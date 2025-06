Perugia, non solo Wawrinka: grande debutto di Lajovic “Fisicamente sto bene, vincere in due set aiuta” — Pellegrino e Bondioli al secondo turno

Nella giornata clou, con la conclusione di tutti i match primi turni, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Tennis Cup hanno accolto un altro grande protagonista. In attesa degli esordi serali di Stan Wawrinka e Francesco Passaro, l’ex numero 23 del mondo Dusan Lajovic è partito con grande convinzione nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia. Il serbo ha sconfitto per 6-0 6-4 l’ex numero 1 junior Rei Sakamoto. Il pomeriggio ha riservato gioie anche ai colori azzurri, con il qualificato Federico Bondioli che ha superato Vitaliy Sachko per 4-6 6-3 6-4. Sul Centrale invece Andrea Pellegrino ha vinto il derby tricolore contro Gabriele Piraino, che si è fatto valere nel primo match Challenger del suo 2025. Il pugliese ha rimontato con lo score di 4-6 6-4 6-4. Avanza anche Taro Daniel, che ha sconfitto lo spagnolo Alex Marti Pujolras per 6-2 4-6 7-6(3).

Lajovic: “Un campo da tennis è uguale in tutto il mondo” – Un primo parziale stellare e poi un secondo set a confermare l’ottimo avvio. Il 34enne Dusan Lajovic parte con il piede giusto a Perugia. Sul Centrale il serbo ha sconfitto il diciottenne Rei Sakamoto, lo scorso anno campione dell’Australian Open junior e numero 1 del mondo under 18, con il punteggio di 6-0 6-4. “Lui ha un grande futuro davanti, ma io sto molto bene e in campo oggi mi è riuscito tutto – le parole di Dusan, che ha poi parlato di ciò che gli serve per fare un grande torneo -. Vincere partite rapide aiuta a conservare energie, poi è questione di testa e di salute fisica. Per il momento voglio pensare un match alla volta”. Al secondo round sarà sfida contro il bosniaco Nerman Fatic, che ha superato Oriol Roca Batalla per 2-6 7-6(5) 7-1(1). Nella giornata di ieri Lajovic si era allenato con Stan Wawrinka, anticipando l’ottimo stato di salute: “Un campo da tennis è uguale in tutto il mondo. Mi sono allenato tante volte con lui ed è fantastico sia ancora qui a 40 anni. Non so se avrò la sua longevità, ma lui è un’ispirazione per tutti noi”.

Risultati martedì 10 giugno

1° Turno

Andrea Pellegrino (9) n. Gabriele Piraino (Q) 4-6 6-4 6-4

Federico Bondioli (Q) n. Vitaliy Sachko 4-6 6-3 6-4

Taro Daniele (8) n. Alex Marti Pujolras (LL) 6-2 4-6 7-6(3)

Dalibor Svrcina (5) n. Daniel Rincon 6-1 4-1 rit.

Nerman Fatic b. Oriol Roca Batalla (Q) 2-6 7-6(5) 7-6(1)

Dusan Lajovic (4) n. Rei Sakamoto 6-0 6-4

Rodrigo Pacheco Mendez n. Marco Cecchinato (LL) 7-6(6) 6-2

Center Court – ore 14:00

Dalibor Svrcina vs Stefano Travaglia

Federico Bondioli / Francesco Forti vs Robin Haase / Vasil Kirkov

Luka Pavlovic vs Taro Daniel (Non prima 18:00)

Luca Nardi vs Elias Ymer (Non prima 20:30)

Grand Stand – ore 14:00

Nerman Fatic vs Dusan Lajovic

Inigo Cervantes / Guillermo Duran vs Andrea Pellegrino / Giorgio Ricca

Francesco Maestrelli / Dalibor Svrcina vs Nerman Fatic / Andrea Picchione

Court 4 – ore 15:30

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Oriol Roca Batalla / Vitaliy Sachko

Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Pierluigi Basile / Lorenzo Carboni