US Open 2025, Alcaraz dopo la vittoria con Bellucci: “Voglio migliorare, non ripetere l’errore dello scorso anno”

28/08/2025 07:52 17 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Dichiarazione di intenti chiara e netta da parte di Carlos Alcaraz, che nel secondo turno degli US Open 2025 non ha lasciato scampo a Mattia Bellucci, superandolo in tre set e confermando la sua corsa verso i piani alti del torneo. Con un tennis esplosivo, fatto di accelerazioni di dritto e delicatezze in smorzata, il murciano ha mostrato ancora una volta il perché del suo status da favorito.
Dopo il match, il numero 2 del mondo ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, condividendo le sue sensazioni e fissando già gli obiettivi per i prossimi giorni a Flushing Meadows.

“Ho giocato un match solido”
“Oggi ho giocato un match molto solido – ha dichiarato Alcaraz –. Mi ero prefissato alcuni obiettivi prima della partita e credo di averli rispettati. Ci sono alcune cose che non ho fatto al meglio e che voglio migliorare, ma nel complesso sono molto contento. So che Bellucci non ha disputato il suo miglior incontro, ma per me era importante vincere e andare avanti”.

L’importanza della risposta
Uno dei temi principali toccati dal campione spagnolo è stato il lavoro sulla risposta:
“La risposta è il colpo con cui inizi lo scambio, se fai una buona risposta sei subito in posizione d’attacco, e a me piace stare lì il più possibile. Ci lavoro ogni giorno, sia in allenamento che in partita, e tengo molto alle statistiche del mio rendimento in risposta. È una priorità nel mio gioco”.

La costanza come arma in più
Alcaraz si è soffermato anche sul suo stato di forma attuale:
“Sto giocando un ottimo tennis torneo dopo torneo. È chiaro che ci sono alti e bassi, ma sto imparando a sopravvivere anche alle giornate meno brillanti, per darmi sempre un’altra possibilità al turno successivo. Ho capito che prendersi qualche giorno di pausa tra i tornei è fondamentale per arrivare con energia e freschezza mentale”.

Il ricordo della sconfitta del 2024
Inevitabile un pensiero al suo recente passato a New York:
“Quando sono entrato in campo ho pensato alla sconfitta dell’anno scorso più che alla vittoria del 2022. È un ricordo più recente e non volevo ripetere quell’errore. I pensieri negativi pesano più dei positivi, è normale, ma sto cercando di non lasciarli incidere troppo. Sono felice di essere andato oltre il secondo turno e di avere un’altra opportunità qui”.

Con un mix di ambizione e autocritica, Alcaraz conferma di avere le idee chiare: il suo obiettivo non è solo rivincere lo US Open, ma anche dimostrare continuità, crescita e maturità partita dopo partita.



Marco Rossi

Claudio (Guest) 28-08-2025 12:10

@ compagno di cella di Becker (#4469053)

Secondo torneo di fila.

Dai che almeno per la finale li faranno giocare alla stessa ora con le stesse condizioni meteo

 17
Detuqueridapresencia 28-08-2025 12:08

Scritto da Ospite
Quello che a tanti sfugge, o vuole sfuggire, è che questo immenso talento ha quasi due anni in meno di Sinner, pur avendo già vinto di piú.
Ci sta che gradualmente acquisti continuità e “struttura” sono cose che hanno bisogno di tempo.

Quello che sfugge a te è che Sinner, come molti (ma non Alcaraz che era troppo giovane all’epoca) hanno perso un anno per il Covid quando era in piena corsa e ha perso oltre un anno perché quando ne perdi uno hai poi molti mesi necessai a riprendere ritmo.

Inoltre ti sfugge che oltri i 22 anni ormai sei maturo e i margini di miglioramento sono contenuti. Non sto dicendo la setssa cosa di Lo Fiasco (che ciancia che dopo i 22-23 anni inizia il declino e non potrai raggiungere grandi traguardi). Sto dicendo che o 22 o 24 o 26 anni la differenza di 2 anni di età è oramai totalmente irrilevante. Prima dei 20 anni lo è. Dopo i 20 anni meno. Dopo i 22 anni per niente.

 16
Betafasan 28-08-2025 11:54

Vedremo quanti olio consuma il robottino spagnolo e se lo cambiano in tempo.

 15
Betafasan 28-08-2025 11:52

@ compagno di cella di Becker (#4469053)

Certo che ha sempre un trattamento di riguardo…. Anche nei tabelloni apparecchiati per carlitos!

 14
Betafasan 28-08-2025 11:50

@ Taxi Driver (#4469059)

Lo dico da più di un anno che hanno affossato il tennis di vertice! Tristezza

 13
Betafasan 28-08-2025 11:49

Il livello tennistico in questo periodo è molto basso oggettivamnte! In più lui trova i piu deboli quasi sempre!

 12
Andreas Seppi 28-08-2025 11:46

Se concentrato può perdere solo da Jannik, salvo sorprese clamorose, che mi auguro

 11
vittorio carlito (Guest) 28-08-2025 10:48

Carletto e´diventato il pappagallo spennato di Jannik , ascolta le sue intervistee e poi le ripete . Devoooo migliooorareeee devooo migliooorareeeee coc coc coc .

 10
Taxi Driver 28-08-2025 09:55

Se questi sono gli avversari dei due cannibali, in vista della finale, ci arrivano pure se li fanno giocare con il racchettone da padel e le scarpe da smoking

 9
compagno di cella di Becker (Guest) 28-08-2025 09:50

E INTANTO gioca sempre nel serale al fresco mentre il nostro lo fanno bollire sotto il sole….

 8
Jannik über Alles (Guest) 28-08-2025 09:42

Sembra proprio che Carletto non si voglia concedere distrazioni!

 7
pablito 28-08-2025 09:03

Scritto da Pat
Un Alcaraz sempre piu continuo,tabellone di velluto nei primi turni,solo Shelton potrebbe dargli qualche fastidio nel suo percorso che lo porta in finale.

Prima Ben, poi l’Amico. 😉

 6
Ospite (Guest) 28-08-2025 08:51

Quello che a tanti sfugge, o vuole sfuggire, è che questo immenso talento ha quasi due anni in meno di Sinner, pur avendo già vinto di piú.
Ci sta che gradualmente acquisti continuità e “struttura” sono cose che hanno bisogno di tempo.

 5
Onurb (Guest) 28-08-2025 08:48

Fritz la mia unica ,ma molto flebile, speranza in semifinale…..ci sarebbe anche shelton prima…..

 4
Muddy Waters 28-08-2025 08:27

Si sta sinnerizzando.

 3
Pat (Guest) 28-08-2025 08:15

Un Alcaraz sempre piu continuo,tabellone di velluto nei primi turni,solo Shelton potrebbe dargli qualche fastidio nel suo percorso che lo porta in finale.

 2
italo (Guest) 28-08-2025 08:11

Quello su cui sta lavorando Alcaraz è la continuità ad un livello alto ed è quello che gli permetterebbe di ambire al vertice del ranking.
la parola “migliorare” inizia a spuntare sempre più spesso anche nelle sue interviste.. probabilmente sta carpendo da jannick alcuni dettagli importanti per mantenersi in scia..
dopotutto, anche vedendo i due tabelloni (ritenevo Draper e Rune, in partita secca, i due unici pericoli) la finale sembra abbastanza scontata

 1
