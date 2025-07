Challenger 75 Hagen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e tre nelle quali

Challenger 75 Hagen – Tabellone Principale – terra

(1) Botic van de Zandschulp vs Qualifier

Justin Engel vs (WC) Daniel Masur

Jurij Rodionov vs Christoph Negritu

Qualifier vs (6) Guy Den Ouden

(4) Jerome Kym vs Kimmer Coppejans

Joao Lucas Reis Da Silva vs (Alt) Marco Cecchinato

Carlos Sanchez Jover vs (Alt) Sumit Nagal

(WC) Niels McDonald vs (7) Facundo Diaz Acosta

(5) Jan Choinski vs Lorenzo Giustino

Dmitry Popko vs Qualifier

Timofey Skatov vs Qualifier

(CO) Jay Dylan Hara Friend vs (3) Yannick Hanfmann

(8) Benjamin Hassan vs Clement Tabur

Qualifier vs (WC) Max Schoenhaus

Qualifier vs (NG) Joel Schwaerzler

Lautaro Midon vs (2) Vilius Gaubas

(1) Luka Mikrutvs (wc) Jamie MackenzieAleksandr Brayninvs Dali Blanch[7]

(2) Gonzalo Villanueva vs (wc) Fons Van Sambeek

(wc) Nick Mertgens vs Facundo Juarez (10)

(3) Mariano Kestelboim vs Adrian Oetzbach (alt)

Matthew William Donald vs Buvaysar Gadamauri (12)

[4] Neil Oberleitner vs John Sperle

(alt) Alexander Donski vs Filippo Romano (11)

(5) Anton Matusevich vs Lorenzo Bocchi

(alt) Stefan Latinovic vs Kirill Kivattsev (9)

(6) Olle Wallin vs Alessio Vasquez Gehrke (wc)

Vladyslav Orlov vs Florian Broska (8)

Platzmann Centre Court – ore 11:00

Luka Mikrut vs Jamie Mackenzie

Nick Mertgens vs Facundo Juarez

Mariano Kestelboim vs Adrian Oetzbach

Neil Oberleitner vs John Sperle

Mark-E Power Court – ore 11:00

Gonzalo Villanueva vs Fons Van Sambeek

Stefan Latinovic vs Kirill Kivattsev

Alexander Donski vs Filippo Romano

Olle Wallin vs Alessio Vasquez Gehrke

Wolf Stadium Court – ore 11:00

Aleksandr Braynin vs Dali Blanch

Anton Matusevich vs Lorenzo Bocchi

Matthew William Donald vs Buvaysar Gadamauri

Vladyslav Orlov vs Florian Broska