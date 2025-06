Frances Tiafoe: “Musetti più tosto di me oggi. Ma sono felice della mia corsa a Parigi.” Sull’episodio della pallina “Sì, ha fatto quella cosa e non è successo niente. Penso che sia una cosa un po’ comica, ma è così. Non c’è coerenza, però va bene così”

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Frances Tiafoe al Roland Garros. L’americano si arrende a Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2, ma esce comunque a testa alta dalla sua prima avventura tra i migliori otto a Parigi. In conferenza stampa, Tiafoe ha raccontato così la sua partita e il suo torneo.

“Oggi le condizioni erano davvero difficili, senza dubbio,” ha esordito Tiafoe. “Alla fine penso che lui sia stato più disposto a restare lì, a soffrire. È stata una partita brutta, tanti colpi sporchi, lui si è difeso in modo incredibile con palle altissime che cadevano sempre sulla linea, mai fuori. In generale, è stato più tosto di me nel ‘vincere sporco’, perché non sarebbe stato un match pulito per nessuno dei due. C’era tanto vento e lui ha accettato meglio di me questa situazione.”

Sulla sua corsa a Parigi:

“Sono super contento di come ho giocato in questo torneo, ovviamente non oggi, ma nei giorni scorsi sì. Ero in grande ritmo sul campo Lenglen e anche sull’altro campo dove ho giocato mi sono trovato bene. Il modo in cui ho giocato può tradursi bene anche sull’erba e nei prossimi tornei. Giocavo veloce, venivo spesso a rete, ero molto lucido e mi divertivo. Da competitor, ovviamente, vuoi sempre di più, ma spero che questa esperienza mi dia ancora più fiducia per il futuro. Non posso accontentarmi, sento di poter fare ancora meglio.”

Sul controverso episodio del secondo set, quando Musetti ha colpito un giudice di linea con una pallina:

“Sì, ha fatto quella cosa e non è successo niente. Penso che sia una cosa un po’ comica, ma è così. Non c’è coerenza, però va bene così, non c’è altro da dire.”

Sull’aver perso il servizio nel dodicesimo game del terzo set, senza mettere mai la prima di servizio:

“Quando sei sotto 5-6 forse ti affretti un po’, magari sei già con la testa al tie-break. Ho affrettato ogni servizio lì, non ero fluido e lui è stato bravo a farmela pagare. Nel quarto set l’ho aiutato io con qualche errore all’inizio e poi lui ha preso fiducia e ha iniziato a spingere di più. Forse è stata una questione di ritmo e di pensare troppo avanti.”

Sulla difficoltà di mantenere la concentrazione dopo una grande corsa in uno Slam:

“Penso che stavolta sarà più facile continuare. Negli ultimi anni i miei migliori risultati sono arrivati agli US Open, poi il resto della stagione era quasi un’incognita. Adesso ci sono grandi tornei in arrivo: Queen’s, Wimbledon, poi tornerò negli Stati Uniti dove mi piacerebbe fare bene. C’è tanto davanti, non sono assolutamente soddisfatto, anzi, ora devo solo riposare e poi ripartire.”

Sulla voglia di tornare all’elettronica per le chiamate di linea:

“Oh Dio, sì, sarebbe bello!”

Su come vive il suo rapporto con la terra dopo questa settimana:

“Penso sia stato fondamentale, soprattutto per come sono andate le ultime stagioni su terra: di solito era una tortura, non vedevo l’ora che finisse. Ora invece, arrivare ai quarti in uno Slam cambia le cose e l’approccio per il prossimo anno sarà diverso. Tornerò qui con la voglia di giocare e far bene. Ora sono davvero motivato: ho trovato ritmo, ho fiducia, ma non voglio accontentarmi. Non ho ancora espresso tutto il mio potenziale, sento di poter arrivare fino in fondo a questi tornei. Questo è quello che mi spinge a fare di più.”

Tiafoe chiude la conferenza con il sorriso e la consapevolezza di aver vissuto una delle settimane più importanti della sua carriera su terra. L’appuntamento, ora, è sull’erba di Wimbledon.





Marco Rossi