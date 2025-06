Sinner ai quarti: “Dentro di me c’è una tempesta, ma non bisogna mostrarlo”. L’azzurro rivela i cambiamenti tattici e la gestione emotiva: “Il tennis è molto mentale” (Sintesi video partita)

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros 2025 e nelle dichiarazioni post-partita ha svelato alcuni dettagli interessanti sui cambiamenti tattici apportati prima del torneo e sulla sua evoluzione nella gestione emotiva. L’azzurro si è mostrato particolarmente aperto nel raccontare il lavoro dietro le quinte e la maturazione mentale che lo ha portato a essere uno dei migliori al mondo.

Interrogato sui miglioramenti tecnici, Sinner ha rivelato: “Sì, abbiamo cambiato la posizione in risposta prima del torneo: a volte non trovavo il ritmo giusto, soprattutto sulla prima, mentre sulla seconda preferivo stare più lontano. Cerchiamo sempre di migliorare qualcosa, provando cose diverse.” Una dichiarazione che dimostra l’attenzione maniacale ai dettagli che caratterizza il suo approccio al tennis, sempre alla ricerca della perfezione tecnica e tattica.

Il momento più interessante dell’intervista è arrivato quando Alizé Cornet ha posto una domanda diretta sulla sua gestione emotiva: “Mi sembri sempre in controllo delle tue emozioni, è così o nascondi bene le tue frustrazioni?” La risposta di Sinner ha offerto uno spaccato raro e autentico della sua personalità: “No, non è assolutamente così” ha risposto ridendo. “Dentro di me c’è una tempesta, ma il tennis è molto mentale, cerchi sempre di non mostrare nulla ai tuoi avversari.”

Questa rivelazione offre una prospettiva completamente nuova su Sinner, spesso percepito come un giocatore glaciale e imperturbabile. La metafora della “tempesta interiore” racconta di un atleta che vive intensamente ogni momento del match, ma che ha imparato a incanalare queste energie in modo costruttivo. “Io osservo sempre i miei avversari e cerco di capire come si sentono” ha aggiunto, rivelando un aspetto tattico spesso sottovalutato: la capacità di leggere lo stato emotivo dell’avversario per trarne vantaggio.

L’evoluzione di Sinner in questo aspetto è stata graduale e consapevole: “All’inizio della mia carriera, quando ero più giovane, mostravo quello che succedeva dentro di me.” Una confessione che dimostra quanto lavoro ci sia stato dietro la costruzione di questa corazza emotiva, fondamentale per competere ai massimi livelli del tennis mondiale.

Il contrasto tra la “tempesta” interiore e l’apparente calma esteriore rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della personalità di Sinner. È la dimostrazione di come il tennis di altissimo livello sia prima di tutto una battaglia mentale, dove la capacità di gestire le proprie emozioni può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Sinner ha concluso l’intervista con il suo consueto garbo: “L’atmosfera come sempre è stata piacevole, vi ringrazio come sempre ragazzi e ci vediamo al prossimo turno.” Parole semplici che nascondono la determinazione di un campione che ha ancora molto da dire in questo Roland Garros.





Francesco Paolo Villarico