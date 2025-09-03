Challenger Szcsecin, Biella, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
03/09/2025 10:53 Nessun commento
Szczecin 🇵🇱 – Challenger 125 – Terra battuta
Guangzhou (Huangpu) 🇨🇳 – ITF M100 – Hard
Rennes 🇫🇷 – Challenger 100 – Indoor Hard
Winston-Salem, NC 🇺🇸 – Challenger 75 – Hard
Biella 🇮🇹 – Challenger 50 – Terra battuta
Târgu Mureș 1 🇷🇴 – Challenger 50 – Terra battuta
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Biella (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:45
Main Draw (cut off: 399 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 194. K. Coppejans
- 212. S. Travaglia
- 243. C. Tabur
- 282. M. Topo
- 284. M. Cecchinato
- 290. Z. Kolar
- 302. A. Moro Canas
- 307. O. Prihodko
- 313. J. Schwaerzler
- 314. A. Ritschard
- 329. J. Sels
- 335. R. Strombachs
- 342. L. Mikrut
- 346. G. Piraino
- 361. F. Arnaboldi
- 365. J. Berrettini
- 373. R. Brancaccio
- 388. S. Kopp
- 391. K. Feldbausch
- 393. T. Gentzsch
- 399. G. Fonio
Alternates
- 1. D. Novak (413)
- 2. E. Dalla Vall (430)
- 3. G. Pennaforti (470)
- 4. E. Vanshelboi (480)
- 5. J. Forejtek (499)
- 6. A. Weis (503)
- 7. S. Popovic (521)
- 8. K. Kivattsev (534)
- 9. T. McCormick (535)
- 10. F. Moroni (548)
- 11. F. Iannaccone (549)
- 12. V. Orlov (555)
- 13. M. Janvier (556)
- 14. L. Carboni (563)
- 15. D. Wenger (574)
- 16. J. Kovalik (586)
- 17. M. Chazal (589)
- 18. L. Wessels (595)
- 19. L. Gerch (598)
- 20. N. Visker (626)
- 21. G. Oradini (641)
- 22. A. Braynin (656)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Biella (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:46
Main Draw (cut off: 688 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 430. E. Dalla Valle
- 503. A. Weis
- 521. S. Popovic
- 526. G. Cadenasso
- 534. K. Kivattsev
- 549. F. Iannaccone
- 561. F. Romano
- 562. D. Klok
- 563. L. Carboni
- 574. D. Wenger
- 587. A. Martinez
- 589. M. Chazal
- 599. G. Ferrari
- 617. P. Basile
- 630. T. Handel
- 641. G. Oradini
- 670. B. Gadamauri
- 675. S. Callejon Hernando
- 681. M. Tobon
- 688. M. William Donald
-
Alternates
- 1. Y. Demin (736)
- 2. J. Cruz Marti (758)
- 3. S. Napolitano (766)
- 4. D. Siniakov (784)
- 5. J. Simundza (811)
- 6. M. Giunta (820)
- 7. L. Raquillet (827)
- 8. M. Steiner (828)
- 9. N. Mashtakov (831)
- 10. S. Hamza Regu (849)
- 11. S. Pieri (884)
- 12. L. Sciahbasi (896)
- 13. B. Thomas Geo (897)
- 14. N. Schell (908)
- 15. M. Covato (927)
- 16. A. Bellifemin (939)
- 17. K. Tamm (944)
- 18. O. Jose Gutie (947)
- 19. G. Maria Noce (958)
- 20. M. Cerny (1002)
- 21. P. Brown (1011)
- 22. G. Misasi (1012)
- 23. T. Bieldiugin (1018)
- 24. A. Kalyanpur (1021)
- 25. G. Tabacco (1094)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Szczecin (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:46
Main Draw (cut off: 229 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 84. R. Carballes Baena
- 87. V. Kopriva
- 100. C. Taberner
- 113. P. Carreno Busta
- 117. T. Agustin Tirante
- 121. F. Passaro
- 122. H. Dellien
- 129. D. Lajovic
- 132. D. Elahi Galan
- 142. A. Pellegrino
- 144. R. Andres Burruchaga
- 150. J. Choinski
- 153. F. Coria
- 158. L. Neumayer
- 170. T. Monteiro
- 196. P. Llamas Ruiz*pr
- 199. L. Pavlovic
- 211. S. Rodriguez Taverna
- 222. V. Sachko
- 229. A. Barrena
-
Alternates
- 1. E. Ymer (233)
- 2. I. Gakhov (252)
- 3. F. Diaz Acost (256)
- 4. D. Kuzmanov (263)
- 5. G. Blancaneau (277)
- 6. D. Michalski (278)
- 7. T. Pereira (283)
- 8. H. Barton (295)
- 9. N. Sanchez Iz (297)
- 10. C. Sanchez Jo (298)
- 11. G. Elias (305)
- 12. M. Houkes (311)
- 13. A. Paulson (316)*pr
- 14. A. Vatutin (320)
- 15. C. Stebe (320)*pr
- 16. D. Dedura (339)
- 17. L. Giustino (340)
- 18. P. Llamas Rui (355)
- 19. R. Molleker (379)
- 20. D. Novak (413)
- 21. J. Nicod (423)
- 22. H. Squire (435)
- 23. O. Pieczkowsk (471)
- 24. E. Vanshelboi (480)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Szczecin (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47
Main Draw (cut off: 631 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 233. E. Ymer
- 277. G. Blancaneaux
- 278. D. Michalski
- 283. T. Pereira
- 295. H. Barton
- 311. M. Houkes
- 316. A. Paulson*pr
- 320. A. Vatutin
- 379. R. Molleker
- 423. J. Nicod
- 435. H. Squire
- 486. M. Krumich
- 488. T. Paroulek
- 499. J. Forejtek
- 542. M. Vrbensky
- 586. J. Kovalik
- 595. L. Wessels
- 598. L. Gerch
- 626. N. Visker
- 631. A. Oetzbach
-
Alternates
- 1. L. Bocchi (632)*pr
- 2. A. Ayeni (653)
- 3. A. Braynin (656)
- 4. C. Stebe (660)
- 5. A. Gobat (751)
- 6. L. Bocchi (753)
- 7. A. Paulson (804)
- 8. J. Simundza (811)
- 9. L. Raquillet (827)
- 10. M. Steiner (828)
- 11. N. Mashtakov (831)
- 12. F. Pieczonka (875)
- 13. J. Szajrych (879)
- 14. B. Thomas Geo (897)
- 15. N. Schell (908)
- 16. G. Ramskogler (917)
- 17. M. Covato (927)
- 18. K. Tamm (944)
- 19. O. Jose Gutie (947)
- 20. D. Pichler (951)
- 21. M. Cerny (1002)
- 22. P. Brown (1011)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Guangzhou (Huangpu) (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:48
Main Draw (cut off: 195 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 75. A. Cazaux
- 79. C. O
- 85. J. Manuel Cerundolo
- 98. D. Svrcina
- 102. M. McDonald
- 106. N. Basavareddy
- 107. J. Duckworth
- 109. N. Basilashvili
- 111. B. Holt
- 114. T. Boyer
- 126. A. Tabilo
- 128. E. Spizzirri
- 137. D. Evans
- 151. B. Harris
- 160. C. Eubanks
- 167. T. Daniel
- 169. B. Tomic
- 177. J. McCabe
- 178. Y. Wu
- 190. Z. Zhang
- 195. Y. Hsiou Hsu
Alternates
- 1. S. Shimabukur (201)
- 2. O. Jasika (205)
- 3. L. Van Assche (207)
- 4. Y. Shimizu (209)
- 5. G. Onclin (218)
- 6. Y. Uchiyama (227)
- 7. O. Crawford (232)
- 8. I. Simakin (238)
- 9. P. Kotov (247)
- 10. A. Karatsev (255)
- 11. A. Gea (257)
- 12. G. Zeppieri (260)
- 13. Y. Bai (269)
- 14. M. Sharipov (276)
- 15. D. Yevseyev (318)
- 16. P. Bar Biryuk (323)
- 17. L. Harris (353)
- 18. H. Moriya (372)
- 19. A. Binda (374)
- 20. K. Samrej (382)
- 21. L. Castelnuov (484)
- 22. R. Matsuda (487)
- 23. E. Ejupovic (531)
- 24. R. Te (544)
- 25. V. Orlov (555)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Guangzhou (Huangpu) (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:48
Main Draw (cut off: 382 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 205. O. Jasika
- 207. L. Van Assche
- 209. Y. Shimizu
- 218. G. Onclin
- 227. Y. Uchiyama
- 232. O. Crawford
- 238. I. Simakin
- 247. P. Kotov
- 255. A. Karatsev
- 257. A. Gea
- 260. G. Zeppieri
- 269. Y. Bai
- 276. M. Sharipov
- 287. J. Cui
- 318. D. Yevseyev
- 323. P. Bar Biryukov
- 353. L. Harris
- 372. H. Moriya
- 374. A. Binda
- 382. K. Samrej
-
Alternates
- 1. L. Castelnuov (484)
- 2. E. Agafonov (523)
- 3. R. Te (544)
- 4. E. Zhu (581)
- 5. A. Santillan (632)
- 6. Y. Kikuchi (635)
- 7. M. Wei Kang L (636)
- 8. R. Ramanathan (637)
- 9. L. Xiao (640)
- 10. T. Zhang (663)
- 11. Y. Cong Mo (664)
- 12. T. Ichikawa (666)
- 13. K. Saitoh (691)
- 14. D. Lee (745)
- 15. W. Trongcharo (747)
- 16. L. Vithoontie (752)
- 17. D. Sumizawa (776)
- 18. T. Masabayash (834)
- 19. Y. Zeng (858)
- 20. S. D Prajwal (898)
- 21. N. Schell (908)
- 22. M. Covato (927)
- 23. K. Tamm (944)
- 24. G. Lomakin (959)
- 25. Q. Sun (974)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Rennes (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47
Main Draw (cut off: 273 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 73. A. Mannarino
- 125. H. Gaston
- 139. P. Herbert
- 146. S. Wawrinka
- 152. H. Mayot
- 161. T. Droguet
- 166. K. Jacquet
- 181. A. Kachmazov
- 184. U. Blanchet
- 185. C. Hemery
- 208. S. Gueymard Wayenburg
- 216. F. Cina
- 220. A. Bouquier
- 223. J. Engel
- 225. C. Chidekh
- 236. M. Kukushkin
- 237. A. Fery
- 250. M. Gengel
- 269. I. Ivashka*pr
- 272. C. Negritu
- 273. M. Martineau
Alternates
- 1. P. Zahraj (274)
- 2. D. Added (286)
- 3. E. Coulibaly (288)
- 4. M. Geerts (309)
- 5. R. Bertrand (315)
- 6. A. Vatutin (320)
- 7. A. Escoffier (321)
- 8. M. Mmoh (326)
- 9. T. Paris (347)
- 10. L. Poullain (358)
- 11. G. Barrere (369)
- 12. D. Novak (413)
- 13. M. Wiskandt (438)
- 14. T. Lamasine (483)
- 15. V. Ursu (490)
- 16. E. Couacaud (495)
- 17. A. McHugh (502)
- 18. D. Masur (517)
- 19. L. Massard (520)
- 20. F. Moroni (548)
- 21. V. Orlov (555)
- 22. M. Janvier (556)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Rennes (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:47
Main Draw (cut off: 579 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 286. D. Added
- 288. E. Coulibaly
- 309. M. Geerts
- 315. R. Bertrand
- 326. M. Mmoh
- 347. T. Paris
- 358. L. Poullain
- 369. G. Barrere
- 394. R. Albot
- 471. O. Pieczkowski
- 479. N. Vylegzhanin
- 495. E. Couacaud
- 520. L. Massard
- 529. M. Malige
- 548. F. Moroni
- 556. M. Janvier
- 558. E. Gerasimov
- 569. F. Corwin
- 575. C. Kingsley
- 579. A. Reymond
-
Alternates
- 1. R. Catry (621)
- 2. L. Bouquet (654)
- 3. K. De Scheppe (658)
- 4. M. Beauge (679)
- 5. L. Dussin (687)
- 6. M. Dhamne (689)
- 7. C. Vandermeer (699)
- 8. Q. Vandecaste (709)
- 9. A. Garcian (734)
- 10. A. Gobat (751)
- 11. B. Jones (760)
- 12. A. Gautier (767)
- 13. N. Tepmahc (778)
- 14. J. Simundza (811)
- 15. L. Raquillet (827)
- 16. M. Steiner (828)
- 17. N. Mashtakov (831)
- 18. S. Hamza Regu (849)
- 19. P. Brady (867)
- 20. E. Wallart (870)
- 21. N. Schell (908)
- 22. M. Covato (927)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Winston Salem (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49
Main Draw (cut off: 395 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 96. R. Hijikata
- 130. J. Pablo Ficovich
- 172. M. Cassone
- 186. M. Krueger
- 189. P. Kypson
- 197. J. Pinnington Jones
- 219. N. Moreno De Alboran
- 231. J. Monday
- 296. K. Sell
- 300. A. Mayo
- 303. G. Johns
- 303. P. Sekulic*pr
- 312. A. Rybakov
- 322. M. Zheng
- 328. T. Zink
- 332. M. Bouzige
- 340. T. Kwiatkowski*pr
- 349. A. Perez
- 351. A. Shelbayh
- 366. C. Langmo
- 395. R. Jodar
Alternates
- 1. A. Ilagan (398)
- 2. D. Blanch (409)
- 3. B. Bicknell (424)*pr
- 4. M. Damm (429)
- 5. A. Ghibaudo (458)
- 6. R. Matsuda (487)
- 7. N. Arseneault (497)
- 8. T. Svajda (498)
- 9. E. Winter (519)
- 10. E. Ejupovic (531)
- 11. T. McCormick (535)
- 12. D. Milavsky (536)
- 13. P. Sekulic (547)
- 14. V. Orlov (555)
- 15. M. Janvier (556)
- 16. F. Corwin (569)
- 17. A. Ganesan (571)
- 18. C. Kingsley (575)
- 19. A. Kim (584)
- 20. S. Kirchheime (594)
- 21. T. Papamalami (602)
- 22. K. Kang (607)
- 23. R. Perot (611)
- 24. J. Sheehy (612)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Winston Salem (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49
Main Draw (cut off: 612 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 187. J. Trotter
- 398. A. Ilagan
- 429. M. Damm
- 451. S. Kozlov
- 458. A. Ghibaudo
- 478. L. Borg
- 487. R. Matsuda
- 497. N. Arseneault
- 498. T. Svajda
- 519. E. Winter
- 536. D. Milavsky
- 559. M. Braswell
- 583. K. Poling
- 594. S. Kirchheimer
- 602. T. Papamalamis
- 607. K. Kang
- 611. R. Perot
- 612. J. Sheehy
Alternates
- 1. J. Boulais (622)
- 2. D. Suresh (645)
- 3. A. Pedrico Kr (682)
- 4. K. Bigun (690)
- 5. A. Fenty (700)
- 6. Q. Vandecaste (709)
- 7. R. Fishback (714)
- 8. C. Williams (724)
- 9. W. Grant (728)
- 10. P. Martinez G (733)
- 11. R. Pascual Fe (783)
- 12. R. Quan (802)
- 13. A. Fernando R (806)
- 14. H. Roh (813)
- 15. O. Bonding (822)
- 16. S. Danilov (865)
- 17. E. Wallart (870)
- 18. M. Kuhar (907)
- 19. N. Schell (908)
- 20. M. Covato (927)
- 21. K. Szymkowiak (936)
- 22. A. Delgado (949)
- 23. L. Pow (950)
- 24. M. Borisiouk (968)
- 25. K. Qing Xu (989)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Targu Mures (MD) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:49
Main Draw (cut off: 431 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 183. M. Trungelliti
- 204. J. Clarke
- 266. N. Alvarez Varona
- 267. F. Cristian Jianu
- 279. M. Poljicak
- 281. M. Erhard
- 285. D. Rincon
- 289. M. Brunold
- 308. C. Denolly
- 341. A. Martin
- 354. G. Adrian Boitan
- 357. A. Picchione
- 383. N. David Ionel
- 389. O. Roca Batalla
- 396. M. Neuchrist
- 405. B. Zapata Miralles
- 411. M. Damas
- 416. M. Alcala Gurri
- 419. A. Marti Pujolras
- 426. T. Compagnucci
- 431. N. Oberleitner
Alternates
- 1. F. Agamenone (433)
- 2. R. Nijboer (440)
- 3. G. Campana Le (456)
- 4. D. Martin (457)
- 5. G. Pennaforti (470)
- 6. D. Alexandru (493)
- 7. J. Forejtek (499)
- 8. A. Weis (503)
- 9. E. Demanet (515)
- 10. S. Popovic (521)
- 11. K. Kivattsev (534)
- 12. T. McCormick (535)
- 13. F. Moroni (548)
- 14. V. Orlov (555)
- 15. M. Janvier (556)
- 16. C. Cretu (564)
- 17. S. Adrian And (565)
- 18. A. Ganesan (571)
- 19. S. Gima (572)
- 20. D. Wenger (574)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Targu Mures (Q) Inizio torneo: 08/09/2025 | Ultimo agg.: 03/09/2025 10:50
Main Draw (cut off: 717 - Data entry list: 20/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 433. F. Agamenone
- 440. R. Nijboer
- 456. G. Campana Lee
- 457. D. Martin
- 470. G. Pennaforti
- 493. D. Alexandru Tomescu
- 515. E. Demanet
- 564. C. Cretu
- 565. S. Adrian Andreescu
- 571. A. Ganesan
- 572. S. Gima
- 592. J. Loge
- 608. T. Faurel
- 639. I. Lopez Morillo
- 661. R. Mihai Papoe
- 669. T. Duran
- 680. S. Palosi
- 711. L. Rossi
- 717. J. Sperle
-
-
Alternates
- 1. D. Nicolae Ca (782)
- 2. D. Siniakov (784)
- 3. L. Preda (790)
- 4. L. Raquillet (827)
- 5. M. Steiner (828)
- 6. N. Mashtakov (831)
- 7. S. Hamza Regu (849)
- 8. M. Razvan Mar (881)
- 9. B. Thomas Geo (897)
- 10. N. Schell (908)
- 11. M. Covato (927)
- 12. A. Bellifemin (939)
- 13. K. Tamm (944)
- 14. O. Jose Gutie (947)
- 15. G. Maria Noce (958)
- 16. L. Lorusso (999)
- 17. M. Cerny (1002)
- 18. M. Maksimovic (1004)
- 19. P. Brown (1011)
- 20. T. Bieldiugin (1018)
- 21. R. Hohmann (1061)
- 22. D. Poljak (1064)
- 23. Y. Inui (1136)
-
TAG: Circuito Challenger
