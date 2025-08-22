US Open 2025, quattro azzurri in campo nella giornata inaugurale (Domenica 24 agosto). La Paolini nel serale. Sinner in campo lunedì o martedì

Lo US Open 2025 scatterà domenica 24 agosto e la giornata inaugurale parlerà subito italiano. Saranno infatti quattro gli azzurri impegnati nei match di primo turno, visibili in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Sul versante femminile scenderanno in campo Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, entrambe in attesa di conoscere il nome delle rispettive avversarie provenienti dalle qualificazioni. Per la toscana e la romagnola, dunque, un debutto potenzialmente insidioso ma sulla carta abbordabile.

Jasmine giocherà in sessione serale sul campo Louis Armstrong.

Nel tabellone maschile toccherà invece a Luca Nardi, atteso dal ceco Tomas Machac, e a Luciano Darderi, opposto all’australiano Rinky Hijikata. Due sfide di peso, che daranno subito un’idea delle condizioni dei due giovani azzurri alla vigilia del loro Slam.

Il programma della giornata d’apertura vedrà protagonisti, tra gli altri, anche Novak Djokovic contro Learner Tien, Daniil Medvedev contro Benjamin Bonzi e Aryna Sabalenka contro Rebeka Masarova. Da segnalare inoltre gli esordi di Jessica Pegula, Emma Raducanu, Victoria Azarenka e Jelena Ostapenko.

Domenica e lunedì si completeranno i match della parte alta del tabellone femminile e di quella bassa maschile, mentre tra lunedì e martedì toccherà alla parte bassa femminile (con Elisabetta Cocciaretto) e alla parte alta maschile dove ci sono anche Sinner e Musetti.

Arthur Ashe Stadium – 12:00 PM (USA) / 18:00 (ITA)

1. Ben SHELTON 🇺🇸 [6] vs Qualifier / Lucky Loser

2. Aryna SABALENKA 🇧🇾 [1] vs Rebeka MASAROVA 🇨🇭

Arthur Ashe Stadium – 7:00 PM (USA) / 01:00 (ITA)

1. Novak DJOKOVIC 🇷🇸 [7] vs Learner TIEN 🇺🇸

2. Jessica PEGULA 🇺🇸 [4] vs Mayar SHERIF 🇪🇬

Louis Armstrong Stadium – 11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA)

1. Emma RADUCANU 🇬🇧 vs Qualifier

*Not Before 1:00 PM (USA) / 19:00 (ITA)*

2. Emilio NAVA 🇺🇸 vs Taylor FRITZ 🇺🇸 [4]

Louis Armstrong Stadium – 7:00 PM (USA) / 01:00 (ITA)

1. Qualifier vs Jasmine PAOLINI 🇮🇹 [7]

2. Daniil MEDVEDEV 🇷🇺 \[13] vs Benjamin BONZI 🇫🇷

Singolare maschile – In campo domenica 24 agosto

🇷🇸 Novak Djokovic vs 🇺🇸 Learner Tien

Q/LL vs Q/LL

🇨🇿 Jakub Mensik vs 🇨🇱 Nicolas Jarry

Q/LL vs 🇭🇺 Fabian Marozsan

🇮🇹 Luca Nardi vs 🇨🇿 Tomas Machac

🇺🇸 Brandon Nakashima vs Q/LL

Q/LL vs 🇺🇸 Ethan Quinn

🇺🇸 Emilio Nava vs 🇺🇸 Taylor Fritz

🇺🇸 Ben Shelton vs Q/LL

🇪🇸 Pablo Carreno Busta vs Q/LL

🇦🇺 Jordan Thompson vs 🇫🇷 Corentin Moutet

🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇳🇱 Tallon Griekspoor

🇨🇿 Jiri Lehecka vs 🇭🇷 Borna Coric

🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli vs 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry

🇷🇺 Daniil Medvedev vs 🇫🇷 Benjamin Bonzi

🇦🇷 Mariano Navone vs 🇺🇸 Marcos Giron

🇪🇸 Roberto Carballes Baena vs 🇫🇷 Arthur Rinderknech

🇷🇺 Alexander Shevchenko vs 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina

🇮🇹 Luciano Darderi vs 🇦🇺 Rinky Hijikata

🇺🇸 Stefan Dostanic vs 🇺🇸 Eliot Spizzirri

Singolare femminile – In campo domenica 24 agosto

🇧🇾 Aryna Sabalenka vs 🇪🇸 Rebeka Masarova

🇪🇸 Nuria Parrizas Diaz vs 🇷🇺 Polina Kudermetova

Qualifier vs 🇨🇦 Leylah Fernandez

🇳🇿 Lulu Sun vs 🇨🇴 Camila Osorio

🇵🇭 Alexandra Eala vs 🇩🇰 Clara Tauson

🇮🇹 Lucia Bronzetti vs Qualifier

🇬🇧 Emma Raducanu vs Qualifier

Qualifier vs 🇷🇺 Veronika Kudermetova

🇺🇸 McCartney Kessler vs 🇵🇱 Magda Linette

Qualifier vs 🇨🇿 Marketa Vondrousova

Qualifier vs 🇮🇹 Jasmine Paolini

🇺🇸 Jessica Pegula vs 🇪🇬 Mayar Sherif

🇺🇦 Yuliia Starodubtseva vs 🇷🇺 Anna Blinkova

🇧🇾 Victoria Azarenka vs Qualifier

Qualifier vs 🇨🇭 Belinda Bencic

🇺🇸 Emma Navarro vs 🇨🇳 Yafan Wang

🇨🇭 Jil Teichmann vs 🇺🇸 Caty McNally

🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇷🇸 Olga Danilovic

🇱🇻 Jelena Ostapenko vs Qualifier

🇷🇺 Anastasia Potapova vs 🇨🇳 Lin Zhu





Francesco Paolo Villarico