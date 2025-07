Challenger 75 Liberec: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger 75 Liberec – Tabellone Principale – terra

(1) Federico Coria vs Qualifier

Patrick Zahraj vs Daniel Michalski

Valentin Vacherot vs (WC) Petr Brunclik

(Alt) Raul Brancaccio vs (7) Sascha Gueymard Wayenburg

(3) Jack Pinnington Jones vs Qualifier

Murkel Dellien vs Qualifier

Qualifier vs Genaro Alberto Olivieri

(WC) Jonas Kucera vs (5) Alex Barrena

(6) Andrea Collarini vs (PR) Andrew Paulson

Michael Geerts vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe

Gonzalo Bueno vs (Alt) Hynek Barton

Qualifier vs (4) Stefano Travaglia

(8) Geoffrey Blancaneaux vs Norbert Gombos

(NG) Diego Dedura vs Jacopo Berrettini

Andrej Martin vs Qualifier

(WC) Maxim Mrva vs (2) Santiago Rodriguez Taverna

(1) Oleg Prihodkovs (WC) Matyas CernyThomas Faurelvs (12) Sebastian Gima

(2) Milos Karol vs (Alt) Nitin Kumar Sinha

(WC) Jan Jermar vs (Alt) (8) Arthur Reymond

(3) Alex Molcan vs Johan Nikles

Amit Vales vs (Alt) (11) Mikael Ymer

(4) Jakub Nicod vs (WC) Jan Klimas

Filip Pieczonka vs (Alt) (9) Tadeas Paroulek

(5) Michael Vrbensky vs Yanaki Milev

(WC) Denis Petak vs (7) Eero Vasa

(6) Martin Krumich vs (Alt) Gregor Ramskogler

S D Prajwal Dev vs (10) Luca Castagnola