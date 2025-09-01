Us Open, per i bookie Sinner e Musetti puntano alla rivincita contro Bublik e Munar: in quota c’è già aria di derby italiano

C’è un filo conduttore che lega Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli Us Open: entrambi, al prossimo turno, affronteranno avversari contro cui hanno perso l’ultimo precedente, rispettivamente Alexander Bublik e Jaume Munar. Ma stavolta, secondo i bookmaker, c’è aria di rivincita – che significherebbe derby italiano ai quarti di finale -, a cominciare dal numero 1 al mondo: come riporta Agipronews, vale infatti 1,08 la vittoria di Sinner, mentre si sale a 7,40 per l’exploit del kazako. Tra il set betting, comanda il 3-0 azzurro, stesso esito del match giocato quest’anno al Roland Garros, a 1,66, seguito dal 3-1 a 3,25 e dal 3-2 a 7,20. Un successo di Bublik in cinque set è in lavagna a 18, con il 3-1 a 24 e il 3-0 a 45.

Quote favorevoli anche per Lorenzo Musetti, il cui trionfo contro Jaume Munar – che conduce 2-1 nei precedenti – è fissato a 1,41, con lo spagnolo invece a 2,95. Il toscano è avanti anche tra il set betting, con il 3-0 a 2,90, il 3-1 a 3,75 e il 3-2 a 5,40. Un successo di Munar in quattro o cinque set paga 7,20, mentre chiude il 3-0 a 9,80.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del torneo, continua il testa a testa tra il campione in carica Jannik Sinner – il cui bis è in lavagna a 1,89 – e Carlos Alcaraz a 2,32, che in caso di successo spodesterebbe l’italiano in vetta alla classifica. Più staccati gli avversari, a cominciare da Novak Djokovic a 14 e Taylor Fritz a 21. La prima volta a New York di Lorenzo Musetti vale infine 67 volte la giocata.

Quote e scontri diretti

R16 🇨🇭 Riedi – 🇦🇺 De Minaur (8) 0-0 10.20 1.06

R16 🇨🇦 Auger Aliassime (25) – 🇷🇺 Rublev (15) 1-8 2.11 1.73

R16 🇮🇹 Musetti (10) – 🇪🇸 Munar 1-4 1.41 2.91

R16 🇮🇹 Sinner (1) – 🇰🇿 Bublik (23) 4-2 1.07 8.78

QF 🇷🇸 Djokovic (7) – 🇺🇸 Fritz (4) 10-0 1.53 2.51

QF 🇨🇿 Lehecka (20) – 🇪🇸 Alcaraz (2) 1-2 10.28 1.06

R16 🇷🇺 Alexandrova (13) – 🇵🇱 Swiatek (2) 2-4 3.69 1.28

R16 🇺🇦 Kostyuk (27) – 🇨🇿 Muchova (11) 0-0 2.36 1.58

R16 🇯🇵 Osaka (23) – 🇺🇸 Gauff (3) 2-3 2.16 1.70

R16 🇺🇸 Anisimova (8) – 🇧🇷 Haddad Maia (18) 2-1 1.26 3.82

QF 🇧🇾 Sabalenka (1) – 🇨🇿 Vondrousova 5-4 1.32 3.38

QF 🇺🇸 Pegula (4) – 🇨🇿 Krejcikova 1-2 1.42 2.85