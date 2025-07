Luciano Darderi centra la finale di Umago: è la quarta in carriera e vola al n.36 del mondo

Grande vittoria di Luciano Darderi, che vola in finale all’ATP 250 di Umago! L’azzurro si impone con autorità su Camilo Ugo Carabelli (7-6(6), 6-3) e domani sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tra Taberner o Dzumhur. Dopo aver sofferto nel primo set – dominando al servizio ma costretto a salvare un set point nel tie-break – Darderi ha preso il controllo della partita, concedendo solo due chance di break in tutto il match (e tutte nello stesso gioco).

Per il tennista di Villa Gesell è la quarta finale in carriera, la terza in questa splendida stagione dopo Marrakech e Bastad e la seconda consecutiva. Con questo risultato, Darderi sale virtualmente al numero 36 del ranking mondiale, superando in classifica sia Arnaldi che Sonego.

Il primo set si è aperto con entrambi i giocatori molto solidi nei rispettivi turni di servizio: Carabelli ha concesso pochissimo nei primi game, mentre Darderi si è distinto per alcune variazioni di gioco e grande attenzione, annullando anche situazioni complicate. La partita si è mantenuta in equilibrio, con qualche sbavatura da parte dell’argentino, che però ha sempre saputo rimediare subito.

L’occasione più ghiotta per strappare il servizio è arrivata per Darderi tra terzo e quinto gioco, ma non è riuscito a capitalizzare le (rare) opportunità di possibilità di break. Il copione è rimasto lo stesso fino al 6-6, con Darderi spesso bravo a chiudere rapidamente i propri turni di battuta e Carabelli più discontinuo, ma sempre pericoloso soprattutto con il rovescio lungolinea.

Il tie-break è stato lo specchio del set: partenza sprint dell’argentino, che con un mini-break e un vincente di rovescio si è portato avanti 2-0, ma Darderi ha reagito subito e si è riportato in parità. Da quel momento la tensione è salita alle stelle: entrambi hanno alternato grandi colpi a errori non forzati, con Carabelli che sul 6-5 ha avuto anche un set point ma l’ha sprecato con un errore gratuito di rovescio. Poi sul 6 pari l’argentino commetteva un errore di diritto e Darderi ne ha approfittato, chiudendo con carattere grazie alla combinazione servizio-dritto che gli ha regalato il 7-6(6) e il primo parziale.

Darderi ha iniziato fortissimo al servizio il secondo parziale, imponendo il proprio ritmo e sorprendendo l’avversario con diverse soluzioni vincenti, soprattutto grazie a palla corta e prime efficaci. Nei primi giochi l’azzurro ha più volte sfiorato il break, ma Carabelli è riuscito a salvarsi, annullando alcune palle break con coraggio.

La svolta arriva sul 2-1, quando Darderi ottiene il primo break della partita approfittando di un errore di rovescio di Carabelli, che cede la battuta dopo un game molto combattuto. Da quel momento, l’azzurro è bravo a consolidare il vantaggio, mostrando grande personalità anche nelle fasi più delicate, come nel game sul 4-2, dove riesce a salvarsi da situazioni complicate e a rimanere avanti nel punteggio.

Nel finale, Darderi serve per il match con il punteggio di 5-3 e chiude i conti con una prestazione solida al servizio, concedendo poco e mettendo a segno ace e colpi di classe, come la splendida volée di rovescio che gli consegna un punto importante. L’argentino prova a restare aggrappato alla partita, ma alla fine deve cedere: Darderi non si lascia sfuggire l’occasione e conquista la finale.

ATP Umag Camilo Ugo Carabelli [3] Camilo Ugo Carabelli [3] 6 3 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Ugo Carabelli 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Carabelli vs Darderi





Statistica Carabelli 🇦🇷 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 286 306 Ace 5 4 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 45/70 (64%) 38/69 (55%) Punti vinti sulla prima 31/45 (69%) 31/38 (82%) Punti vinti sulla seconda 15/25 (60%) 21/31 (68%) Palle break salvate 3/4 (75%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215km/h (133 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media prima 204km/h (126 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 157km/h (97 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 51 106 Punti vinti su prima di servizio 7/38 (18%) 14/45 (31%) Punti vinti su seconda di servizio 10/31 (32%) 10/25 (40%) Palle break convertite 0/2 (0%) 1/4 (25%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/14 (71%) 8/11 (73%) Vincenti 23 20 Errori non forzati 30 15 Punti vinti al servizio 46/70 (66%) 52/69 (75%) Punti vinti in risposta 17/69 (25%) 24/70 (34%) Totale punti vinti 63/139 (45%) 76/139 (55%)









Francesco Paolo Villarico