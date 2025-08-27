Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Struff elimina Rune, avanzano Shelton e Sabalenka. Ruud e Fonseca, eliminazioni amare agli US Open

Holger Rune nella foto - Foto Getty Images

Grande sorpresa nella seconda ronda degli US Open 2025: il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144 ATP) ha eliminato il danese Holger Rune (n.11), al termine di una battaglia di 3 ore e 28 minuti chiusa sul 7-6(5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5. Con questa sconfitta, le possibilità di Rune di qualificarsi alle ATP Finals si riducono drasticamente.

Nessun problema invece per Ben Shelton (n.6 ATP), che ha rispettato i pronostici battendo lo spagnolo Pablo Carreño Busta con un netto 6-4, 6-2, 6-4 in due ore di gioco. L’americano affronterà ora Adrian Mannarino al terzo turno.

In campo femminile, Aryna Sabalenka ha dovuto faticare nel primo set contro Polina Kudermetova, ma ha poi imposto la sua legge con il punteggio di 7-6(4), 6-2. La numero uno del mondo sfiderà al terzo turno la canadese Leylah Fernandez.

Casper Ruud chiude con un bilancio negativo la sua stagione negli Slam: dopo le sconfitte al secondo turno all’Australian Open e al Roland Garros, e il forfait a Wimbledon, il norvegese si è fermato di nuovo al secondo turno agli US Open 2025, battuto in cinque set dal belga Raphael Collignon (6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5) dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.

Eliminazione anche per Joao Fonseca, che pure aveva vinto almeno un match in tutti i Major della stagione, ma non è mai riuscito a spingersi oltre la seconda settimana. Il 19enne brasiliano ha ceduto a Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3, in un match in cui è calato progressivamente. Per lui, che resta uno dei prospetti più attesi, servirà ancora tempo e pazienza per scalare le vette del circuito.

US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
N. Djokovic SRB vs Z. Svajda USA

Slam Us Open
N. Djokovic [7]
6
6
6
6
Z. Svajda
7
3
3
1
Vincitore: N. Djokovic


J. Pegula USA vs A. Blinkova

Slam Us Open
J. Pegula [4]
6
6
A. Blinkova
1
3
Vincitore: J. Pegula


Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
M. Bellucci ITA vs C. Alcaraz ESP

Slam Us Open
M. Bellucci
1
0
3
C. Alcaraz [2]
6
6
6
Vincitore: C. Alcaraz


A. Sabalenka vs P. Kudermetova

Slam Us Open
A. Sabalenka [1]
7
6
P. Kudermetova
6
2
Vincitore: A. Sabalenka




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs J. Tjen INA

Slam Us Open
E. Raducanu
6
6
J. Tjen
2
1
Vincitore: E. Raducanu


L. Harris RSA vs T. Fritz USA

Slam Us Open
L. Harris
6
6
2
4
T. Fritz [4]
4
7
6
6
Vincitore: T. Fritz


Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
I. Jovic USA vs J. Paolini ITA

Slam Us Open
I. Jovic
3
3
J. Paolini [7]
6
6
Vincitore: J. Paolini


B. Shelton USA vs P. Carreno Busta ESP

Slam Us Open
B. Shelton [6]
6
6
6
P. Carreno Busta
4
2
4
Vincitore: B. Shelton





Grandstand – Ore: 17:00
E. Navarro USA vs C. McNally USA

Slam Us Open
E. Navarro [10]
6
6
C. McNally
2
1
Vincitore: E. Navarro


J. Fonseca BRA vs T. Machac CZE

Slam Us Open
J. Fonseca
6
2
3
T. Machac [21]
7
6
6
Vincitore: T. Machac


F. Tiafoe USA vs M. Damm USA

Slam Us Open
F. Tiafoe [17]
6
7
6
7
M. Damm
4
5
7
5
Vincitore: F. Tiafoe


A. Potapova vs M. Andreeva

Slam Us Open
A. Potapova
1
3
M. Andreeva [5]
6
6
Vincitore: M. Andreeva





Stadium 17 – Ore: 17:00
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova

Slam Us Open
V. Azarenka
6
6
A. Pavlyuchenkova
3
3
Vincitore: V. Azarenka


R. Collignon BEL vs C. Ruud NOR

Slam Us Open
R. Collignon
6
3
3
6
7
C. Ruud [12]
4
6
6
4
5
Vincitore: R. Collignon


E. Rybakina KAZ vs T. Valentova CZE

Slam Us Open
E. Rybakina [9]
6
7
T. Valentova
3
6
Vincitore: E. Rybakina


J. Struff GER vs H. Rune DEN

Slam Us Open
J. Struff
7
2
6
4
7
H. Rune [11]
6
6
3
6
5
Vincitore: J. Struff





Court 5 – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs T. Etcheverry ARG

Slam Us Open
J. Lehecka [20]
3
6
6
6
T. Etcheverry
6
0
2
4
Vincitore: J. Lehecka


C. Norrie GBR vs F. Comesana ARG

Slam Us Open
C. Norrie
7
6
6
7
F. Comesana
6
3
7
6
Vincitore: C. Norrie


E. Mertens BEL vs L. Sun NZL

Slam Us Open
E. Mertens [19]
6
6
L. Sun
2
3
Vincitore: E. Mertens


E. Jacquemot FRA vs L. Fernandez CAN

Slam Us Open
E. Jacquemot
6
3
2
L. Fernandez [31]
2
6
6
Vincitore: L. Fernandez





Court 7 – Ore: 19:00
C. Bucsa ESP vs A. Eala PHI

Slam Us Open
C. Bucsa
6
6
A. Eala
4
3
Vincitore: C. Bucsa


J. Mensik CZE vs U. Blanchet FRA

Slam Us Open
J. Mensik [16]
7
6
6
4
6
U. Blanchet
6
7
3
6
7
Vincitore: U. Blanchet


M. Kessler USA vs M. Vondrousova CZE

Slam Us Open
M. Kessler [32]
6
2
M. Vondrousova
7
6
Vincitore: M. Vondrousova





Court 10 – Ore: 20:00
A. Rinderknech FRA vs A. Davidovich Fokina ESP

Slam Us Open
A. Rinderknech
6
3
2
6
6
A. Davidovich Fokina [18]
4
6
6
2
3
Vincitore: A. Rinderknech


L. Samsonova vs P. Hon AUS

Slam Us Open
L. Samsonova [17]
6
3
2
P. Hon
4
6
6
Vincitore: P. Hon





Court 11 – Ore: 19:00
B. Bonzi FRA vs M. Giron USA

Slam Us Open
B. Bonzi
2
4
7
6
6
M. Giron
6
6
5
3
4
Vincitore: B. Bonzi


J. Ostapenko LAT vs T. Townsend USA

Slam Us Open
J. Ostapenko [25]
5
1
T. Townsend
7
6
Vincitore: T. Townsend


J. Thompson AUS vs A. Mannarino FRA

Slam Us Open
J. Thompson
4
7
3
3
A. Mannarino
6
6
6
6
Vincitore: A. Mannarino





Court 12 – Ore: 17:00
B. Nakashima USA vs J. Kym SUI

Slam Us Open
B. Nakashima [30]
6
6
5
6
6
J. Kym
4
7
7
3
7
Vincitore: J. Kym


M. Uchijima JPN vs B. Krejcikova CZE

Slam Us Open
M. Uchijima
4
2
B. Krejcikova
6
6
Vincitore: B. Krejcikova


L. Darderi ITA vs E. Spizzirri USA

Slam Us Open
L. Darderi [32]
6
7
2
6
E. Spizzirri
0
6
6
4
Vincitore: L. Darderi


A. Li USA vs B. Bencic SUI

Slam Us Open
A. Li
6
6
B. Bencic [16]
3
3
Vincitore: A. Li


« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Rovescio al tramonto 28-08-2025 08:36

Buongiorno, mi sveglio e vedo il risultato di Rune.
Ragazzo devi migliorare, Son 2 anni che vuoi fare il salto ma non riesci.
Arriverà il suo momento?

 200
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 28-08-2025 08:31

Ma questo Blanchet da dove è spuntato? Non più ragazzino, ha mostrato un’arroganza e una sicurezza (e una scarsa simpatia) impressionanti, tanto da pormi la tradizionale domanda: dove è stato fino ad oggi? E forse aiutato da un Mensik non esattamente “cuor di leone”, facile ai condizionamenti emotivi e poco coraggioso e autoritario nelle soluzioni di gioco proposte, ha sfoderato vincenti a ripetizione, ordinato, preciso, praticamente esente da quegli errori che aspettavo con ansia e che invece, ahimè, arrivavano più frequentemente da Mensik: adesso incrocia Machac, che ha dimostrato in pieno quanto vale smontando letteralmente le ambizioni iniziali di Fonseca e l’entusiasmo, tanto prematuro quanto eccessivo, dei tifosi carioca…sono curiosa di verificare quanto il francese sia una rivelazione del torneo o abbia trovato in “questo” Jakub l’avversario ideale per avanzare al terzo turno. C’è anche un belga a me sconosciuto che ha interrotto precocemente il cammino del buon Casper, che non ho visto e non giudico ma a Ruud in questo momento è evidentemente venuto meno quel qualcosa che lo ha comunque portato fra i primi del mondo…come non ho visto Rune, ma Struff è bravo, solido, tosto, poco fortunato quanto tanto sottovalutato, non impossibile che potesse imporsi sull’Holger che nel bene e nel male conosciamo…infine il grande Nole avanza, ha impiegato più tempo a perdere il primo set che a vincere gli altri tre: adesso c’è “batti lei” Norrie, che non si schioda, odioso quando disturba saltellando mentre l’avversario serve, vittima nella fattispecie il buon Comesana che meritava sorte migliore

 199
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic (Guest) 28-08-2025 08:27

Scritto da walden

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

E al quinto la chiude!!!
La mia impressione è che tra un anno o massimo due Jovic con Jasmine non perde

Anche la volta scorsa qualcuno scriveva che la prossima l’avrebbe vinta….all’inizio, senza pressione, è più facile, a me sembra ancora molto immatura

É brava, crescerà e come lei tante altre, ma non mi sembra un crack assoluto, sono tutte davvero troppo simili…al netto di tutto, a me l’unica fuori dal coro, sembra sempre Iga…le altre hanno caratteristiche troppo uguali per prevalere con costanza, solo la testa fa differenza.

 198
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 28-08-2025 07:37

Scritto da Detuqueridapresencia
Spizzirri indemoniato ma Luciano lo doma col frustino in un secondo set difficile.
E zittisce un pubblico di avvinazzati dalle urla scomposte imbarazzanti
Mai visto un TB interrotto perché la Townsend che aveva vinto nel campo vicino 12 è venuta a fare passerella nel campo 11 interrompendo il match arrecando danno a chi era al servizio (Darderi che difatti ha beccato due minibreak per la deconcentrazione).
CHE TROGLODITI! Poi si parla male del nostro pubblico

Trogloditi è la parola giusta, sia nella NY progressista che nel Texas reazionario….

 197
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Rovescio al tramonto
walden 28-08-2025 07:31

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

E al quinto la chiude!!!
La mia impressione è che tra un anno o massimo due Jovic con Jasmine non perde

Anche la volta scorsa qualcuno scriveva che la prossima l’avrebbe vinta….all’inizio, senza pressione, è più facile, a me sembra ancora molto immatura

 196
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 28-08-2025 07:28

Scritto da Max66
@ Alex77 (#4468836)
Per capire le reali potenzialità di Fonseca ci vorranno almeno un paio di anni… ha il fisico di un teenager nerd e lo avete onerato di troppe aspettative

Avete?

 195
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Danitennis (Guest) 28-08-2025 06:29

@ tinapica (#4468959)

 194
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 28-08-2025 04:31

Rune ridimensionatissimo

 193
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 28-08-2025 04:28

Grandissima partita di Struff col solito Rune senza tattica. Ha giocato a chi tirava più forte e ha perso. Partita comunque spettacolare. E terza giovinezza di Mannarino…..

 192
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica, MarcoP
+1: tinapica, MarcoP
tinapica 28-08-2025 04:12

Scritto da tinapica
Leilah la chiude qui, con una qual certa relativa facilità.
Sembra in gran forma: basterà contro avversarie più quotate (nulla volendo con questo togliere alla brava Francesona che oggi ha fatto decisamente bene)?
Staremo a vedere.
Certamente è una delle mie preferite per cui lo spero.
Passo e chiudo, buonanotte a tutt*

…non prima di esternare la mia soddisfazione per la vittoria della SartonaGrandiTaglie contro la detestabiLettone, che mi era sfuggita.
Alè Sartona!

 191
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
+1: MarcoP
tinapica 28-08-2025 04:10

Leilah la chiude qui, con una qual certa relativa facilità.
Sembra in gran forma: basterà contro avversarie più quotate (nulla volendo con questo togliere alla brava Francesona che oggi ha fatto decisamente bene)?
Staremo a vedere.
Certamente è una delle mie preferite per cui lo spero.
Passo e chiudo, buonanotte a tutt*

 190
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:44

Scritto da tinapica
Bellissima smorzata di rovescio in questo secondo punto della terza partita ma avrebbe dovuto chiedere scusa per il nastro preso col colpo precedente.
Queste mancanze di buone maniere io le (an)noto e non mi piacciono.

Ed un’altra cosa che non mi piace è la pubblicità bancario-finanziaria che porta in seno…Leilah, Leilah…se non fosse così brava ed unica nel (desolante) panorama del circuito femminile contemporaneo non credo la tiferei.

 189
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:38

Scritto da piper

Scritto da tinapica

Scritto da tinapica

Scritto da piper
@ tinapica
Che sta combinando Leylah?

Dunque: pare abbia persa in malomodo la prima, ora è lì lì per pareggiare il conto partite…ma non voglio gufarle contro.
Purtroppo c’è una fastidiosa mancanza di sincro tra immagini ed audio, per cui azzererò il volume.

EVVAI! Una pari!
A me pare una buona Leilah. Magari scese in campo con un po’ di faciloneria…
Stiamo a vedere questa partita decisiva.
Forza Leilah!

Ti lascio, provo a dormire un po’ buona continuazione e notte.

sogni d’oro!

 188
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:38

Bellissima smorzata di rovescio in questo secondo punto della terza partita ma avrebbe dovuto chiedere scusa per il nastro preso col colpo precedente.
Queste mancanze di buone maniere io le (an)noto e non mi piacciono.

 187
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 03:36

Scritto da tinapica

Scritto da tinapica

Scritto da piper
@ tinapica
Che sta combinando Leylah?

Dunque: pare abbia persa in malomodo la prima, ora è lì lì per pareggiare il conto partite…ma non voglio gufarle contro.
Purtroppo c’è una fastidiosa mancanza di sincro tra immagini ed audio, per cui azzererò il volume.

EVVAI! Una pari!
A me pare una buona Leilah. Magari scese in campo con un po’ di faciloneria…
Stiamo a vedere questa partita decisiva.
Forza Leilah!

Ti lascio, provo a dormire un po’ buona continuazione e notte.

 186
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:35

Scritto da piper
@ tinapica
Ho bevuto l’espresso alle 17:30 e adesso non ho ancora sonno.

Io ne bevvi una tazzina fatta in casa con la caffettiera a fine pasto, verso le 19h30′: alle 22h me ne andai a letto e se non avessi puntata la sveglia col fischio che sarei qui.
Adesso neanch’io ho sonno e non mi dispiace perché Leilah è sempre un belvedere.
Ma subito dopo spero di crollare.

 185
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luchador (Guest) 28-08-2025 03:35

Scritto da Spider 99

Scritto da Alex77
Fonseca ieri “pronto per fare un gran torneo”.. eliminato in 3 set oggi.. le ultime parole famose

fonseca non c’entra nulla con sinner e alcaraz. vale il 50 atp o giù di lì, lasciamo perdere paragoni irriguardosi.

Ma che fonseca perda da machach ci sta. Magari non con quel punteggio però non mi sorprende.

Non mi aspettavo invece la sconfitta di Mensik. Un giovane che ha già vinto un 1000

Come sarebbe grave se Rune perdesse adesso da uno Struff 35 enne e lontano dal suo periodo migliore. Tutto questo dopo avere dichiarato di potersi inserire nella duopolio tra sinner e alcaraz

E anche Ruud non so cosa gli stia capitabdo . La sua forza é sempre stata quella di vincere match contro avversari come quelli di oggi. Ma dopo 2/3 anni al top sembra essere già avere imboccato la fase calante

 184
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:32

Scritto da piper

Scritto da piper
E Jasmine si regala probabilmente Marketa.

E Marketa sia.

Uh! Grande incontro, non certo facile per ambedue.
Chiaramente si tifa Gelsomina ma, almeno per quanto mi riguarda, con un pizzico di anima tifosa divisa in due.

 183
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
+1: MarcoP
tinapica 28-08-2025 03:30

Scritto da tinapica

Scritto da piper
@ tinapica
Che sta combinando Leylah?

Dunque: pare abbia persa in malomodo la prima, ora è lì lì per pareggiare il conto partite…ma non voglio gufarle contro.
Purtroppo c’è una fastidiosa mancanza di sincro tra immagini ed audio, per cui azzererò il volume.

EVVAI! Una pari!
A me pare una buona Leilah. Magari scese in campo con un po’ di faciloneria…
Stiamo a vedere questa partita decisiva.
Forza Leilah!

 182
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 03:29

@ tinapica (#4468946)

Elsa comunque non sta giocando affatto male.

 181
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 03:23

Scritto da piper
E Jasmine si regala probabilmente Marketa.

E Marketa sia.

 180
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:21

Scritto da piper
@ tinapica
Che sta combinando Leylah?

Dunque: pare abbia persa in malomodo la prima, ora è lì lì per pareggiare il conto partite…ma non voglio gufarle contro.
Purtroppo c’è una fastidiosa mancanza di sincro tra immagini ed audio, per cui azzererò il volume.

 179
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 03:19

Vitus rischia.

 178
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 03:16

Di questa sconfitta da salvare c’è lo sguardo dell’Olonese, mai domo (tranne che in quest’ultimo gioco…).
Per il resto:
le prime di AlcaRazzo stavano quasi tutte dentro, quelle dell’Olonese molto meno;
i dritti del Murciano erano quasi tutti in campo, quelli di Bellucci spesso steccati o fuori misura;
il rovescio lungolinea era un’esclusiva di Carlito;
le verticalità di gioco, sia con la pallina che col corpo, anche quelle erano peculiarità murciane (almeno per le prime due partite; nella terza no ed infatti qualcosa di meglio si potè vedere).
Come si suol dire: giocano due discipline diverse.
Ma lo sguardo mai domo del Pirata comunque mi piace e mi consola.
Forza Olonese!

 177
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 03:16

@ tinapica
Ho bevuto l’espresso alle 17:30 e adesso non ho ancora sonno.

 176
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Saro (Guest) 28-08-2025 03:10

@ piper (#4468927)

Non ha nemmeno 30 anni e gioca in doppio con una trentottenne d’acciao, per me Jas continua per almeno altri 7 anni, a che livello lo vedremo strada facendo

 175
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 28-08-2025 03:07

Mensik ridimensionatissimo

 174
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 28-08-2025 03:03

Non c’erano dubbi, però almeno nel terzo Bellucci ha fatto vedere qualcosa di buono.

Darderi perderà anche lui, ma secondo me con un punteggio meno severo

 173
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
+1: piper
piper 28-08-2025 03:00

E siamo arrivati ai MP.

 172
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:56

@ tinapica (#4468933)

Si perché volevano un altro bagel o grissino.

 171
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 02:51

E finalmente un bel dritto, non steccato, in contropiede!
Forza Olonese!

 170
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 02:50

Scritto da piper
Facce preoccupate nell’angolo di Carlitos.

🙄 😮 😆

 169
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:50

@ Marco M. (#4468931)

Frapoco più di 4 mesi ne compie 30.

 168
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
+1: Marco M.
Marco M. 28-08-2025 02:47

Scritto da piper

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

E al quinto la chiude!!!
La mia impressione è che tra un anno o massimo due Jovic con Jasmine non perde

Non so quanti anni di carriera vorrà fare Jasmine ancora.

È del ’96, credo che 4-5 anni li faccia, a meno di crolli clamorosi o stanchezza da stress.

 167
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
+1: MarcoP
zedarioz 28-08-2025 02:46

Bene per Bellucci che si giochi al meglio dei 5, questo terzo set gli lascerà un sapore diverso a fine match.

 166
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., l Occhio di Sauron
piper 28-08-2025 02:45

Facce preoccupate nell’angolo di Carlitos.

 165
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 02:41

Scritto da piper
@ tinapica
Che sta combinando Leylah?

Non so, sto dedicando tutte le mie energie a sU/Opportare il Pirata.
Appena finisce questo massacro proverò a darle un’occhiata.

 164
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:41

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

E al quinto la chiude!!!
La mia impressione è che tra un anno o massimo due Jovic con Jasmine non perde

Non so quanti anni di carriera vorrà fare Jasmine ancora.

 163
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 02:40

Questa sveglia, dato che per esser qui sul ponte ad arrembare coll’Olonese dovetti puntare la sveglia, mi riporta alla mente quelle remote notti, circa 45 anni fa, in cui di nascosto da mamma e papà mi svegliavo ed in soggiorno soffrivo guardando, in B/N ed a volume zero, la tremenda finale di Coppa persa 0-5 in quel di San Francisco: l’inesorabile sensazione di “stesa” è uguale.
Chissà se veramente non se ne accorgevano o se facevano finta, pur di lasciarmi tanto la soddisfazione di vedere che l’educativa consapevolezza di far qualcosa che comunque non avrei dovuto fare?
Mi abbandono a questi racconti nostalgici perché purtroppo sulla cronaca del presente non c’è molto da commentare.
Sa non che AlcaRazzo è sempre comunque uno spettacolo che vale il biglietto (in questo caso i miei 2€€ appena versati a TeleBinaghIcs).
Intanto per la prima volta Bellucci è avanti nel punteggio di un parziale:
Forza Olonese!

 162
162
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!

Scritto da piper
Jasmine non fare scherzi.

Passata!

 161
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 28-08-2025 02:37

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

E al quinto la chiude!!!
La mia impressione è che tra un anno o massimo due Jovic con Jasmine non perde

 160
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 02:36

Scritto da Pikario Furioso
Bellucci avanti nel terzo set :-))))

Avanti!

 159
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 28-08-2025 02:36

Bene anche Jasmine contro la ragazzina americana, che magari è ancora un po’ acerba, ma ha talento e può solo crescere

 158
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:36

E Jasmine si regala probabilmente Marketa.

 157
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 28-08-2025 02:32

Scritto da piper
Iva ci crede ancora.

Quattro match point annullati

 156
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:31

@ tinapica

Che sta combinando Leylah?

 155
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 28-08-2025 02:28

Bellucci avanti nel terzo set :-))))

 154
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 28-08-2025 02:27

Jasmine non fare scherzi.

 153
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:25

Iva ci crede ancora.

 152
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 28-08-2025 02:22

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da piper
Evitato il bagel almeno (per ora).

Bravo!

Bagel posticipato solo di 30′.

 151
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
tinapica 28-08-2025 02:19

Scritto da piper
@ tinapica (#4468893)
Sulla piattaforma OTT Supertennix, perché sul 64 del DT stanno facendo vedere Jasmine, mentre Mattia io lo vedo su quello che è Sky Sport Arena.

TeleBinaghIcs è proprio quella, la app di TeleBinaghi

 150
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 02:17

Gufaggio andato a vuoto 😆
Io vorrei vedere un Pirata più arrembante.
…perso per perso, tanto varrebbe provarle tutte per tentare di dare una direzione diversa a quest’incontro.
Vorrei vedere un Bellucci garibaldino, come Passaro l’altra sera.
Certo che un conto è riuscire a tenere quel gioco contro Gladiator, un altro è riuscirci contro AlcaRazzo.
Ma la mia sensazione è che da un po’ (troppo) di tempo il Pirata si stia inutilmente intestardendo in un gioco fondocampista; che peraltro non è “il suo”. Ad esempio finora ci sono state 3 o 4 smorzate: tutte solo di marca murciana (e non è che a Bellucci le smorzate un tempo deficitassero).
Staremo a vedere se prima o poi questo attaccamento alla linea di fondo campo darà dei frutti, che dovrebbero essere quelli di far sbocciare l’estro dei colpi imprevedibilmente verticali sulla solidità del tronco di un contemporaneo gioco fondocampista.
Per ora vedo solo sconfitte.
Ciò non ostante, sempre
Forza Olonese!

 149
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
enzola barbera (Guest) 28-08-2025 02:14

Fonseca è un ragazzo volenteroso, ambizioso quanto basta, ma è tradito dal fisico “molliccio”. Non ci può far niente. Atleti si nasce, non si diventa. Ha bei colpi, s’impegna, ma più di lì non va. Poi……enzo

 148
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:13

Mi sa che finisce prima Carlitos che Jasmine.

 147
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Pier no guest 28-08-2025 02:07

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

Fino a 12 anni (quando si è laureato campione italiano di categoria) si era soprattutto dedicato sci, poi all’età di 13 anni e mezzo ha mollato la neve per dedicarsi definitivamente al tennis.
Gli altri campioncini, che forse hai anche visto giocare, hanno vinto i campionati nazionali in qualche altro sport?

Problemi di comprensione del testo? Ho precisato che Sinner GIOCAVA A TENNIS a 12 anni ,non che facesse solo quello, visto la classifica e la balla che non facesse tornei internazionali come gli altri è appunto una balla.
Lo neghi?

Se la Sicilia è considerato STATO estero…

Tu hai problemi.Spider scrive che non faceva tornei internazionali: un Tennis Europe di Grado 1 sai cos’è ?
Se non sai le cose ti insegnano a chiedere per imparare,non a ripetere per fare ancora brutta figura.
E se vogliamo ridere: un torneo internazionale si fa anche nel proprio Paese…ma siamo all’abc e non sai neppure quello.

 146
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 02:04

Scritto da Marco M.
Non avevo mai visto Jovic, sicuramente una ragazzina in gamba. Un po’ acerba e non troppo fredda nei momenti topici, ma il talento è indubbio.

L’ho vista la prima volta al Bonfiglio e da allora l’ho sempre seguita nei tornei WTA e negli Slam.

 145
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 02:04

Scritto da no Sinner no Party
Altra TdS caduta: im-Mensik battuto dal francese Blanchett, un ’99 che solo quest’anno è entrato in top-200 (ora è #184), in pratica un habituè del circuito Challenger.
Il giovanissimo ceco sembra proprio ricalcare le gesta dell’incompiuto Rune: subito un 1000 e poi…

Appunto Rune ha perso il 1° set con il veterano Struff, attualmente #144 (#_#)

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pietrox (Guest) 28-08-2025 02:00

Bel potenziale la Jovic… Se metterà un po’ di ordine tra qualche anno la vedo molto in alto…

 143
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP
Marco M. 28-08-2025 01:57

Non avevo mai visto Jovic, sicuramente una ragazzina in gamba. Un po’ acerba e non troppo fredda nei momenti topici, ma il talento è indubbio.

 142
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Marco M. 28-08-2025 01:54

E intanto Lucianito 🙂
Ora Alcaraz e speriamo che gliela faccia sudare

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 01:52

Scritto da piper
Evitato il bagel almeno (per ora).

Bravo!

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 01:51

Evitato il bagel almeno (per ora).

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 28-08-2025 01:51

Bravo Lucio! Prima volta al terzo turno di Flushing e si guadagna una passerella prestigiosissima sull’Arthur Ashe. Un po’ di rimpianto per il tabellone, perché in questa condizione travolgente, in un altro slot si poteva pure sognare la seconda settimana…

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 28-08-2025 01:51

Qualche passaggio a vuoto, ma comunque belle vittoria per Darderi… ora si prova a vedere Jasmine, sonno permettendo

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 01:50

@ tinapica (#4468893)

Sulla piattaforma OTT Supertennix, perché sul 64 del DT stanno facendo vedere Jasmine, mentre Mattia io lo vedo su quello che è Sky Sport Arena.

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 01:48

Ora mi rilasso un attimo e per un po’ guardo astenendomi dal commento.
Diciamo finchè Alcarazzo non avrà vinto la prima partita…questione di minuti (gufaggio d’arrembaggio 👿 )

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 01:48

Scritto da piper
Bene Luciano ha chiuso ed ora passo a Mattia, chissà che non gli porti fortuna.

Bravo Lucio, era essenziale non sprecare troppe energie…

 134
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., piper, MarcoP
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 01:47

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

Fino a 12 anni (quando si è laureato campione italiano di categoria) si era soprattutto dedicato sci, poi all’età di 13 anni e mezzo ha mollato la neve per dedicarsi definitivamente al tennis.
Gli altri campioncini, che forse hai anche visto giocare, hanno vinto i campionati nazionali in qualche altro sport?

Problemi di comprensione del testo? Ho precisato che Sinner GIOCAVA A TENNIS a 12 anni ,non che facesse solo quello, visto la classifica e la balla che non facesse tornei internazionali come gli altri è appunto una balla.
Lo neghi?

Se la Sicilia è considerato STATO estero…

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 28-08-2025 01:47

Buonanotte. Il Pirata me lo perdo. Non credo possa fare il miracolo e quindi vedremo se lo farà un Dardo in gran forma.

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 01:46

Scritto da piper

Scritto da tinapica
Equipaggio piratesco: io ci sono, presente!
Dovetti versare l’obolo di 2€€ a TeleBinaghIcs, perchè TeleBinaghi preferisce far vedere Gelsomina e multiTeleBinaghi è solo un non funzionante specchietto per le allodole (almeno sul mio TV, che pure sarebbe furbetto), ma per poter prendere parte all’arrembagio della costa murciana sono danari ben spesi.
Solo che non comincia ancora: va a vedere che finisce prima Gelsomina e che lo trasmettono regolarmente su TeleBinaghi…
FORZA OLONESE!

Sto guardando per ora Jasmine su Supertennis e Darderi su Now (Sky Sport Uno).

Io sto guardando il Pirata (ed, incidentalmente, AlcarazGarfia) su TeleBinaghIcs, con commento di Galimberti e di un altro che -mi spiace- non ricordo.
Forza Olonese!

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 01:45

Bene Luciano ha chiuso ed ora passo a Mattia, chissà che non gli porti fortuna.

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 01:38

Alcarazzo è partito come un razzo, ca°°o…

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 01:36

Scritto da tinapica
Equipaggio piratesco: io ci sono, presente!
Dovetti versare l’obolo di 2€€ a TeleBinaghIcs, perchè TeleBinaghi preferisce far vedere Gelsomina e multiTeleBinaghi è solo un non funzionante specchietto per le allodole (almeno sul mio TV, che pure sarebbe furbetto), ma per poter prendere parte all’arrembagio della costa murciana sono danari ben spesi.
Solo che non comincia ancora: va a vedere che finisce prima Gelsomina e che lo trasmettono regolarmente su TeleBinaghi…
FORZA OLONESE!

Sto guardando per ora Jasmine su Supertennis e Darderi su Now (Sky Sport Uno).

 128
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Pier no guest 28-08-2025 01:31

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

Fino a 12 anni (quando si è laureato campione italiano di categoria) si era soprattutto dedicato sci, poi all’età di 13 anni e mezzo ha mollato la neve per dedicarsi definitivamente al tennis.
Gli altri campioncini, che forse hai anche visto giocare, hanno vinto i campionati nazionali in qualche altro sport?

Problemi di comprensione del testo? Ho precisato che Sinner GIOCAVA A TENNIS a 12 anni ,non che facesse solo quello, visto la classifica e la balla che non facesse tornei internazionali come gli altri è appunto una balla.
Lo neghi?

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 28-08-2025 01:26

Se è vero che giudizi tombali su Fonseca sono azzardati avendo solo 19 anni per Mensik che ne ha 20 forse possiamo già azzardare una piccola conclusione. Potrà fare una splendida carriera (ed è comunque un top 20 a 20 anni) ma non sarà certo in grado di competere con Sinner e Alcaraz. Alti e bassi sono ancora comèrensibili, ci mancherebbe, ma chi ne faceva un nuovo messia insieme a Prizmic e Shang (i tre 2005 pronosticati plurislammati) ha miseramente toppato così come con Rune, Fils e Van Assche.

Poi, per carità, magari uno o due slam riuscirà anche a vincerli se gli dei gli faranno girare due settimane da sballo, ma allo stato attuale non sarà lui il terzo big. Su Fonseca invece occorre sospendere il giudizio almeno fino a fine 2026 per capire se sarà lui il terzo incomodo.

Ammesso ce ne sarà uno, di terzo incomodo….

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-08-2025 01:25

Equipaggio piratesco: io ci sono, presente!
Dovetti versare l’obolo di 2€€ a TeleBinaghIcs, perchè TeleBinaghi preferisce far vedere Gelsomina e multiTeleBinaghi è solo un non funzionante specchietto per le allodole (almeno sul mio TV, che pure sarebbe furbetto), ma per poter prendere parte all’arrembagio della costa murciana sono danari ben spesi.
Solo che non comincia ancora: va a vedere che finisce prima Gelsomina e che lo trasmettono regolarmente su TeleBinaghi…
FORZA OLONESE!

 125
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 28-08-2025 01:24

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

Fino a 12 anni (quando si è laureato campione italiano di categoria) si era soprattutto dedicato sci, poi all’età di 13 anni e mezzo ha mollato la neve per dedicarsi definitivamente al tennis.
Gli altri campioncini, che forse hai anche visto giocare, hanno vinto i campionati nazionali in qualche altro sport?

Avete ragione entrambi, non è che a 13 anni Sinner non avesse ancora preso la racchetta in mano, ma era da poco che si era focalizzato sul tennis.i suoi avversari di adesso lo erano già da 6 o 7 anni….

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 28-08-2025 01:19

Scritto da zedarioz
Sorpresona Blanchet. Mensik ha un gran talento ma è un po’ un gatto di marmo, penso che sia un grosso handicap per gli altissimi livelli. Però ha già vinto un 1000, magari mi sbaglio alla grande.

Per dare un’ordine di misura della sconfitta, Blanchet un mese e mezzo fa ha perso a San Marino contro Caniato…ho visto solo il quinto set, Mensik non sembrava in grande condizione, ma il francese ha comunque giocato bene. Il giovane ceco deve affinare maggiormente il suo tennis, ma ha solo 20 anni (li compie fra qualche giorno) e tutto il tempo per crescere. E smettiamola con questo “immensik” fuori luogo e che, secondo me, gli porta pure sfiga….

 123
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 01:15

Altra TdS caduta: im-Mensik battuto dal francese Blanchett, un ’99 che solo quest’anno è entrato in top-200 (ora è #184), in pratica un habituè del circuito Challenger.

Il giovanissimo ceco sembra proprio ricalcare le gesta dell’incompiuto Rune: subito un 1000 e poi…

 122
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., MarcoP
zedarioz 28-08-2025 01:13

Sorpresona Blanchet. Mensik ha un gran talento ma è un po’ un gatto di marmo, penso che sia un grosso handicap per gli altissimi livelli. Però ha già vinto un 1000, magari mi sbaglio alla grande.

 121
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
Max66 (Guest) 28-08-2025 01:09

Terzo set ormai andato, ora ritrovare concentrazione al quarto… è chiaro che Luciano fa fatica sul rovescio e l’americano sul diritto, la tattica da seguire è semplice

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 00:52

Luciano attento che fra poco iniziano Bellucci e Paolini.

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 00:50

Scritto da Pier no guest

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

Fino a 12 anni (quando si è laureato campione italiano di categoria) si era soprattutto dedicato sci, poi all’età di 13 anni e mezzo ha mollato la neve per dedicarsi definitivamente al tennis.

Gli altri campioncini, che forse hai anche visto giocare, hanno vinto i campionati nazionali in qualche altro sport?

 118
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: ACL
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 00:43

La telecronaca di Fares e Santopadre è un poco irrispettosa, visto che chiacchierano del più e del meno, spesso uscendo completamente dall’andamento della partita.

Darderi ha vissuto una piccola “crisi” (forse il 1° set è stato troppo facile) ma per fortuna si è salvato al tie-break…

Forza Lucio!

 117
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Leander Paes (Guest) 28-08-2025 00:39

La garra di Luciano lo ha portato due set a zero, continuare cosi!

 116
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, piper, Marco M.
Di Passaggio 28-08-2025 00:37

Fa piacere vedere come Darderi stia maturando un suo tennis da superficie dura. Sembrava impossibile e invece… diamogli tempo, il ragazzo merita assai.

 115
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, pablito, piper, MarcoP
Max66 (Guest) 28-08-2025 00:37

Set vinto di garra, bravo come sempre Darderi… se sistema il rovescio e trova continuità al servizio abbiamo un altro potenziale top-10

 114
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Pier no guest 28-08-2025 00:37

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Nel 2014 ho visto Sinner fare un tennis europe u.14 di Grado 1 e non era con gli sci.
Finiamola con la panzana che giocava i torneini in vacanza perché andava pure ai Master Nike Junior a fare le finali in Sicilia.
Sinner era 3.4 a 12 anni,3.2 a 13.

 113
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, piper, Purple Rain
piper 28-08-2025 00:35

Allora sarà Elena ad incontrare Emma al 3° turno.

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 28-08-2025 00:35

Spizzirri indemoniato ma Luciano lo doma col frustino in un secondo set difficile.

E zittisce un pubblico di avvinazzati dalle urla scomposte imbarazzanti

Mai visto un TB interrotto perché la Townsend che aveva vinto nel campo vicino 12 è venuta a fare passerella nel campo 11 interrompendo il match arrecando danno a chi era al servizio (Darderi che difatti ha beccato due minibreak per la deconcentrazione).

CHE TROGLODITI! Poi si parla male del nostro pubblico

111
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Massi, MarcoP, pablito
-1: Purple Rain
piper 28-08-2025 00:15

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da gg
@ Pepusch (#4468838)
non era la stessa età, sinner aveva 20 anni, fonseca ne ha appena compiuti 19. Il confronto in caso sarà da fare il prossimo anno

Difficile fare un paragone con Sinner a 19 (vinse a Sofia) perché nel 2020 c’era il COVID.

Ma infatti il confronto è da fare come scritto da gg nel 2026 alla stessa età di 20 anni.

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 00:12

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.
Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

Come gia scritto: Jannik gli unici record che non può battere sono alcuni di precocità.

 109
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-08-2025 00:07

Scritto da gg
@ Pepusch (#4468838)
non era la stessa età, sinner aveva 20 anni, fonseca ne ha appena compiuti 19. Il confronto in caso sarà da fare il prossimo anno

Mi sembrava infatti che qualcosa non tornasse. Comunque Sinner alla stessa età che ha ora Fonseca fece quarti al RG sconfitto da Nadal e vinse Sofia e chiuse l’anno al n° 37.

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Errore (Guest) 28-08-2025 00:05

Spero sia un refuso quello che Fonseca non è mai riuscito a oltrepassare la SECONDA settimana negli slam, forse intendevi la prima, credo che nessuno ci sia riuscito

 107
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Markux (Guest) 28-08-2025 00:01

Ruud ex numero 2 ATP e’ la prova provata che qualcosa non funziona nell’assegnazione dei punteggi.

 106
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
no Sinner no Party (Guest) 28-08-2025 00:01

Scritto da gg
@ Pepusch (#4468838)
non era la stessa età, sinner aveva 20 anni, fonseca ne ha appena compiuti 19. Il confronto in caso sarà da fare il prossimo anno

Difficile fare un paragone con Sinner a 19 (vinse a Sofia) perché nel 2020 c’era il COVID.

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 27-08-2025 23:58

Scritto da Pepusch

Scritto da piper

Scritto da Pepusch

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

Aggiungo, Marco, che val la pena di ricordare quello che fece Jannik alla stessa età, nel 2021, proprio nel mese di agosto

A cosa ti riferisci: alla vittoria di Washington?

Vinse Washington e fece ottavi a US Open, chiudendo l’anno al n. 10, se non mi sbaglio

Nel ’21 troviamo le vittorie a:
– Melbourne (Great Ocean)
– Washington (500)
– Sofia
– Antwerp

Un bel pokerino!

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 27-08-2025 23:55

Forza Luli !

Si può dire che ha più “fisico” dello Scugnizzo ? 😉

In quanto a garra, non è fumantino come Moutet o… Paire, ma se gli girano, è meglio star lontani… 😉

 103
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Spider 99 (Guest) 27-08-2025 23:55

Scritto da Alex77
Fonseca ieri “pronto per fare un gran torneo”.. eliminato in 3 set oggi.. le ultime parole famose

fonseca non c’entra nulla con sinner e alcaraz. vale il 50 atp o giù di lì, lasciamo perdere paragoni irriguardosi.

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 27-08-2025 23:54

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Belin Machac!
Ok, Fonseca è giovanissimo però probabilmente non un mostro di precocità.
Senza andare nel passato remoto (Becker-Borg) basta ricordare Alcaraz trionfatore in questo Slam nel 2022 a 19 anni.

E a 19 anni Aliassime, Rune Shapovalov e Kyrgios sembravano dei crack..L’hype non era molto diverso rispetto a Joao camillogiorgi Fonseca…

Non cito Sinner, perché, si sa i nostri maturano sempre dopo..

Più che maturare più tardi, Jannik ha iniziato a giocare più tardi, quando gli altri facevano già i tornei (under-12/13/14) a livello internazionale.

Poi anche fisicamente ha avuto uno sviluppo “ritardato”: a 19 anni Carlitos era già ben muscolato, mentre il nostro longilineo ha aggiunto circa 5 cm di altezza tra i 19 e i 22 anni (e pertanto, giustamente, non è mai stato forzato nei carichi di lavoro).

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)