Wimbledon, Sinner contro Djokovic punta a ‘vendicare’ Cobolli: per i bookie l’italiano vede la finale (con il programma di domani e sondaggio)

Non ci sarà una semifinale tutta italiana a Wimbledon, ma un azzurro scenderà comunque in campo sul centrale dell’All England Club. E’ Jannik Sinner, che, come riporta Agipronews, venerdì affronterà Novak Djokovic, ‘giustiziere’ di Flavio Cobolli ai quarti di finale. Il numero 1 al mondo, nella sfida contro il serbo, parte avanti sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,43 e 1,45 il successo di Sinner. Si “quota” a 2,70 per quella che sarebbe la quinta vittoria di Djokovic in dieci incontri ufficiali tra i due, la prima dopo quattro trionfi consecutivi dell’italiano, l’ultimo dei quali giocato quest’anno a Parigi, in semifinale al Roland Garros. Tra il set bet, comanda a quota 3,15 il 3-0 del campione di San Candido, seguito dal 3-1 a 3,75 e dal 3-2 a 5,40. Un’affermazione di Djokovic in quattro o cinque set si gioca a 6,80, con il 3-0 offerto invece a 9,40.

In ottica finale, tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere l’ultimo atto tra i due più forti giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numeri 1 e 2 del ranking Atp. E per gli esperti, è questa l’opzione più probabile, in lavagna a 1,80. L’italiano spera di potersi prendere la rivincita sullo spagnolo, vincitore degli ultimi 5 precedenti – su 12 totali – tra i due. In ottica titolo, però, continua a comandare Alcaraz a 1,75, seguito da Sinner a 3,30. Vale 4,75 l’ottava volta a Wimbledon di Novak Djokovic, mentre è più staccato, a 21, l’americano Taylor Fritz.

