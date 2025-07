Wimbledon – I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Swiatek travolge Bencic e vola in finale a Wimbledon: la regina del ritmo si prende la scena sull’erba

Forse questo Wimbledon 2025 non potrà cancellare tutte le delusioni vissute da Iga Swiatek nell’ultimo anno, ma di certo segna la rinascita di una campionessa. Non si vedeva la polacca così allegra, serena e sicura di sé da tempo, anche su una superficie “anarchica” come l’erba che negli ultimi anni le aveva dato più grattacapi che soddisfazioni. E invece, dopo la semifinale di oggi vinta in modo travolgente contro Belinda Bencic (6-2, 6-0), Swiatek si è guadagnata l’accesso alla sesta finale Slam della carriera, la prima a Wimbledon. Ad attenderla, sabato, ci sarà Amanda Anisimova in quella che sarà una delle finali più interessanti e imprevedibili dell’anno.

Chi pensava che la seconda semifinale femminile della giornata potesse ricalcare l’equilibrio della prima, si è dovuto subito ricredere. Perché la sensazione diffusa tra gli spettatori era che questa partita potesse avere un copione completamente diverso, specie dopo aver visto il livello espresso da Iga per tutto il torneo. Il “mito” della Swiatek poco efficace sull’erba viene così demolito proprio nell’anno in cui ha saputo trovare quella pace mentale, quella leggerezza e quel ritmo che sembravano irraggiungibili sul verde londinese.

Belinda Bencic, protagonista di un cammino straordinario fino alla semifinale, non ha potuto nulla contro una Swiatek letteralmente ingiocabile. Già nei primi scambi si è capito che la polacca aveva una marcia in più: partenza sprint, 3-0 senza storia, ritmo e profondità che hanno tolto ogni sicurezza alla svizzera, costretta a inseguire una giocatrice che – finalmente – sembra aver trovato la chiave anche sull’erba per dominare le avversarie come fa da anni sulla terra.

Un secondo set senza storia

Il tentativo di Bencic di entrare in partita è durato solo qualche game: due palle break in apertura di secondo set che avrebbero potuto riaccendere la sfida, ma Iga ha annullato tutto con freddezza e ha subito piazzato un altro allungo, prendendo il largo con il suo gioco aggressivo e perfetto in risposta. Da lì in poi, non c’è stata più storia: un altro parziale di 3-0, poi la corsa verso il 6-0 che l’ha portata in finale senza mai voltarsi indietro.

La miglior Swiatek vista sull’erba

Quella di oggi è forse la miglior versione di Swiatek mai vista sul verde, almeno considerando importanza della partita e avversaria. Dominante, sicura, spietata nei momenti chiave: questa Iga sembra aver finalmente chiuso il cerchio. L’attende adesso una sfida con Amanda Anisimova che, per storia e talento, promette scintille.

Sabato, nella finale più attesa, Swiatek partirà con i favori del pronostico, ma il circuito WTA ci ha abituati a colpi di scena e sorprese. Di sicuro, la polacca si presenta a questo appuntamento con tutto l’entusiasmo e la freschezza ritrovati, pronta a inseguire un titolo che – fino a pochi mesi fa – sembrava ancora proibito.

Wimbledon – Semifinali F. – Erba – 🌤️

Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 4 6 4 A. Anisimova [13] A. Anisimova [13] 6 4 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Anisimova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Anisimova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 A. Anisimova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Sabalenkavs A. Anisimova

B. Bencic vs I. Swiatek



Slam Wimbledon B. Bencic B. Bencic 2 0 I. Swiatek [8] I. Swiatek [8] 6 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

S. Verbeek / K. Siniakova vs J. Salisbury / L. Stefani



Slam Wimbledon S. Verbeek / K. Siniakova S. Verbeek / K. Siniakova 7 7 J. Salisbury / L. Stefani J. Salisbury / L. Stefani 6 6 Vincitore: S. Verbeek/K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* df 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Arevalo / M. Pavic [1] M. Arevalo / M. Pavic [1] None 7 6 6 R. Hijikata / D. Pel • R. Hijikata / D. Pel None 6 7 7 Vincitore: R. Hijikata/D. Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Hijikata / D. Pel None-None 6-7 R. Hijikata / D. Pel None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 df 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 6-6 → 6-7 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 5-2* df 6-2* 6-6 → 7-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Hijikata / D. Pel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Arevalo/ M. Pavicvs R. Hijikata/ D. Pel

M. Granollers / H. Zeballos vs J. Cash / L. Glasspool



Slam Wimbledon M. Granollers / H. Zeballos [4] M. Granollers / H. Zeballos [4] 3 4 J. Cash / L. Glasspool [5] J. Cash / L. Glasspool [5] 6 6 Vincitore: J. Cash/L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Cash / L. Glasspool 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

A. Hewett / G. Reid vs D. Caverzaschi / T. Oda



Slam Wimbledon A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 3 6 6 D. Caverzaschi / T. Oda D. Caverzaschi / T. Oda 6 4 0 Vincitore: A. Hewett/G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 D. Caverzaschi / T. Oda 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Caverzaschi / T. Oda 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Caverzaschi / T. Oda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Caverzaschi / T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 3-2 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Caverzaschi / T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon T. Haas / F. Lopez T. Haas / F. Lopez None 3 6 1 R. Lindstedt / H. Tecau • R. Lindstedt / H. Tecau None 6 4 0 Vincitore: T. Haas/F. Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Lindstedt / H. Tecau None-None 1-0 T. Haas / F. Lopez None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 df 3-2 4-2 5-2 6-2 ace 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 ace 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Haas / F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Haas / F. Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Haas / F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Haas / F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Haas / F. Lopez 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Haas / F. Lopez 15-0 ace 30-0 30-15 40-0 40-15 2-5 → 3-5 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Haas / F. Lopez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 2-3 → 2-4 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Haas / F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 T. Haas / F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Haas/ F. Lopezvs R. Lindstedt/ H. Tecau

D. Cibulkova / B. Strycova vs K. Flipkens / A. Petkovic



Il match deve ancora iniziare

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Chardy / B. Soares



Slam Wimbledon M. Baghdatis / X. Malisse M. Baghdatis / X. Malisse None 6 6 0 J. Chardy / B. Soares • J. Chardy / B. Soares None 7 3 1 Vincitore: J. Chardy/B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Chardy / B. Soares None-None 0-1 J. Chardy / B. Soares None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Chardy / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Chardy / B. Soares 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Chardy / B. Soares 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Chardy / B. Soares 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* df 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Chardy / B. Soares 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Chardy / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Chardy / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Chardy / B. Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Chardy / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Chardy / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

N. Broady / V. King vs T. Golovin / L. Robson



Slam Wimbledon N. Broady / V. King N. Broady / V. King 6 6 T. Golovin / L. Robson T. Golovin / L. Robson 4 4 Vincitore: N. Broady/V. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Golovin / L. Robson 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 N. Broady / V. King 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Golovin / L. Robson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Broady / V. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Golovin / L. Robson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 N. Broady / V. King 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Golovin / L. Robson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Broady / V. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Golovin / L. Robson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 N. Broady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Golovin / L. Robson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Broady / V. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Golovin / L. Robson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Broady / V. King 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Golovin / L. Robson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Broady / V. King 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Golovin / L. Robson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Broady / V. King 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Golovin / L. Robson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Broady / V. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Radwanska / M. Rybarikova vs D. Hantuchova / C. Vandeweghe



Slam Wimbledon A. Radwanska / M. Rybarikova A. Radwanska / M. Rybarikova 6 6 D. Hantuchova / C. Vandeweghe D. Hantuchova / C. Vandeweghe 4 3 Vincitore: A. Radwanska/M. Rybarikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Radwanska / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Radwanska / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 A. Radwanska / M. Rybarikova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Radwanska / M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Radwanska / M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Radwanska / M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Radwanska / M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-0 → 4-1 A. Radwanska / M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Radwanska / M. Rybarikova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Hantuchova / C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

Z. Ji vs A. Hewett



Slam Wimbledon Z. Ji Z. Ji 1 1 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 6 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Z. Ji 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Z. Ji 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Hewett 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Z. Ji 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Hewett 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace ace 0-1 → 0-2 Z. Ji 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-5 → 1-6 Z. Ji 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 Z. Ji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 Z. Ji 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

X. Li vs D. De Groot



Slam Wimbledon X. Li [3] X. Li [3] 7 6 D. De Groot D. De Groot 6 4 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 X. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. De Groot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 X. Li 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 X. Li 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. De Groot 0-15 0-30 df 0-40 df 2-1 → 3-1 X. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 X. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 X. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 X. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 D. De Groot 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 X. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. De Groot 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 X. Li 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 D. De Groot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 X. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 X. Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon L. Hewitt / M. Philippoussis L. Hewitt / M. Philippoussis None 5 6 1 J. Blake / S. Querrey • J. Blake / S. Querrey None 7 2 0 Vincitore: L. Hewitt/M. Philippoussis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Blake / S. Querrey None-None 1-0 L. Hewitt / M. Philippoussis None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Blake / S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Blake / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 J. Blake / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Blake / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 L. Hewitt / M. Philippoussis 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Blake / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 5-7 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Blake / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 5-4 → 5-5 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Blake / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Blake / S. Querrey 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Blake / S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Blake / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Hewitt/ M. Philippoussisvs J. Blake/ S. Querrey

J. Pareja vs H. Klugman



Slam Wimbledon J. Pareja [6] J. Pareja [6] 6 6 H. Klugman [2] H. Klugman [2] 4 2 Vincitore: J. Pareja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 H. Klugman 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 3-2 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Pareja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Pareja 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Klugman 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Pareja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Pareja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Pareja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 J. Pareja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Xu vs L. Tagger



Slam Wimbledon M. Xu M. Xu 7 6 L. Tagger [3] L. Tagger [3] 6 1 Vincitore: M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Tagger 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* df 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Tagger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Tagger 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Y. Qu / K. Yodpetch vs T. Frodin / J. Pareja



Slam Wimbledon Y. Qu / K. Yodpetch Y. Qu / K. Yodpetch 6 4 T. Frodin / J. Pareja [5] T. Frodin / J. Pareja [5] 7 6 Vincitore: T. Frodin/J. Pareja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Qu / K. Yodpetch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Frodin / J. Pareja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Y. Qu / K. Yodpetch 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Frodin / J. Pareja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Qu / K. Yodpetch 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* df 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 Y. Qu / K. Yodpetch 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Frodin / J. Pareja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 T. Frodin / J. Pareja 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 Y. Qu / K. Yodpetch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Frodin / J. Pareja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Qu / K. Yodpetch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Frodin / J. Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

M. Woodforde / B. Schett vs F. Santoro / A. Keothavong



Slam Wimbledon M. Woodforde / B. Schett M. Woodforde / B. Schett 4 4 F. Santoro / A. Keothavong F. Santoro / A. Keothavong 6 6 Vincitore: F. Santoro/A. Keothavong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Woodforde / B. Schett 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Santoro / A. Keothavong 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Woodforde / B. Schett 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Woodforde / B. Schett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Santoro / A. Keothavong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Woodforde / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Santoro / A. Keothavong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Woodforde / B. Schett 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Woodforde / B. Schett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Santoro / A. Keothavong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Woodforde / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Woodforde / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Woodforde / B. Schett 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Santoro / A. Keothavong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Woodforde / B. Schett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

E. Jones vs M. Pohankova



Slam Wimbledon E. Jones [1] E. Jones [1] 2 2 M. Pohankova M. Pohankova 6 6 Vincitore: M. Pohankova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Pohankova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 1-5 → 2-5 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 M. Pohankova 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Pohankova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 E. Jones 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 E. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 0-2 → 0-3 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

V. Valdmannova vs T. Kostovic



Slam Wimbledon V. Valdmannova V. Valdmannova 6 4 7 T. Kostovic [5] T. Kostovic [5] 2 6 5 Vincitore: V. Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 V. Valdmannova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 V. Valdmannova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 T. Kostovic 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 4-4 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Kostovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Kostovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Valdmannova 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 4-4 → 4-5 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Kostovic 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Kostovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Valdmannova 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Kostovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Fajmonova / K. Supova vs J. Pastikova / J. Stusek



Slam Wimbledon S. Fajmonova / K. Supova S. Fajmonova / K. Supova 2 3 J. Pastikova / J. Stusek J. Pastikova / J. Stusek 6 6 Vincitore: J. Pastikova/J. Stusek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Fajmonova / K. Supova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Fajmonova / K. Supova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Fajmonova / K. Supova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Fajmonova / K. Supova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Fajmonova / K. Supova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 2-6 S. Fajmonova / K. Supova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Fajmonova / K. Supova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Fajmonova / K. Supova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 S. Fajmonova / K. Supova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Penickova / V. Valdmannova vs E. Jones / J. Vandromme



Slam Wimbledon K. Penickova / V. Valdmannova [8] K. Penickova / V. Valdmannova [8] 7 6 E. Jones / J. Vandromme [2] E. Jones / J. Vandromme [2] 6 2 Vincitore: K. Penickova/V. Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Jones / J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Penickova / V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 E. Jones / J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 2-3 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Penickova / V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Jones / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Penickova / V. Valdmannova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Kiely M. Kiely 1 0 F. Choi F. Choi 6 6 Vincitore: F. Choi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Kiely 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 F. Choi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 M. Kiely 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 F. Choi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Kiely 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 F. Choi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Kiely 0-15 0-30 df 0-40 1-5 → 1-6 F. Choi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 M. Kiely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Choi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Kiely 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 F. Choi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Kiely 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Kielyvs F. Choi

M. Freitag vs H. Kamal



Slam Wimbledon M. Freitag M. Freitag 6 6 H. Kamal H. Kamal 2 4 Vincitore: M. Freitag Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Kamal 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Freitag 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Kamal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Freitag 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 H. Kamal 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Freitag 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Kamal 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Freitag 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 H. Kamal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Freitag 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Kamal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Freitag 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Kamal 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 3-2 → 4-2 M. Freitag 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Kamal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Freitag 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Kamal 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Freitag 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Miyazawa vs A. Sackflame



Slam Wimbledon S. Miyazawa S. Miyazawa 6 6 A. Sackflame A. Sackflame 1 0 Vincitore: S. Miyazawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Sackflame 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 S. Miyazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Sackflame 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 S. Miyazawa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Sackflame 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Miyazawa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Sackflame 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Miyazawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Sackflame 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 S. Miyazawa 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Sackflame 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Miyazawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Sackflame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

L. Zingg vs J. Dipakbhai Kanabar



Slam Wimbledon L. Zingg L. Zingg 7 6 J. Dipakbhai Kanabar J. Dipakbhai Kanabar 6 3 Vincitore: L. Zingg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Dipakbhai Kanabar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 L. Zingg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 L. Zingg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Dipakbhai Kanabar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 L. Zingg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Zingg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Dipakbhai Kanabar 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Zingg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Zingg 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Zingg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 J. Dipakbhai Kanabar 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Zingg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Dipakbhai Kanabar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Zingg 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Dipakbhai Kanabar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Zingg 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Berdin vs M. Kiely



Slam Wimbledon N. Berdin N. Berdin None 6 6 0 M. Kiely • M. Kiely None 7 3 1 Vincitore: M. Kiely Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kiely None-None 0-1 M. Kiely None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Berdin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Kiely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Berdin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Kiely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Berdin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 M. Kiely 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 N. Berdin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Kiely 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 N. Berdin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 M. Kiely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Berdin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Kiely 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kiely 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-5 → 2-5 N. Berdin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Kiely 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Kiely 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Kiely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

H. Kamal vs L. Drijver



Slam Wimbledon H. Kamal H. Kamal 6 7 L. Drijver L. Drijver 2 6 Vincitore: H. Kamal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Drijver 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Kamal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 L. Drijver 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Kamal 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Drijver 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Kamal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Drijver 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Kamal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Drijver 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Kamal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Drijver 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 1-1 H. Kamal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Drijver 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Kamal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Drijver 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Kamal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Drijver 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Kamal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Drijver 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Kamal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

N. Berdin vs E. Giurescu



Slam Wimbledon N. Berdin N. Berdin 6 6 E. Giurescu E. Giurescu 3 2 Vincitore: N. Berdin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Berdin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Giurescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Giurescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 N. Berdin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Giurescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Berdin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Giurescu 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Berdin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Giurescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Berdin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 E. Giurescu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Berdin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Giurescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Berdin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Giurescu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Berdin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Vukovic vs Y. WU



Slam Wimbledon M. Vukovic M. Vukovic 6 6 Y. WU Y. WU 2 4 Vincitore: M. Vukovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Vukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. WU 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Vukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Y. WU 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Vukovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. WU 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Vukovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. WU 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Vukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. WU 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Vukovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. WU 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Vukovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. WU 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Vukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. WU 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Vukovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. WU 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

V. Skryp vs M. Milojevic



Slam Wimbledon V. Skryp V. Skryp None 2 6 0 M. Milojevic • M. Milojevic None 6 1 1 Vincitore: M. Milojevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Milojevic None-None 0-1 V. Skryp None-None 0-1 0-2 df 0-3 0-4 0-5 0-6 1-6 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Skryp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 M. Milojevic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 V. Skryp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 V. Skryp 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Milojevic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 V. Skryp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Skryp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 2-5 M. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Skryp 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Milojevic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Skryp 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Milojevic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 V. Skryp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

S. Bielinska vs G. Watson



Slam Wimbledon S. Bielinska S. Bielinska 7 6 G. Watson G. Watson 6 4 Vincitore: S. Bielinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Bielinska 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 G. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Bielinska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 G. Watson 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Bielinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 G. Watson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Bielinska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Watson 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 G. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 S. Bielinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 G. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 4-5 → 5-5 S. Bielinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Watson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Bielinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Bielinska 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 G. Watson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 2-2 S. Bielinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Bielinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Giurescu vs F. Choi



Slam Wimbledon E. Giurescu E. Giurescu 2 2 F. Choi F. Choi 6 6 Vincitore: F. Choi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Giurescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Choi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Giurescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Choi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Giurescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Choi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Giurescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Choi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Giurescu 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 F. Choi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Giurescu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Choi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Giurescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Choi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Giurescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Choi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Vukovic vs N. Palombo



Slam Wimbledon M. Vukovic M. Vukovic 6 7 N. Palombo N. Palombo 1 6 Vincitore: M. Vukovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Vukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Palombo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Vukovic 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Vukovic 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 N. Palombo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Vukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Palombo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Vukovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Palombo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Vukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Palombo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Vukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Palombo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Vukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 M. Vukovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Palombo 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon R. Pagonis R. Pagonis 6 6 S. Kim S. Kim 1 1 Vincitore: R. Pagonis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Pagonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 S. Kim 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 R. Pagonis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 S. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Pagonis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Pagonis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Kim 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 R. Pagonis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 R. Pagonis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Kim 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 2-1 R. Pagonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

R. Pagonisvs S. Kim

N. Palombo vs J. Jang



Slam Wimbledon N. Palombo N. Palombo 0 2 J. Jang J. Jang 6 6 Vincitore: J. Jang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 N. Palombo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Jang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 N. Palombo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 J. Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Jang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 N. Palombo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Jang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 J. Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 N. Palombo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 0-2 → 0-3 J. Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Palombo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Y. Hong vs L. Villamil Arias



Slam Wimbledon Y. Hong Y. Hong 6 6 L. Villamil Arias L. Villamil Arias 0 2 Vincitore: Y. Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Villamil Arias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 L. Villamil Arias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 Y. Hong 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 L. Villamil Arias 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Villamil Arias 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Hong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 L. Villamil Arias 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Y. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 L. Villamil Arias 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Villamil Arias 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Y. Lim vs L. Masarykova



Slam Wimbledon Y. Lim Y. Lim None 1 6 0 L. Masarykova • L. Masarykova None 6 4 1 Vincitore: L. Masarykova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Masarykova None-None 0-1 Y. Lim None-None 1-0 1-1 1-2 ace 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 df 3-6 3-7 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Masarykova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Y. Lim 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 L. Masarykova 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 Y. Lim 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 L. Masarykova 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 Y. Lim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Masarykova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 Y. Lim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Masarykova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Lim 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Masarykova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 Y. Lim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Masarykova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 Y. Lim 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Masarykova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Lim 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Masarykova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Pagonis vs I. Mejias



Slam Wimbledon R. Pagonis R. Pagonis None 4 6 1 I. Mejias • I. Mejias None 6 0 0 Vincitore: R. Pagonis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Mejias None-None 1-0 I. Mejias None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Pagonis 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 I. Mejias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-0 → 5-0 R. Pagonis 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 I. Mejias 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Pagonis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 I. Mejias 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Pagonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 I. Mejias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Pagonis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 I. Mejias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Pagonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 I. Mejias 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Pagonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Mejias 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Pagonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Mejias 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

M. Freitag vs M. Ferraz



Slam Wimbledon M. Freitag M. Freitag 6 6 M. Ferraz M. Ferraz 1 2 Vincitore: M. Freitag Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Ferraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Freitag 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Ferraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Freitag 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Ferraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Freitag 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Ferraz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Freitag 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Ferraz 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 M. Freitag 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Ferraz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 M. Freitag 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Ferraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Freitag 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ferraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Schoenhaus vs B. Willwerth



Slam Wimbledon M. Schoenhaus [13] M. Schoenhaus [13] 7 6 B. Willwerth [7] B. Willwerth [7] 6 3 Vincitore: M. Schoenhaus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Schoenhaus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Willwerth 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 M. Schoenhaus 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Schoenhaus 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Schoenhaus 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* df 6-2* 6-6 → 7-6 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Schoenhaus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Schoenhaus 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Willwerth 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 M. Schoenhaus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Schoenhaus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Willwerth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R. Karki vs A. Wazny



Slam Wimbledon R. Karki R. Karki 3 6 6 A. Wazny [14] A. Wazny [14] 6 3 4 Vincitore: R. Karki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Karki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Wazny 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 R. Karki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Wazny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Wazny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Wazny 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Karki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Wazny 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Karki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Wazny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Karki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Wazny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 R. Karki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Wazny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Karki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Wazny 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Karki 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Wazny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-5 → 3-6 R. Karki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Wazny 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Karki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Wazny 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Karki 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Wazny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Karki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Wazny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Y. Alvarez / J. Secord vs M. Rottgering / H. Schoenmakers



Slam Wimbledon Y. Alvarez / J. Secord Y. Alvarez / J. Secord 2 6 M. Rottgering / H. Schoenmakers M. Rottgering / H. Schoenmakers 6 7 Vincitore: M. Rottgering/H. Schoenmakers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 df 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Rottgering / H. Schoenmakers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Rottgering / H. Schoenmakers 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus vs O. Bonding / J. Leach



Slam Wimbledon A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus [1] A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus [1] None 3 6 0 O. Bonding / J. Leach [8] • O. Bonding / J. Leach [8] None 6 2 1 Vincitore: O. Bonding/J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Bonding / J. Leach None-None 0-1 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 ace 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Bonding / J. Leach 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 O. Bonding / J. Leach 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Bonding / J. Leach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Exsted / J. Kumstat vs O. Paldanius / A. Wazny



Slam Wimbledon M. Exsted / J. Kumstat M. Exsted / J. Kumstat 4 6 O. Paldanius / A. Wazny [4] O. Paldanius / A. Wazny [4] 6 7 Vincitore: O. Paldanius/A. Wazny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 O. Paldanius / A. Wazny 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 O. Paldanius / A. Wazny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Paldanius / A. Wazny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon Z. Sesko Z. Sesko 3 6 I. Ivanov [6] I. Ivanov [6] 6 7 Vincitore: I. Ivanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Ivanov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df ace 40-A df 5-3 → 5-4 I. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Z. Sesko 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 I. Ivanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Z. Sesko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 I. Ivanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-4 → 2-4 I. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 I. Ivanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Sesko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Ivanov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Z. Seskovs I. Ivanov

A. Vasilev vs T. Boogaard



Slam Wimbledon A. Vasilev [12] A. Vasilev [12] 6 5 6 T. Boogaard T. Boogaard 4 7 3 Vincitore: A. Vasilev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Boogaard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Boogaard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Vasilev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Boogaard 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Boogaard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Vasilev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Boogaard 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Vasilev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 T. Boogaard 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vasilev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Boogaard 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Boogaard 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Vasilev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Boogaard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vasilev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 T. Boogaard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 T. Boogaard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Boogaard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Boogaard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs A. Kovackova / J. Kovackova



Slam Wimbledon C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg [6] C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg [6] 5 4 A. Kovackova / J. Kovackova [3] A. Kovackova / J. Kovackova [3] 7 6 Vincitore: A. Kovackova/J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Doig / K. Tyagi vs A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev



Slam Wimbledon C. Doig / K. Tyagi C. Doig / K. Tyagi 4 6 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 6 7 Vincitore: A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 C. Doig / K. Tyagi 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Doig / K. Tyagi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Doig / K. Tyagi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 C. Doig / K. Tyagi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon I. Mejias I. Mejias 3 6 T. Ascenzo T. Ascenzo 6 7 Vincitore: T. Ascenzo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 df 6-6 → 6-7 I. Mejias 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Ascenzo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Mejias 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 T. Ascenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Mejias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Ascenzo 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 3-3 → 4-3 I. Mejias 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 3-3 T. Ascenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 I. Mejias 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Ascenzo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Mejias 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Ascenzo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Mejias 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Ascenzo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Mejias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Ascenzo 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-4 → 2-4 I. Mejias 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-4 → 1-4 T. Ascenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 I. Mejias 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Ascenzo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Mejias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

I. Mejiasvs T. Ascenzo

M. Ferraz vs L. Drijver



Slam Wimbledon M. Ferraz M. Ferraz 3 1 L. Drijver L. Drijver 6 6 Vincitore: L. Drijver Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Drijver 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Ferraz 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Drijver 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Ferraz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 L. Drijver 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Ferraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Drijver 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ferraz 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 L. Drijver 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 M. Ferraz 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Drijver 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Ferraz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Drijver 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Ferraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Drijver 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Ferraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

F. Souza vs C. Shao



Slam Wimbledon F. Souza F. Souza 4 2 C. Shao C. Shao 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Shao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Souza 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Shao 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Souza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 C. Shao 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 2-2 F. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 1-1 → 1-2 C. Shao 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Shao 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 F. Souza 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 C. Shao 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Shao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Souza 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 C. Shao 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Souza 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Shao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Jackson vs E. Combs



Slam Wimbledon C. Jackson C. Jackson None 7 3 0 E. Combs • E. Combs None 6 6 1 Vincitore: E. Combs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Combs None-None 0-1 C. Jackson None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Combs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Jackson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 2-5 → 3-5 E. Combs 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Jackson 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Combs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Jackson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-3 → 1-3 E. Combs 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Jackson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 E. Combs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* df 5*-2 5*-3 df 6-3* ace 6-6 → 7-6 E. Combs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Jackson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-5 → 6-5 E. Combs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Jackson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 E. Combs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Jackson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 E. Combs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 C. Jackson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Combs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Jackson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 E. Combs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 C. Jackson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Kim vs T. Ascenzo



Slam Wimbledon S. Kim S. Kim 1 4 T. Ascenzo T. Ascenzo 6 6 Vincitore: T. Ascenzo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 4-5 → 4-6 T. Ascenzo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Ascenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Kim 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Ascenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Ascenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Ascenzo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 T. Ascenzo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Kim 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Ascenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Kim 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 T. Ascenzo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Y. WU vs J. Jang



Slam Wimbledon Y. WU Y. WU None 6 0 1 J. Jang • J. Jang None 1 6 0 Vincitore: Y. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Jang None-None 1-0 Y. WU None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 df 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. WU 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 J. Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Y. WU 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 J. Jang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. WU 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Jang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. WU 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Y. WU 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Y. WU 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Jang 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 Y. WU 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon G. Fernandez [4] G. Fernandez [4] 6 6 G. Reid G. Reid 2 3 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Reid 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 G. Fernandez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Reid 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Fernandez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 G. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 G. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Fernandez 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

G. Fernandezvs G. Reid

S. Takamuro vs Z. Wang



Slam Wimbledon S. Takamuro S. Takamuro 1 0 Z. Wang [4] Z. Wang [4] 6 6 Vincitore: Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Takamuro 0-15 df 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Z. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 S. Takamuro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Takamuro 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Takamuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Z. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Takamuro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Takamuro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Z. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Takamuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Z. Ji / S. Lysov vs M. De la Puente / R. Spaargaren



Slam Wimbledon Z. Ji / S. Lysov Z. Ji / S. Lysov 2 4 M. De la Puente / R. Spaargaren [2] M. De la Puente / R. Spaargaren [2] 6 6 Vincitore: M. De la Puente/R. Spaargaren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Ji / S. Lysov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Z. Ji / S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 Z. Ji / S. Lysov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 M. De la Puente / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. De la Puente / R. Spaargaren 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Z. Ji / S. Lysov 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Ji / S. Lysov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Z. Ji / S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

A. Bernal / K. Chasteau vs D. De Groot / L. Shuker



Slam Wimbledon A. Bernal / K. Chasteau A. Bernal / K. Chasteau 6 6 D. De Groot / L. Shuker D. De Groot / L. Shuker 3 4 Vincitore: A. Bernal/K. Chasteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 D. De Groot / L. Shuker 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 D. De Groot / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 D. De Groot / L. Shuker 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bernal / K. Chasteau 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. De Groot / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Bernal / K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. De Groot / L. Shuker 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 D. De Groot / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Bernal / K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 D. De Groot / L. Shuker 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. De Groot / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 0-30 df 0-40 df df 1-1 → 1-2 D. De Groot / L. Shuker 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Bernal / K. Chasteau 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon T. Oda [1] T. Oda [1] 6 6 R. Spaargaren R. Spaargaren 1 4 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Spaargaren 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Spaargaren 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 T. Oda 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Spaargaren 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Spaargaren 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

T. Odavs R. Spaargaren

Y. Kamiji vs L. De Greef



Slam Wimbledon Y. Kamiji [1] Y. Kamiji [1] 6 6 L. De Greef L. De Greef 0 0 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 L. De Greef 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Kamiji 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. De Greef 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 L. De Greef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Y. Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 L. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. De Greef 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0

G. Sasson / N. Vink vs F. Cayulef / A. Lapthorne



Slam Wimbledon G. Sasson / N. Vink [1] G. Sasson / N. Vink [1] 6 6 F. Cayulef / A. Lapthorne F. Cayulef / A. Lapthorne 1 2 Vincitore: G. Sasson/N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cayulef / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Cayulef / A. Lapthorne 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Cayulef / A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cayulef / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Cayulef / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cayulef / A. Lapthorne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cayulef / A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Sasson / N. Vink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

M. Cabrillana / S. Takamuro vs X. Li / Z. Wang



Slam Wimbledon M. Cabrillana / S. Takamuro M. Cabrillana / S. Takamuro 2 2 X. Li / Z. Wang [2] X. Li / Z. Wang [2] 6 6 Vincitore: X. Li/Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 X. Li / Z. Wang 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 0-2 → 0-3 X. Li / Z. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Ratzlaff C. Ratzlaff 1 1 M. De la Puente [3] M. De la Puente [3] 6 6 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df A-40 40-A 40-40 ace A-40 df df ace 1-2 → 1-3 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 M. De la Puente 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 0-1 → 1-1 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Ratzlaff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 M. De la Puente 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 C. Ratzlaff 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 M. De la Puente 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Ratzlaffvs M. De la Puente

K. Montjane vs K. Chasteau



Slam Wimbledon K. Montjane K. Montjane 3 6 6 K. Chasteau K. Chasteau 6 3 3 Vincitore: K. Montjane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Chasteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 K. Montjane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 K. Chasteau 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 K. Montjane 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Chasteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Montjane 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Chasteau 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 K. Chasteau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Montjane 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 K. Chasteau 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Montjane 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Chasteau 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 K. Montjane 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Chasteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 K. Chasteau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 K. Montjane 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 K. Chasteau 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 K. Montjane 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 K. Montjane 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 K. Chasteau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Chasteau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Ramphadi / G. Slade vs A. Kaplan / S. Schroder



Slam Wimbledon D. Ramphadi / G. Slade D. Ramphadi / G. Slade 7 1 7 A. Kaplan / S. Schroder [2] A. Kaplan / S. Schroder [2] 6 6 5 Vincitore: D. Ramphadi/G. Slade Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 6-5 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 0-30 0-40 df df 3-2 → 3-3 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Ramphadi / G. Slade 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Ramphadi / G. Slade 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Bahrami / J. Zheng M. Bahrami / J. Zheng None 3 6 0 G. Rusedski / C. Martinez • G. Rusedski / C. Martinez None 6 1 1 Vincitore: G. Rusedski/C. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Rusedski / C. Martinez None-None 0-1 G. Rusedski / C. Martinez None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 ace 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 G. Rusedski / C. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Rusedski / C. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 G. Rusedski / C. Martinez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Rusedski / C. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Rusedski / C. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Rusedski / C. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Bahrami / J. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Rusedski / C. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Bahrami / J. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 G. Rusedski / C. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Bahrami/ J. Zhengvs G. Rusedski/ C. Martinez