Djokovic, attesa e preoccupazione: niente allenamento prima della semifinale contro Sinner

Tutti gli occhi sono puntati su Novak Djokovic a Wimbledon. Non solo perché il campione serbo ha raggiunto per l’ennesima volta le semifinali di un torneo del Grande Slam, ma anche per le sue condizioni fisiche dopo il match contro Flavio Cobolli. Durante il combattuto quarto di finale, Djokovic ha riportato un fastidio fisico (per colpa di una caduta) che ha destato non poca preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

La notizia delle ultime ore, infatti, è che il sette volte campione di Wimbledon ha deciso di non allenarsi nella giornata di giovedì, preferendo un giorno intero di riposo assoluto per favorire il recupero e presentarsi domani in campo contro Jannik Sinner nelle migliori condizioni possibili. Una scelta saggia e inevitabile dopo i segnali di dolore mostrati ieri sul Centrale.

L’attesa per la sfida con il numero uno del mondo, Sinner, cresce così tra interrogativi e speranze: Novak sarà in grado di scendere in campo al 100%? Le risposte arriveranno solo domani, ma una cosa è certa: anche da “acciaccato”, Djokovic resta un avversario temibilissimo. Il duello con l’azzurro, tra condizione fisica e nervi saldi, promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo scambio.





Marco Rossi