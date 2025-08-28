US Open 2025, Alcaraz dopo la vittoria con Bellucci: “Voglio migliorare, non ripetere l’errore dello scorso anno”

Dichiarazione di intenti chiara e netta da parte di Carlos Alcaraz, che nel secondo turno degli US Open 2025 non ha lasciato scampo a Mattia Bellucci, superandolo in tre set e confermando la sua corsa verso i piani alti del torneo. Con un tennis esplosivo, fatto di accelerazioni di dritto e delicatezze in smorzata, il murciano ha mostrato ancora una volta il perché del suo status da favorito.

Dopo il match, il numero 2 del mondo ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, condividendo le sue sensazioni e fissando già gli obiettivi per i prossimi giorni a Flushing Meadows.

“Ho giocato un match solido”

“Oggi ho giocato un match molto solido – ha dichiarato Alcaraz –. Mi ero prefissato alcuni obiettivi prima della partita e credo di averli rispettati. Ci sono alcune cose che non ho fatto al meglio e che voglio migliorare, ma nel complesso sono molto contento. So che Bellucci non ha disputato il suo miglior incontro, ma per me era importante vincere e andare avanti”.

L’importanza della risposta

Uno dei temi principali toccati dal campione spagnolo è stato il lavoro sulla risposta:

“La risposta è il colpo con cui inizi lo scambio, se fai una buona risposta sei subito in posizione d’attacco, e a me piace stare lì il più possibile. Ci lavoro ogni giorno, sia in allenamento che in partita, e tengo molto alle statistiche del mio rendimento in risposta. È una priorità nel mio gioco”.

La costanza come arma in più

Alcaraz si è soffermato anche sul suo stato di forma attuale:

“Sto giocando un ottimo tennis torneo dopo torneo. È chiaro che ci sono alti e bassi, ma sto imparando a sopravvivere anche alle giornate meno brillanti, per darmi sempre un’altra possibilità al turno successivo. Ho capito che prendersi qualche giorno di pausa tra i tornei è fondamentale per arrivare con energia e freschezza mentale”.

Il ricordo della sconfitta del 2024

Inevitabile un pensiero al suo recente passato a New York:

“Quando sono entrato in campo ho pensato alla sconfitta dell’anno scorso più che alla vittoria del 2022. È un ricordo più recente e non volevo ripetere quell’errore. I pensieri negativi pesano più dei positivi, è normale, ma sto cercando di non lasciarli incidere troppo. Sono felice di essere andato oltre il secondo turno e di avere un’altra opportunità qui”.

Con un mix di ambizione e autocritica, Alcaraz conferma di avere le idee chiare: il suo obiettivo non è solo rivincere lo US Open, ma anche dimostrare continuità, crescita e maturità partita dopo partita.





Marco Rossi