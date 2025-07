Sinner, trionfo e maturità: “Wimbledon era il mio sogno. Ho ancora margini di miglioramento” (con video partita, conferenza stampa e premiazione)

Jannik Sinner è ufficialmente il nuovo campione di Wimbledon 2025. L’azzurro ha conquistato il titolo più prestigioso nel tennis superando in finale Carlos Alcaraz, suo grande rivale e punto di riferimento di questa generazione, dopo due settimane in cui ha confermato una volta di più di essere tra i migliori al mondo. Non è mancato qualche momento difficile – come la vittoria con ritiro di Dimitrov, che lo vedeva in svantaggio di due set – ma la sua risposta è stata da grande campione: livello eccelso, solidità mentale e una crescita costante fino al trionfo sull’erba più famosa del mondo.

In conferenza stampa, Sinner ha raccontato le sue emozioni e le chiavi di un successo che segna una nuova tappa nella sua carriera.

“È una sensazione spettacolare,” ha dichiarato Sinner. “Wimbledon è sempre stato il torneo dei miei sogni. L’anno scorso ero arrivato qui da vincitore a Halle ma mi ero fermato ai quarti; quest’anno invece mi sono sentito sempre meglio, giorno dopo giorno, in campo. Sono felicissimo di quello che sono riuscito a fare.”

Dietro il successo, però, c’è stato tanto lavoro, anche nei momenti lontani dai riflettori: “Solo io e il mio team sappiamo cosa abbiamo affrontato fuori dal campo. Non è stato affatto facile, ci sono stati momenti difficili soprattutto negli allenamenti, più che durante le partite, dove riesco a staccare la mente e giocare il mio miglior tennis. Avere la famiglia vicino mi ha dato molta forza.”

La rivalità con Alcaraz è ormai centrale per il tennis mondiale, ma Sinner ammette che il confronto lo aiuta a migliorare: “Non è facile affrontare qualcuno come Carlos, che mi aveva già battuto più volte e spesso di poco. Ho sempre guardato a lui come a un riferimento, perché sapevo che per superarlo avrei dovuto fare ancora un salto di qualità. Questi duelli mi spingono a dare il massimo e credo che, a 23 anni, il meglio debba ancora arrivare.”

Parlando della partita e delle differenze con il suo avversario, Jannik ha sottolineato: “Oggi le differenze sono state minime. Forse ho avuto fortuna in qualche punto chiave, tutto quello che era stato a suo favore a Parigi oggi è girato dalla mia parte. All’inizio entrambi abbiamo faticato al servizio, poi sono riuscito a trovare più ritmo nei set centrali, anche se nel quarto set ci sono stati alti e bassi. È normale dopo tante ore in campo.”

Il percorso dopo la delusione di Roland Garros è stato difficile, ma per Sinner la chiave è stata la sincerità con se stesso: “Quello che mi rende più orgoglioso è la capacità di rialzarmi dopo la sconfitta a Parigi. Non è stato facile, ma ho accettato la situazione e ho ripreso ad allenarmi con ancora più intensità. Era importante non abbattersi, perché Wimbledon era dietro l’angolo.”

Sinner ha anche parlato della sua evoluzione come giocatore versatile su tutte le superfici: “A inizio carriera non mi sentivo abbastanza forte fisicamente per lottare sulla terra. Quest’anno invece, dopo la maratona di oltre cinque ore contro Alcaraz a Parigi, ho fatto un grande passo avanti. La mia superficie preferita resta il cemento, ma credo che il mio gioco si adatti bene anche all’erba. Vincere qui a Wimbledon è qualcosa di unico, forse il più speciale dei miei titoli.”

Un campione maturo, determinato, pronto a scrivere ancora tante pagine di storia.





Francesco Paolo Villarico