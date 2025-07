La finale maschile di Wimbledon sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8

Arriva un’importante novità per gli appassionati di tennis. La finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul canale TV8. Lo comunica Sky, che detiene i diritti tv in esclusiva per il più storico torneo di tennis al mondo (fino al 2030).

“Sky rende disponibile a tutti gli appassionati e ai tifosi del grande tennis la sfida decisiva per il titolo del terzo slam dell’anno. Il tennis sta diventando sempre più popolare nel nostro paese, complice una batteria straordinaria di campioni e campionesse. Sky, che promuove e sostiene il tennis da molto tempo, ha da poco annunciato che i suoi abbonati potranno godersi l’erba di Wimbledon in esclusiva fino al 2030” si legge nel comunicato diffuso dalla Pay tv.

La finale della 138esima edizione dei “The Championships”, andrà in onda domenica 13 luglio, dalle 17, su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, oltre a TV8 in chiaro sul digitale terrestre.

Mario Cecchi