US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Struff elimina Rune, avanzano Shelton e Sabalenka. Ruud e Fonseca, eliminazioni amare agli US Open

Grande sorpresa nella seconda ronda degli US Open 2025: il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144 ATP) ha eliminato il danese Holger Rune (n.11), al termine di una battaglia di 3 ore e 28 minuti chiusa sul 7-6(5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5. Con questa sconfitta, le possibilità di Rune di qualificarsi alle ATP Finals si riducono drasticamente.

Nessun problema invece per Ben Shelton (n.6 ATP), che ha rispettato i pronostici battendo lo spagnolo Pablo Carreño Busta con un netto 6-4, 6-2, 6-4 in due ore di gioco. L’americano affronterà ora Adrian Mannarino al terzo turno.

In campo femminile, Aryna Sabalenka ha dovuto faticare nel primo set contro Polina Kudermetova, ma ha poi imposto la sua legge con il punteggio di 7-6(4), 6-2. La numero uno del mondo sfiderà al terzo turno la canadese Leylah Fernandez.

Casper Ruud chiude con un bilancio negativo la sua stagione negli Slam: dopo le sconfitte al secondo turno all’Australian Open e al Roland Garros, e il forfait a Wimbledon, il norvegese si è fermato di nuovo al secondo turno agli US Open 2025, battuto in cinque set dal belga Raphael Collignon (6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5) dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.

Eliminazione anche per Joao Fonseca, che pure aveva vinto almeno un match in tutti i Major della stagione, ma non è mai riuscito a spingersi oltre la seconda settimana. Il 19enne brasiliano ha ceduto a Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3, in un match in cui è calato progressivamente. Per lui, che resta uno dei prospetti più attesi, servirà ancora tempo e pazienza per scalare le vette del circuito.

US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

N. Djokovic vs Z. Svajda



J. Pegula vs A. Blinkova



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Bellucci vs C. Alcaraz



A. Sabalenka vs P. Kudermetova



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

E. Raducanu vs J. Tjen



L. Harris vs T. Fritz



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

I. Jovic vs J. Paolini



B. Shelton vs P. Carreno Busta



Grandstand – Ore: 17:00

E. Navarro vs C. McNally



J. Fonseca vs T. Machac



F. Tiafoe vs M. Damm



A. Potapova vs M. Andreeva



Stadium 17 – Ore: 17:00

V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova



R. Collignon vs C. Ruud



E. Rybakina vs T. Valentova



J. Struff vs H. Rune



Court 5 – Ore: 17:00

J. Lehecka vs T. Etcheverry



C. Norrie vs F. Comesana



E. Mertens vs L. Sun



E. Jacquemot vs L. Fernandez



Court 7 – Ore: 19:00

C. Bucsa vs A. Eala



J. Mensik vs U. Blanchet



M. Kessler vs M. Vondrousova



Court 10 – Ore: 20:00

A. Rinderknech vs A. Davidovich Fokina



L. Samsonova vs P. Hon



Court 11 – Ore: 19:00

B. Bonzi vs M. Giron



J. Ostapenko vs T. Townsend



J. Thompson vs A. Mannarino



Court 12 – Ore: 17:00

B. Nakashima vs J. Kym



M. Uchijima vs B. Krejcikova



L. Darderi vs E. Spizzirri



A. Li vs B. Bencic

