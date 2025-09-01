US Open 2025, Muchova turbata in campo: “Il mio ex era in tribuna, è stato difficile concentrarmi”

Un episodio curioso e insolito ha visto protagonista Karolina Muchova durante il suo match agli US Open 2025. La tennista ceca, pur in vantaggio con un break, è apparsa improvvisamente emozionata e distratta, fino alle lacrime, non per quanto accadeva sul campo, ma sugli spalti.

Come riportato da Women’s Tennis Blog, Muchova ha raccontato in conferenza stampa cosa fosse accaduto: “Non ha nulla a che vedere con il tennis, quindi non mi piace parlarne troppo, ma il mio ex ragazzo si è seduto proprio accanto al mio box. A lui piace comparire dove non dovrebbe, e cioè dove ci sono io. Questo mi ha spaventata un po’. Gli ho chiesto se poteva andarsene. All’inizio non ha voluto, ma poi se n’è andato”.

La ceca ha ammesso che la situazione le ha reso difficile mantenere la concentrazione sul match: “In quel momento è stato complicato pensare solo al tennis”.

Un episodio inatteso, che ha rischiato di influire sul rendimento della giocatrice, ma che non le ha impedito di portare a termine l’incontro e continuare il suo cammino a New York.