  • 17. K. Tamm (944)
  • 18. O. Jose Gutie (947)
  • 19. G. Maria Noce (958)
  • 20. M. Cerny (1002)
  • 21. P. Brown (1011)
  • 22. G. Misasi (1012)
  • 23. T. Bieldiugin (1018)
  • 24. A. Kalyanpur (1021)
  • 25. G. Tabacco (1094)
Challenger Szczecin (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:46

Main Draw (cut off: 229 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 84. R. Carballes Baena
  • 87. V. Kopriva
  • 100. C. Taberner
  • 113. P. Carreno Busta
  • 117. T. Agustin Tirante
  • 121. F. Passaro
  • 122. H. Dellien
  • 129. D. Lajovic
  • 132. D. Elahi Galan
  • 142. A. Pellegrino
  • 144. R. Andres Burruchaga
  • 150. J. Choinski
  • 153. F. Coria
  • 158. L. Neumayer
  • 170. T. Monteiro
  • 196. P. Llamas Ruiz*pr
  • 199. L. Pavlovic
  • 211. S. Rodriguez Taverna
  • 222. V. Sachko
  • 229. A. Barrena
Alternates

  • 1. E. Ymer (233)
  • 2. I. Gakhov (252)
  • 3. F. Diaz Acost (256)
  • 4. D. Kuzmanov (263)
  • 5. G. Blancaneau (277)
  • 6. D. Michalski (278)
  • 7. T. Pereira (283)
  • 8. H. Barton (295)
  • 9. N. Sanchez Iz (297)
  • 10. C. Sanchez Jo (298)
  • 11. G. Elias (305)
  • 12. M. Houkes (311)
  • 13. A. Paulson (316)*pr
  • 14. A. Vatutin (320)
  • 15. C. Stebe (320)*pr
  • 16. D. Dedura (339)
  • 17. L. Giustino (340)
  • 18. P. Llamas Rui (355)
  • 19. R. Molleker (379)
  • 20. D. Novak (413)
  • 21. J. Nicod (423)
  • 22. H. Squire (435)
  • 23. O. Pieczkowsk (471)
  • 24. E. Vanshelboi (480)

Challenger Szczecin (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47

Main Draw (cut off: 631 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 233. E. Ymer
  • 277. G. Blancaneaux
  • 278. D. Michalski
  • 283. T. Pereira
  • 295. H. Barton
  • 311. M. Houkes
  • 316. A. Paulson*pr
  • 320. A. Vatutin
  • 379. R. Molleker
  • 423. J. Nicod
  • 435. H. Squire
  • 486. M. Krumich
  • 488. T. Paroulek
  • 499. J. Forejtek
  • 542. M. Vrbensky
  • 586. J. Kovalik
  • 595. L. Wessels
  • 598. L. Gerch
  • 626. N. Visker
  • 631. A. Oetzbach
Alternates

  • 1. L. Bocchi (632)*pr
  • 2. A. Ayeni (653)
  • 3. A. Braynin (656)
  • 4. C. Stebe (660)
  • 5. A. Gobat (751)
  • 6. L. Bocchi (753)
  • 7. A. Paulson (804)
  • 8. J. Simundza (811)
  • 9. L. Raquillet (827)
  • 10. M. Steiner (828)
  • 11. N. Mashtakov (831)
  • 12. F. Pieczonka (875)
  • 13. J. Szajrych (879)
  • 14. B. Thomas Geo (897)
  • 15. N. Schell (908)
  • 16. G. Ramskogler (917)
  • 17. M. Covato (927)
  • 18. K. Tamm (944)
  • 19. O. Jose Gutie (947)
  • 20. D. Pichler (951)
  • 21. M. Cerny (1002)
  • 22. P. Brown (1011)
Challenger Guangzhou (Huangpu) (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:48

Main Draw (cut off: 195 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 75. A. Cazaux
  • 79. C. O
  • 85. J. Manuel Cerundolo
  • 98. D. Svrcina
  • 102. M. McDonald
  • 106. N. Basavareddy
  • 107. J. Duckworth
  • 109. N. Basilashvili
  • 111. B. Holt
  • 114. T. Boyer
  • 126. A. Tabilo
  • 128. E. Spizzirri
  • 137. D. Evans
  • 151. B. Harris
  • 160. C. Eubanks
  • 167. T. Daniel
  • 169. B. Tomic
  • 177. J. McCabe
  • 178. Y. Wu
  • 190. Z. Zhang
  • 195. Y. Hsiou Hsu

Alternates

  • 1. S. Shimabukur (201)
  • 2. O. Jasika (205)
  • 3. L. Van Assche (207)
  • 4. Y. Shimizu (209)
  • 5. G. Onclin (218)
  • 6. Y. Uchiyama (227)
  • 7. O. Crawford (232)
  • 8. I. Simakin (238)
  • 9. P. Kotov (247)
  • 10. A. Karatsev (255)
  • 11. A. Gea (257)
  • 12. G. Zeppieri (260)
  • 13. Y. Bai (269)
  • 14. M. Sharipov (276)
  • 15. D. Yevseyev (318)
  • 16. P. Bar Biryuk (323)
  • 17. L. Harris (353)
  • 18. H. Moriya (372)
  • 19. A. Binda (374)
  • 20. K. Samrej (382)
  • 21. L. Castelnuov (484)
  • 22. R. Matsuda (487)
  • 23. E. Ejupovic (531)
  • 24. R. Te (544)
  • 25. V. Orlov (555)
Challenger Guangzhou (Huangpu) (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:48

Main Draw (cut off: 382 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 205. O. Jasika
  • 207. L. Van Assche
  • 209. Y. Shimizu
  • 218. G. Onclin
  • 227. Y. Uchiyama
  • 232. O. Crawford
  • 238. I. Simakin
  • 247. P. Kotov
  • 255. A. Karatsev
  • 257. A. Gea
  • 260. G. Zeppieri
  • 269. Y. Bai
  • 276. M. Sharipov
  • 287. J. Cui
  • 318. D. Yevseyev
  • 323. P. Bar Biryukov
  • 353. L. Harris
  • 372. H. Moriya
  • 374. A. Binda
  • 382. K. Samrej
Alternates

  • 1. L. Castelnuov (484)
  • 2. E. Agafonov (523)
  • 3. R. Te (544)
  • 4. E. Zhu (581)
  • 5. A. Santillan (632)
  • 6. Y. Kikuchi (635)
  • 7. M. Wei Kang L (636)
  • 8. R. Ramanathan (637)
  • 9. L. Xiao (640)
  • 10. T. Zhang (663)
  • 11. Y. Cong Mo (664)
  • 12. T. Ichikawa (666)
  • 13. K. Saitoh (691)
  • 14. D. Lee (745)
  • 15. W. Trongcharo (747)
  • 16. L. Vithoontie (752)
  • 17. D. Sumizawa (776)
  • 18. T. Masabayash (834)
  • 19. Y. Zeng (858)
  • 20. S. D Prajwal (898)
  • 21. N. Schell (908)
  • 22. M. Covato (927)
  • 23. K. Tamm (944)
  • 24. G. Lomakin (959)
  • 25. Q. Sun (974)
Challenger Rennes (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47

Main Draw (cut off: 273 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 73. A. Mannarino
  • 125. H. Gaston
  • 139. P. Herbert
  • 146. S. Wawrinka
  • 152. H. Mayot
  • 161. T. Droguet
  • 166. K. Jacquet
  • 181. A. Kachmazov
  • 184. U. Blanchet
  • 185. C. Hemery
  • 208. S. Gueymard Wayenburg
  • 216. F. Cina
  • 220. A. Bouquier
  • 223. J. Engel
  • 225. C. Chidekh
  • 236. M. Kukushkin
  • 237. A. Fery
  • 250. M. Gengel
  • 269. I. Ivashka*pr
  • 272. C. Negritu
  • 273. M. Martineau

Alternates

  • 1. P. Zahraj (274)
  • 2. D. Added (286)
  • 3. E. Coulibaly (288)
  • 4. M. Geerts (309)
  • 5. R. Bertrand (315)
  • 6. A. Vatutin (320)
  • 7. A. Escoffier (321)
  • 8. M. Mmoh (326)
  • 9. T. Paris (347)
  • 10. L. Poullain (358)
  • 11. G. Barrere (369)
  • 12. D. Novak (413)
  • 13. M. Wiskandt (438)
  • 14. T. Lamasine (483)
  • 15. V. Ursu (490)
  • 16. E. Couacaud (495)
  • 17. A. McHugh (502)
  • 18. D. Masur (517)
  • 19. L. Massard (520)
  • 20. F. Moroni (548)
  • 21. V. Orlov (555)
  • 22. M. Janvier (556)
Challenger Rennes (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47

Main Draw (cut off: 579 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 286. D. Added
  • 288. E. Coulibaly
  • 309. M. Geerts
  • 315. R. Bertrand
  • 326. M. Mmoh
  • 347. T. Paris
  • 358. L. Poullain
  • 369. G. Barrere
  • 394. R. Albot
  • 471. O. Pieczkowski
  • 479. N. Vylegzhanin
  • 495. E. Couacaud
  • 520. L. Massard
  • 529. M. Malige
  • 548. F. Moroni
  • 556. M. Janvier
  • 558. E. Gerasimov
  • 569. F. Corwin
  • 575. C. Kingsley
  • 579. A. Reymond
Alternates

  • 1. R. Catry (621)
  • 2. L. Bouquet (654)
  • 3. K. De Scheppe (658)
  • 4. M. Beauge (679)
  • 5. L. Dussin (687)
  • 6. M. Dhamne (689)
  • 7. C. Vandermeer (699)
  • 8. Q. Vandecaste (709)
  • 9. A. Garcian (734)
  • 10. A. Gobat (751)
  • 11. B. Jones (760)
  • 12. A. Gautier (767)
  • 13. N. Tepmahc (778)
  • 14. J. Simundza (811)
  • 15. L. Raquillet (827)
  • 16. M. Steiner (828)
  • 17. N. Mashtakov (831)
  • 18. S. Hamza Regu (849)
  • 19. P. Brady (867)
  • 20. E. Wallart (870)
  • 21. N. Schell (908)
  • 22. M. Covato (927)
Challenger Winston Salem (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49

Main Draw (cut off: 395 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 96. R. Hijikata
  • 130. J. Pablo Ficovich
  • 172. M. Cassone
  • 186. M. Krueger
  • 189. P. Kypson
  • 197. J. Pinnington Jones
  • 219. N. Moreno De Alboran
  • 231. J. Monday
  • 296. K. Sell
  • 300. A. Mayo
  • 303. G. Johns
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 312. A. Rybakov
  • 322. M. Zheng
  • 328. T. Zink
  • 332. M. Bouzige
  • 340. T. Kwiatkowski*pr
  • 349. A. Perez
  • 351. A. Shelbayh
  • 366. C. Langmo
  • 395. R. Jodar

Alternates

  • 1. A. Ilagan (398)
  • 2. D. Blanch (409)
  • 3. B. Bicknell (424)*pr
  • 4. M. Damm (429)
  • 5. A. Ghibaudo (458)
  • 6. R. Matsuda (487)
  • 7. N. Arseneault (497)
  • 8. T. Svajda (498)
  • 9. E. Winter (519)
  • 10. E. Ejupovic (531)
  • 11. T. McCormick (535)
  • 12. D. Milavsky (536)
  • 13. P. Sekulic (547)
  • 14. V. Orlov (555)
  • 15. M. Janvier (556)
  • 16. F. Corwin (569)
  • 17. A. Ganesan (571)
  • 18. C. Kingsley (575)
  • 19. A. Kim (584)
  • 20. S. Kirchheime (594)
  • 21. T. Papamalami (602)
  • 22. K. Kang (607)
  • 23. R. Perot (611)
  • 24. J. Sheehy (612)

Challenger Winston Salem (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49

Main Draw (cut off: 612 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 187. J. Trotter
  • 398. A. Ilagan
  • 429. M. Damm
  • 451. S. Kozlov
  • 458. A. Ghibaudo
  • 478. L. Borg
  • 487. R. Matsuda
  • 497. N. Arseneault
  • 498. T. Svajda
  • 519. E. Winter
  • 536. D. Milavsky
  • 559. M. Braswell
  • 583. K. Poling
  • 594. S. Kirchheimer
  • 602. T. Papamalamis
  • 607. K. Kang
  • 611. R. Perot
  • 612. J. Sheehy

Alternates

  • 1. J. Boulais (622)
  • 2. D. Suresh (645)
  • 3. A. Pedrico Kr (682)
  • 4. K. Bigun (690)
  • 5. A. Fenty (700)
  • 6. Q. Vandecaste (709)
  • 7. R. Fishback (714)
  • 8. C. Williams (724)
  • 9. W. Grant (728)
  • 10. P. Martinez G (733)
  • 11. R. Pascual Fe (783)
  • 12. R. Quan (802)
  • 13. A. Fernando R (806)
  • 14. H. Roh (813)
  • 15. O. Bonding (822)
  • 16. S. Danilov (865)
  • 17. E. Wallart (870)
  • 18. M. Kuhar (907)
  • 19. N. Schell (908)
  • 20. M. Covato (927)
  • 21. K. Szymkowiak (936)
  • 22. A. Delgado (949)
  • 23. L. Pow (950)
  • 24. M. Borisiouk (968)
  • 25. K. Qing Xu (989)
Challenger Targu Mures (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49

Main Draw (cut off: 431 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 183. M. Trungelliti
  • 204. J. Clarke
  • 266. N. Alvarez Varona
  • 267. F. Cristian Jianu
  • 279. M. Poljicak
  • 281. M. Erhard
  • 285. D. Rincon
  • 289. M. Brunold
  • 308. C. Denolly
  • 341. A. Martin
  • 354. G. Adrian Boitan
  • 357. A. Picchione
  • 383. N. David Ionel
  • 389. O. Roca Batalla
  • 396. M. Neuchrist
  • 405. B. Zapata Miralles
  • 411. M. Damas
  • 416. M. Alcala Gurri
  • 419. A. Marti Pujolras
  • 426. T. Compagnucci
  • 431. N. Oberleitner

Alternates

  • 1. F. Agamenone (433)
  • 2. R. Nijboer (440)
  • 3. G. Campana Le (456)
  • 4. D. Martin (457)
  • 5. G. Pennaforti (470)
  • 6. D. Alexandru (493)
  • 7. J. Forejtek (499)
  • 8. A. Weis (503)
  • 9. E. Demanet (515)
  • 10. S. Popovic (521)
  • 11. K. Kivattsev (534)
  • 12. T. McCormick (535)
  • 13. F. Moroni (548)
  • 14. V. Orlov (555)
  • 15. M. Janvier (556)
  • 16. C. Cretu (564)
  • 17. S. Adrian And (565)
  • 18. A. Ganesan (571)
  • 19. S. Gima (572)
  • 20. D. Wenger (574)
Challenger Targu Mures (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:50

Main Draw (cut off: 717 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 433. F. Agamenone
  • 440. R. Nijboer
  • 456. G. Campana Lee
  • 457. D. Martin
  • 470. G. Pennaforti
  • 493. D. Alexandru Tomescu
  • 515. E. Demanet
  • 564. C. Cretu
  • 565. S. Adrian Andreescu
  • 571. A. Ganesan
  • 572. S. Gima
  • 592. J. Loge
  • 608. T. Faurel
  • 639. I. Lopez Morillo
  • 661. R. Mihai Papoe
  • 669. T. Duran
  • 680. S. Palosi
  • 711. L. Rossi
  • 717. J. Sperle
Alternates

  • 1. D. Nicolae Ca (782)
  • 2. D. Siniakov (784)
  • 3. L. Preda (790)
  • 4. L. Raquillet (827)
  • 5. M. Steiner (828)
  • 6. N. Mashtakov (831)
  • 7. S. Hamza Regu (849)
  • 8. M. Razvan Mar (881)
  • 9. B. Thomas Geo (897)
  • 10. N. Schell (908)
  • 11. M. Covato (927)
  • 12. A. Bellifemin (939)
  • 13. K. Tamm (944)
  • 14. O. Jose Gutie (947)
  • 15. G. Maria Noce (958)
  • 16. L. Lorusso (999)
  • 17. M. Cerny (1002)
  • 18. M. Maksimovic (1004)
  • 19. P. Brown (1011)
  • 20. T. Bieldiugin (1018)
  • 21. R. Hohmann (1061)
  • 22. D. Poljak (1064)
  • 23. Y. Inui (1136)
