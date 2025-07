Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Andreeva, Bencic, Samsonova e Swiatek: nuove protagoniste nei quarti di Wimbledon

Il 2025 continua a regalare emozioni e storie inattese nel tabellone femminile di Wimbledon, con tre nuove protagoniste e una campionessa sempre più vicina al sogno sull’erba. Mirra Andreeva, appena 18 anni, si conferma una delle stelle emergenti più brillanti del circuito. La giovane russa, testa di serie numero 7, ha conquistato per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon grazie a un successo convincente sulla statunitense Emma Navarro (6-2, 6-3). Solo nel secondo set c’è stato un accenno di reazione da parte dell’americana, ma Andreeva ha subito ristabilito le distanze per firmare la sua 36ª vittoria stagionale, proiettandosi verso la top 5 del ranking WTA.

Tra le storie di questo torneo, c’è anche quella di Belinda Bencic. La svizzera, tornata in campo dopo la maternità, ha raggiunto il primo quarto di finale sull’erba londinese superando Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Era dal 2021 che non approdava così avanti in uno Slam: ora la attende una suggestiva sfida generazionale contro Andreeva.

Anche Liudmila Samsonova festeggia il miglior risultato della carriera in uno Slam. La russa, numero 19 del mondo, ha superato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (7-5 7-5), centrando per la prima volta i quarti di un Major. “È molto emozionante, non so nemmeno come abbia fatto a sopravvivere in una partita così dura. Il mio allenatore mi ha sempre detto che potevo far bene sull’erba, questo mi ha dato fiducia e ora sto finalmente scoprendo chi sono come giocatrice”, ha commentato Samsonova.

A completare questo quartetto c’è Iga Swiatek, che continua la sua crescita anche sul verde londinese. Le aspettative iniziali sulla polacca non erano altissime, ma dopo aver raggiunto la finale a Bad Homburg, Swiatek si è assicurata almeno un “voto alto” per questa parte di stagione sull’erba. Il suo successo netto contro Clara Tauson (6-4, 6-1) la porta ai quarti di Wimbledon, eguagliando così il suo miglior risultato a Londra. L’ex numero uno del mondo è determinata a inseguire finalmente quel titolo su erba che sogna da oltre un anno. Nei quarti la attende una sfida delicata proprio contro Samsonova, in un match dove i pronostici potrebbero essere smentiti dal campo.

Wimbledon – 4 Turno – Erba – 🌧

Slam Wimbledon A. de Minaur [11] A. de Minaur [11] 6 4 4 4 N. Djokovic [6] N. Djokovic [6] 1 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. de Minaur 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

A. de Minaurvs N. Djokovic

M. Andreeva vs E. Navarro



Slam Wimbledon M. Andreeva [7] M. Andreeva [7] 6 6 E. Navarro [10] E. Navarro [10] 2 3 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 M. Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Navarro 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 M. Andreeva 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Andreeva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Sinner vs G. Dimitrov



Slam Wimbledon J. Sinner [1] • J. Sinner [1] 0 3 5 2 G. Dimitrov [19] G. Dimitrov [19] 0 6 7 2 Vincitore: J. Sinner per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Sinner 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

E. Alexandrova vs B. Bencic



Slam Wimbledon E. Alexandrova [18] E. Alexandrova [18] 6 4 B. Bencic B. Bencic 7 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Bencic 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

B. Shelton vs L. Sonego



Slam Wimbledon B. Shelton [10] B. Shelton [10] 3 6 7 7 L. Sonego L. Sonego 6 1 6 5 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-15 40-30 15-40 30-0 40-0 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-30 0-40 30-15 40-15 40-40 A-40 None-None 7-6 L. Sonego None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 6-6 → 7-6 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

I. Swiatek vs C. Tauson



Slam Wimbledon I. Swiatek [8] I. Swiatek [8] 6 6 C. Tauson [23] C. Tauson [23] 4 1 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 C. Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 3-3 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 I. Swiatek 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Cilic M. Cilic 4 4 7 6 F. Cobolli [22] F. Cobolli [22] 6 6 6 7 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 30-0 40-0 None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-6 F. Cobolli None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 df 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. Cilicvs F. Cobolli

L. Samsonova vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon L. Samsonova [19] L. Samsonova [19] 7 7 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 5 5 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Samsonova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 6-5 → 7-5 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1

C. Dolehide / S. Kenin vs H. Chan / B. Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Cash / L. Glasspool [5] J. Cash / L. Glasspool [5] 6 6 G. Andreozzi / M. Demoliner G. Andreozzi / M. Demoliner 3 4 Vincitore: J. Cash/L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Andreozzi / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cash / L. Glasspool 0-15 df 15-15 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Andreozzi / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Andreozzi / M. Demoliner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 2-1 → 3-1 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

J. Cash/ L. Glasspoolvs G. Andreozzi/ M. Demoliner

I. Khromacheva / F. Stollar vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Slam Wimbledon I. Khromacheva / F. Stollar [13] I. Khromacheva / F. Stollar [13] 6 6 G. Dabrowski / E. Routliffe [2] G. Dabrowski / E. Routliffe [2] 7 7 Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Khromacheva / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Khromacheva / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

S. Verbeek / K. Siniakova vs J. Paris / E. Silva



Slam Wimbledon S. Verbeek / K. Siniakova S. Verbeek / K. Siniakova 7 6 J. Paris / E. Silva J. Paris / E. Silva 6 3 Vincitore: S. Verbeek/K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Paris / E. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Paris / E. Silva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paris / E. Silva 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

P. Herbert / J. Thompson vs H. Heliovaara / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / N. Skupski vs M. Gonzalez / A. Molteni



Slam Wimbledon J. Salisbury / N. Skupski [6] J. Salisbury / N. Skupski [6] None 6 6 7 M. Gonzalez / A. Molteni [12] • M. Gonzalez / A. Molteni [12] None 1 7 6 Vincitore: J. Salisbury/N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Gonzalez / A. Molteni None-None 7-6 J. Salisbury / N. Skupski None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 ace 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 ace 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-0 → 5-1 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Xu vs A. Kovackova



Slam Wimbledon M. Xu M. Xu 6 6 A. Kovackova [12] A. Kovackova [12] 1 2 Vincitore: M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kovackova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 M. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Xu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Xu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 5-1 → 6-1 M. Xu 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Xu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Salisbury / L. Stefani vs J. Zielinski / S. Hsieh



Slam Wimbledon J. Salisbury / L. Stefani J. Salisbury / L. Stefani 7 6 J. Zielinski / S. Hsieh J. Zielinski / S. Hsieh 6 3 Vincitore: J. Salisbury/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Salisbury / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

A. Cvetkovic vs H. Klugman



Slam Wimbledon A. Cvetkovic A. Cvetkovic 7 2 2 H. Klugman [2] H. Klugman [2] 5 6 6 Vincitore: H. Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 df df 2-3 → 2-4 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Cvetkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Klugman 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 H. Klugman 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Cvetkovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Klugman 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Cvetkovic 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Cvetkovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Klugman 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 A. Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Klugman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Klugman 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-3 → 2-3 A. Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 H. Klugman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Y. Bhambri / R. Galloway vs M. Granollers / H. Zeballos



Slam Wimbledon Y. Bhambri / R. Galloway [16] Y. Bhambri / R. Galloway [16] None 4 6 6 M. Granollers / H. Zeballos [4] • M. Granollers / H. Zeballos [4] None 6 3 7 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Granollers / H. Zeballos None-None 6-7 Y. Bhambri / R. Galloway None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 1-7 2-7 2-8 3-8 ace 3-9 4-9 df 6-6 → 6-7 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / R. Galloway 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / R. Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / R. Galloway 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / R. Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Jones vs Y. Konstantinova



Slam Wimbledon E. Jones [1] E. Jones [1] 6 6 Y. Konstantinova Y. Konstantinova 2 1 Vincitore: E. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Y. Konstantinova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 4-1 → 5-1 E. Jones 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Y. Konstantinova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 E. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Konstantinova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df df 1-0 → 2-0 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Konstantinova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Konstantinova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Jones 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Konstantinova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Jones 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Nilsson vs L. Tagger



Slam Wimbledon L. Nilsson L. Nilsson 6 6 L. Tagger [3] L. Tagger [3] 7 7 Vincitore: L. Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Nilsson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 L. Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 L. Nilsson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Nilsson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 5-3 L. Tagger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Nilsson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* df 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Nilsson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Nilsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Nilsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Nilsson 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Nilsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Pareja [6] J. Pareja [6] 6 6 F. Johnson F. Johnson 2 2 Vincitore: J. Pareja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Pareja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Pareja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Pareja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 F. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 J. Pareja 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Pareja 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

J. Parejavs F. Johnson

R. Dencheva vs R. Cooling



Slam Wimbledon R. Dencheva [16] R. Dencheva [16] 7 4 4 R. Cooling R. Cooling 5 6 6 Vincitore: R. Cooling Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Dencheva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Cooling 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Cooling 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Cooling 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Cooling 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 R. Cooling 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 R. Cooling 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Cooling 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Dencheva 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 R. Cooling 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 4-4 → 5-4 R. Dencheva 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 4-4 R. Cooling 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Cooling 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Cooling 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 1-2 R. Dencheva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Cooling 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

D. Britton vs T. Kokkinis



Slam Wimbledon D. Britton D. Britton 3 6 T. Kokkinis T. Kokkinis 6 7 Vincitore: T. Kokkinis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 2-6* 6-6 → 6-7 D. Britton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Britton 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 T. Kokkinis 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Britton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Britton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Kokkinis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Britton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 D. Britton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Kokkinis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 D. Britton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Britton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 T. Kokkinis 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 D. Britton 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Britton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

M. Rottgering / H. Schoenmakers vs T. Behrmann / N. Bilozertsev



Slam Wimbledon M. Rottgering / H. Schoenmakers M. Rottgering / H. Schoenmakers 6 6 T. Behrmann / N. Bilozertsev T. Behrmann / N. Bilozertsev 1 2 Vincitore: M. Rottgering/H. Schoenmakers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Rottgering / H. Schoenmakers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Behrmann / N. Bilozertsev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Behrmann / N. Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Rottgering / H. Schoenmakers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Behrmann / N. Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Behrmann / N. Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Behrmann / N. Bilozertsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 T. Behrmann / N. Bilozertsev 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Behrmann / N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 M. Rottgering / H. Schoenmakers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Esquiva Banuls [13] C. Esquiva Banuls [13] 6 7 Y. Shao Y. Shao 2 6 Vincitore: C. Esquiva Banuls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6 → 7-6 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Shao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 Y. Shao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Shao 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Y. Shao 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Y. Shao 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 Y. Shao 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Shao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

C. Esquiva Banulsvs Y. Shao

N. Torner Sensano vs K. Sawashiro



Slam Wimbledon N. Torner Sensano N. Torner Sensano 2 6 K. Sawashiro K. Sawashiro 6 7 Vincitore: K. Sawashiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Sawashiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 N. Torner Sensano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Sawashiro 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Torner Sensano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Sawashiro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 N. Torner Sensano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Sawashiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 2-3 → 3-3 N. Torner Sensano 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Torner Sensano 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 K. Sawashiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Torner Sensano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 N. Torner Sensano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Torner Sensano 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Sawashiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 N. Torner Sensano 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Torner Sensano 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

J. Mackenzie / N. McDonald vs Y. Alvarez / J. Secord



Slam Wimbledon J. Mackenzie / N. McDonald [3] J. Mackenzie / N. McDonald [3] 4 3 Y. Alvarez / J. Secord Y. Alvarez / J. Secord 6 6 Vincitore: Y. Alvarez/J. Secord Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Alvarez / J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Mackenzie / N. McDonald 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Alvarez / J. Secord 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Y. Wang vs T. Kostovic



Slam Wimbledon Y. Wang Y. Wang 2 6 T. Kostovic [5] T. Kostovic [5] 6 7 Vincitore: T. Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* df 7*-8 6-6 → 6-7 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 Y. Wang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-2 → 4-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 T. Kostovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Kostovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 1-5 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon V. Valdmannova V. Valdmannova 6 6 L. Cinalli [14] L. Cinalli [14] 3 2 Vincitore: V. Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Cinalli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Cinalli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Cinalli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 V. Valdmannova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Cinalli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Valdmannova 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Cinalli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 V. Valdmannova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Cinalli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Cinalli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Cinalli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

V. Valdmannovavs L. Cinalli

J. Kovackova vs N. Leme Da Silva



Slam Wimbledon J. Kovackova [9] J. Kovackova [9] 3 6 3 N. Leme Da Silva N. Leme Da Silva 6 0 6 Vincitore: N. Leme Da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 N. Leme Da Silva 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Leme Da Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Kovackova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Leme Da Silva 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Kovackova 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 5-0 → 6-0 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 3-0 → 4-0 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Kovackova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Leme Da Silva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 3-6 J. Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 J. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Leme Da Silva 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 J. Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Leme Da Silva 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

R. Cozad / M. Dussault vs Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay



Slam Wimbledon R. Cozad / M. Dussault R. Cozad / M. Dussault None 5 7 0 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay • Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay None 7 6 1 Vincitore: Z. Nurlanuly/D. Zhalgasbay Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay None-None 0-1 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Cozad / M. Dussault 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Cozad / M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Cozad / M. Dussault 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 R. Cozad / M. Dussault 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Cozad / M. Dussault 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Cozad / M. Dussault 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Cozad / M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev vs M. Farzam / G. Goode



Slam Wimbledon A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 6 7 M. Farzam / G. Goode M. Farzam / G. Goode 3 5 Vincitore: A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Farzam / G. Goode 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Farzam / G. Goode 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Farzam / G. Goode 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Farzam / G. Goode 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Farzam / G. Goode 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Farzam / G. Goode 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Farzam / G. Goode 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Farzam / G. Goode 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Farzam / G. Goode 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Farzam / G. Goode 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

E. Zozaya Menendez vs R. Zhang



Slam Wimbledon E. Zozaya Menendez E. Zozaya Menendez None 3 6 7 R. Zhang [15] • R. Zhang [15] None 6 4 6 Vincitore: E. Zozaya Menendez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Zhang None-None 7-6 R. Zhang None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 6-6 → 7-6 R. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Zozaya Menendez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Zozaya Menendez 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 R. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-2 → 4-2 E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Zozaya Menendez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Zhang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Zozaya Menendez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Zozaya Menendez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Zozaya Menendez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus vs R. Karki / J. Satterfield



Slam Wimbledon A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus [1] A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus [1] 6 6 R. Karki / J. Satterfield R. Karki / J. Satterfield 2 4 Vincitore: A. Santamarta Roig/M. Schoenhaus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Karki / J. Satterfield 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Karki / J. Satterfield 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Karki / J. Satterfield 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Karki / J. Satterfield 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Karki / J. Satterfield 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 R. Karki / J. Satterfield 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Karki / J. Satterfield 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Karki / J. Satterfield 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Karki / J. Satterfield 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0

K. Efremova vs M. Pohankova



Slam Wimbledon K. Efremova K. Efremova 3 6 M. Pohankova M. Pohankova 6 7 Vincitore: M. Pohankova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Pohankova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 K. Efremova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Pohankova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 M. Pohankova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Efremova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 K. Efremova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Pohankova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Yaneva vs J. Stusek



Slam Wimbledon E. Yaneva E. Yaneva 5 6 6 J. Stusek [10] J. Stusek [10] 7 3 2 Vincitore: E. Yaneva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Stusek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Stusek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 E. Yaneva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Stusek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Stusek 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 E. Yaneva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Yaneva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Stusek 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 E. Yaneva 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df df 5-5 → 5-6 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Yaneva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Stusek 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 E. Yaneva 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Stusek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Penickova [4] K. Penickova [4] 6 6 3 L. Vladson L. Vladson 3 7 6 Vincitore: L. Vladson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Penickova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-5 → 3-6 L. Vladson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Vladson 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 2-4 K. Penickova 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-4 → 1-4 L. Vladson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Penickova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 L. Vladson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Vladson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Penickova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Vladson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Penickova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 4-3 → 4-4 L. Vladson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-3 → 4-3 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Vladson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Vladson 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Vladson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Penickova 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 L. Vladson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 K. Penickova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Vladson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Penickova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Vladson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Penickova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Vladson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

K. Penickovavs L. Vladson

K. Bennani / L. Hede vs O. Bonding / J. Leach



Slam Wimbledon K. Bennani / L. Hede K. Bennani / L. Hede 2 6 O. Bonding / J. Leach [8] O. Bonding / J. Leach [8] 6 7 Vincitore: O. Bonding/J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 K. Bennani / L. Hede 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 K. Bennani / L. Hede 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Bennani / L. Hede 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 3-4 K. Bennani / L. Hede 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Bennani / L. Hede 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Bennani / L. Hede 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bennani / L. Hede 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-5 → 2-6 O. Bonding / J. Leach 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-5 → 2-5 K. Bennani / L. Hede 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-4 → 1-5 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Bennani / L. Hede 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Bennani / L. Hede 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

H. Gokpinar / K. Yilmaz vs M. Ceban / C. Hewitt



Slam Wimbledon H. Gokpinar / K. Yilmaz H. Gokpinar / K. Yilmaz 0 2 M. Ceban / C. Hewitt M. Ceban / C. Hewitt 6 6 Vincitore: M. Ceban/C. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Gokpinar / K. Yilmaz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Ceban / C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 H. Gokpinar / K. Yilmaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-4 → 2-4 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 H. Gokpinar / K. Yilmaz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 H. Gokpinar / K. Yilmaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 H. Gokpinar / K. Yilmaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 0-5 → 0-6 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-4 → 0-5 H. Gokpinar / K. Yilmaz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Gokpinar / K. Yilmaz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Ceban / C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Didoni Bonini / R. Tabata vs O. Paldanius / A. Wazny



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

A. Arcila / D. Mosejczuk vs T. Derepasko / J. Vasami



Slam Wimbledon A. Arcila / D. Mosejczuk A. Arcila / D. Mosejczuk None 3 6 0 T. Derepasko / J. Vasami [2] • T. Derepasko / J. Vasami [2] None 6 3 0 Vincitore: T. Derepasko/J. Vasami per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Derepasko / J. Vasami None-None 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Arcila / D. Mosejczuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 A. Arcila / D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Arcila / D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Arcila / D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Derepasko / J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Arcila / D. Mosejczuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Arcila / D. Mosejczuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Arcila / D. Mosejczuk 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Arcila / D. Mosejczuk 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Arcila / D. Mosejczuk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Derepasko / J. Vasami 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Babos / L. Stefani vs L. Kichenok / E. Perez



Slam Wimbledon T. Babos / L. Stefani [10] T. Babos / L. Stefani [10] 7 6 L. Kichenok / E. Perez [7] L. Kichenok / E. Perez [7] 5 4 Vincitore: T. Babos/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

L. Lagerbohm / S. Rybkin vs M. Exsted / J. Kumstat



Slam Wimbledon L. Lagerbohm / S. Rybkin L. Lagerbohm / S. Rybkin 3 2 M. Exsted / J. Kumstat M. Exsted / J. Kumstat 6 6 Vincitore: M. Exsted/J. Kumstat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 L. Lagerbohm / S. Rybkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Lagerbohm / S. Rybkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Lagerbohm / S. Rybkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

J. Withrow / I. Khromacheva vs M. Pavic / T. Babos



Slam Wimbledon J. Withrow / I. Khromacheva J. Withrow / I. Khromacheva 7 3 4 M. Pavic / T. Babos [8] M. Pavic / T. Babos [8] 6 6 6 Vincitore: M. Pavic/T. Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Pavic / T. Babos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Pavic / T. Babos 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Pavic / T. Babos 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pavic / T. Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 M. Pavic / T. Babos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Pavic / T. Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Pavic / T. Babos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Pavic / T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Pavic / T. Babos 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Pavic / T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Johnston / B. Willwerth [7] N. Johnston / B. Willwerth [7] 6 7 F. Bockelmann Evans / F. Redza F. Bockelmann Evans / F. Redza 1 6 Vincitore: N. Johnston/B. Willwerth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-2* df 6-6 → 7-6 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 df 5-6 → 6-6 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Johnston / B. Willwerth 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 F. Bockelmann Evans / F. Redza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Bockelmann Evans / F. Redza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Bockelmann Evans / F. Redza 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 F. Bockelmann Evans / F. Redza 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 N. Johnston / B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Johnston/ B. Willwerthvs F. Bockelmann Evans/ F. Redza

V. Kudermetova / E. Mertens vs B. Haddad Maia / L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare

G. Crivellaro / D. Pagani vs C. Brady / B. Gusic – Wan



Slam Wimbledon G. Crivellaro / D. Pagani G. Crivellaro / D. Pagani None 4 7 0 C. Brady / B. Gusic - Wan • C. Brady / B. Gusic - Wan None 6 6 1 Vincitore: C. Brady/B. Gusic - Wan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Brady / B. Gusic - Wan None-None 0-1 C. Brady / B. Gusic - Wan None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 ace 5-4 df 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Crivellaro / D. Pagani 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 G. Crivellaro / D. Pagani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 30-0 15-15 15-30 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Crivellaro / D. Pagani 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 G. Crivellaro / D. Pagani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Crivellaro / D. Pagani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Brady / B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Crivellaro / D. Pagani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Miguel / Z. Sesko vs K. Hance / J. Kennedy



Slam Wimbledon L. Miguel / Z. Sesko L. Miguel / Z. Sesko 0 6 3 K. Hance / J. Kennedy [5] • K. Hance / J. Kennedy [5] 15 7 3 Vincitore: K. Hance/J. Kennedy per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Hance / J. Kennedy 15-0 3-3 K. Hance / J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Hance / J. Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Miguel / Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 K. Hance / J. Kennedy 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 df 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Hance / J. Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Hance / J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Hance / J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 K. Hance / J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Hance / J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 K. Hance / J. Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Davies / R. Lawlor vs C. Doig / K. Tyagi



Slam Wimbledon D. Davies / R. Lawlor D. Davies / R. Lawlor None 6 4 0 C. Doig / K. Tyagi • C. Doig / K. Tyagi None 3 6 1 Vincitore: C. Doig/K. Tyagi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Doig / K. Tyagi None-None 0-1 C. Doig / K. Tyagi None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Davies / R. Lawlor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Davies / R. Lawlor 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Davies / R. Lawlor 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Davies / R. Lawlor 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 D. Davies / R. Lawlor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Doig / K. Tyagi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Davies / R. Lawlor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Davies / R. Lawlor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Davies / R. Lawlor 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Doig / K. Tyagi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Davies / R. Lawlor 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Doig / K. Tyagi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Davies / R. Lawlor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon P. Basile / A. Vasilev [6] P. Basile / A. Vasilev [6] None 6 7 1 K. Chen / F. Thomas • K. Chen / F. Thomas None 7 6 0 Vincitore: P. Basile/A. Vasilev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Chen / F. Thomas None-None 1-0 P. Basile / A. Vasilev None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 df 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Chen / F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Basile / A. Vasilev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 K. Chen / F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Chen / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Chen / F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 P. Basile / A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Chen / F. Thomas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 P. Basile / A. Vasilev 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Chen / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 K. Chen / F. Thomas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 K. Chen / F. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Chen / F. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Basile / A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Chen / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Chen / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Basile / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Chen / F. Thomas 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Basile / A. Vasilev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Basile/ A. Vasilevvs K. Chen/ F. Thomas

K. Birrell / M. Joint vs O. Gadecki / D. Krawczyk



Slam Wimbledon K. Birrell / M. Joint K. Birrell / M. Joint 3 4 O. Gadecki / D. Krawczyk O. Gadecki / D. Krawczyk 6 6 Vincitore: O. Gadecki/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Birrell / M. Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Birrell / M. Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Birrell / M. Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 K. Birrell / M. Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Birrell / M. Joint 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Birrell / M. Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Birrell / M. Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Birrell / M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Birrell / M. Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Gadecki / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Y. Alexandrescou / S. Haita vs E. Lorimer / W. Moxon



Slam Wimbledon Y. Alexandrescou / S. Haita Y. Alexandrescou / S. Haita None 6 4 0 E. Lorimer / W. Moxon • E. Lorimer / W. Moxon None 3 6 1 Vincitore: E. Lorimer/W. Moxon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Lorimer / W. Moxon None-None 0-1 Y. Alexandrescou / S. Haita None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 ace 5-8 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Alexandrescou / S. Haita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Y. Alexandrescou / S. Haita 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Lorimer / W. Moxon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-2 → 2-2 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Lorimer / W. Moxon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Alexandrescou / S. Haita 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Alexandrescou / S. Haita 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 E. Lorimer / W. Moxon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 E. Lorimer / W. Moxon 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 Y. Alexandrescou / S. Haita 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N. Skupski / D. Krawczyk vs M. Arevalo / S. Zhang