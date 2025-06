Sinner in controllo, batte Rublev in tre set e centra i quarti a Roland Garros. Ora c’è la sorpresa Bublik

Sicuro e centrato, talmente solido da incarnare l’immagine dell’efficacia applicata al tennis, Jannik Sinner concede fin troppo poco allo spettacolo regolando in tre set Andrey Rublev negli ottavi di finale di Roland Garros. Una prestazione precisa, quasi gelida nel suo incedere senza macchia, condotta dal n.1 con un tennis talmente consistente da risultare di fatto scontata, conclusa per 6-1 6-3 6-4 in due ore su di un Chatrier che solo nel terzo set si è un po’ acceso, quando il russo è riuscito a restare agganciato all’italiano, ma senza mai dare l’impressione di poterlo sorpassare a meno di un calo del nostro che (fortunatamente) non è arrivato. La partita non ha avuto storia nei primi due set, nei quali l’azzurro è parso molto superiore al rivale, incapace di porre problemi tecnici o mettere pressione anche suoi turni di battuta, disarmato dalla prepotenza in risposta di Jannik. Nel terzo set Rublev ha migliorato il rendimento della prima palla, veleggiando quasi sempre sui 200 km/h e con grande precisione, e Sinner ha leggermente allentato la morsa limitandosi a controllare l’andamento dei suoi game, e anzi concedendo lui l’unica palla break (prontamente annullata). Fino al 5-4, quando Jannik ha deciso che era tempo di chiuderla: ha cambiato marcia in risposta e si è preso il match point, anche con un pizzico di fortuna per nastro beffardo, addirittura un doppio tocco.

Una partita oggettivamente un po’ noiosa e monocorde, inutile girarci intorno, perché la superiorità di Sinner è stata nettissima, in ogni fase di gioco. Come nella strepitosa prestazione contro Lehecka, Jannik ha brillato in particolare con la risposta e col diritto. Impressionante come nel primo set e buona parte del secondo ogni tentativo di forcing, anche a massima velocità, di Andrey andasse a sbattere contro il “muro” eretto sapientemente da Sinner, troppo bravo a rimettere ogni palla con traiettorie mai banali, profonde, ideali a mandare all’aria ogni piano di aggressione del rivale. Servizio continuo, primo colpo di scambio efficacissimo – di solito un diritto, colpo che nel torneo sta terrorizzando ogni avversario – e soprattutto l’abilità mostruosa nell’applicare con meccanica precisione lo schema perfetto a ribaltare ogni situazione a suo vantaggio. Rublev è un vero picchiatore, un martello assoluto, ma ha due enormi limiti: non sa fare altro in modo eccellente e su quel tipo di gioco offensivo Sinner è troppo più bravo nel gestire le sue pallate e ribaltare la situazione a suo favore.

Non ha nemmeno avuto bisogno di cercare variazioni, palle corte o discese a rete Sinner per prendersi il punto: è stato sufficiente rispondere da lontano in avanzamento, tirare un colpo consistente e quindi uno talmente profondo e carico di spin da allontanare Rublev, o coglierlo impreparato mentre era lì nei pressi della riga cercando di spingere a tutto gas… E preso il vantaggio, ecco la sentenza di Jannik, un’accelerazione fantastica per profondità e velocità, ma quasi senza dare l’impressione di tirare a tutta o prendersi un grande rischio. Questo impressiona di Sinner: fa tutto bene, lo fa con potenza e precisione, sbagliando pochissimo e senza nemmeno farlo a tutta. Margine e misura, segnale di superiorità netta.

La relativa delusione in questa partita viene dal fatto che lo cose sono andate fin troppo… come ci aspettava, e così lo spettacolo è stato un po’ scarno, tanto che i momenti migliori del match sono stati nel primo set, quando Jannik ha incantato con il suo one-man-show di bordate ottime e risposte da equilibrista. Bellissimi i primi 20 minuti, ma di partita zero. Nel terzo set c’è stato equilibrio ma di scambi davvero belli una manciata, merito di un Rublev più dentro al campo visto che risposta di Sinner è stata meno terrificante. Ma appena si è arrivati al rush finale, si è subito intuito che Sinner fosse pronto a chiuderla subito. E così è stato.

Nei quarti di finale per Sinner non c’è l’attesa sfida con Draper ma Alexander Bublik, vera sorpresa del torneo e protagonista di alcune imprese leggendarie. Sarà una partita molto diversa da quella di stasera per Jannik, ma ovviamente è favorito contro il kazako. Quasi sicuro che ci sarà un tennis assai più vario e diseguale, e più spettacolo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner alza la prima palla del match, ma è Rublev a strappare il primo vincente, gran diritto lungo linea. Si “vendica” Jannik con un diritto vincente dal centro. Fioccano i diritti vincenti, altri per due Andrey e 15-40. L’azzurro annulla le due palle break insistendo sul rovescio del russo, ma anche con un errore in spinta sul 30-40 di “Rublo”. Ace di seconda per chiudere il game, Sinner 1-0. Impressionante il ritmo imposto dalla risposta da Jannik nello scambio, profondo, potente, preciso… Per questo il moscovita accelera appena può e verticalizza, nel ritmo stroncare il n.1 con i suoi colpi è molto difficile. Con una risposta di rovescio bloccata, direttrice inside out, Sinner sbianca la riga. 30-40 e palla break. Rovescio vs. rovescio non-ce-n’è: Jannik risponde, blocca il rivale a sinistra, si sposta e lo infila col diritto. BREAK Sinner, perfetto, in un game dove il rivale ha messo quasi tutte prime palle, divorate dalla qualità in risposta dell’azzurro, già avanti 2-0. Meraviglioso il vincente del puntereste nel secondo punto, si abbassa sulle ginocchia e tira un rovescio lungo linea imprendibile, più di tocco e timing che di potenza. Col secondo Ace, Jan vola 3-0 (13 punti a 6). Jannik è un MOSTRO tatticamente, e la abilità nel realizzare il piato tattico lo rende il vero n.1. Lo si vede dal secondo punto del quarto game: risponde da lontano, riguadagna campo pur in difesa, tira un drive carissimo di spin che manda in crisi il rivale che, comandando, era molto vicino alla riga di fondo, e quindi sceglie come incedere tra la pallata o la smorzata. Disarma l’avversario e lo deprime. Infatti sul 15-40 Rublev crolla col doppio fallo, di pura frustrazione, 4-0 Sinner. La superiorità è così tanta che il Chatrier assiste quasi in silenzio alla demolizione del russo. Vola Jannik, 5-0 con un parziale di 20 punti a 4. Un gran vincente col diritto fa esplodere lo stadio, si vorrebbe più partita ovviamente. Rublev trova un paio di ottimi servizi, e così non finisce sotto la morsa dell’italiano. Il game va comunque ai vantaggi perché la difesa di Jannik resta ottima. Con un’altra accelerazione di diritto cross da difesa ad attacco straordinaria Sinner arriva a set point. Non lo trasforma per colpa del nastro che impenna out una pallata che sarebbe stata vincente. Muove lo score Rublev, 5-1. Nello scambio Jannik è talmente superiore che non sembra nemmeno fare fatica. Turno di servizio a zero chiuso con un Ace e via, 6-1. Finora, No Match.

Il dramma per Rublev è che… non ha modo di cambiare granché la sua tattica, non ha i mezzi oltre a spingere a più non posso. Purtroppo per lui Sinner ci arriva troppo bene, si difende con tranquillità e quando vede lo spazio cambia marcia e trafigge il rivale, come il diritto lungo linea che avvia il primo game. Andrey non crolla, anzi trova un paio di accelerazioni ottime e vince il turno (1-0). Quanto funziona bene il diritto di Jannik in questo periodo… lo tira da ogni direttrice, sempre in equilibrio (anche con le gambe in spaccata), anche su palla molto bassa, e non perde il controllo e la lunghezza. Non a caso le stats di RG danno un “forehand Quality” di 9.6, a quattro decimi dalla perfezione. 1 pari. Serve meglio Rublev, e questo sostiene straordinariamente il suo gioco, gli dà un po’ di spazio per incidere col diritto. Sul 40-15 sbaglia però un brutto colpo in scambio e Sinner non si fa pregare per rifarsi sotto… tanto che arriva palla break. Ace, lo annulla Andrey. Assurdo il recupero col rovescio in allungo di Jannik, pizzica la riga con la faccia di Rublev che è tutta un programma… PB #2. Stavolta sbaglia Sinner, errore per lui poco usuale, in lunghezza. Il BREAK arriva alla terza chance con l’ennesimo scambio iniziato con una risposta profonda e quindi proseguito spostando il rivale da tutte le parti col diritto. 2-1 Sinner (da 40-0 Rublev!). Un muro, c’è poco da dire… Sinner rimette tutto e lo fa mai a caso, con Rublev che inevitabilmente sbaglia per primo. 3-1 Sinner. Per la prima volta il match scorre fluido sui turni di battuta, anche grazie ad un miglior rendimento della prima palla del russo, a sostenerne il gioco in spinta, e con Jannik un po’ meno “furibondo” in questa fase. Appena lo scambio si blocca sul lato del rovescio proprio non c’è gara, e anche Sinner serve bene. 5-3. Jannik prova a chiudere subito dalla risposta: sul 30 pari difende, corre a sinistra e trova un passante di rovescio in totale allungo che diventa difficilissimo toccare bene di volo, ed è un fulmine Jan nell’avanzare e prendersi il punto. Set Point sul 30-40. Niente, stessa solfa, un’altra risposta profondissima, rimonta da difesa e poi ci pensa Rublev a sbagliare, poco fortunato col nastro, ma sotto le tonnellate di pressione dell’azzurro. 6-3.

Sinner riparte nel terzo set da dove ha finito il precedente: sostanza totale e altro game di servizio vinto senza alcun problema, nonostante un’ottima risposta del russo. Del resto Andrey ha vinto in due set 8 punti in risposta. Otto. Almeno Rublev regge di più nei suoi game, ma senza un calo dell’azzurro non si vede come possa cambiare l’andamento della partita. Jannik fila via rapido, come sui binari, un Ace e il solito e solidissimo diritto. 2-1. Oggettivamente lo spettacolo langue… Anche perché da metà secondo set Sinner si è messo col pilota automatico giocando accorto e sostanza con poche accelerazioni fulminanti o difese strepitose, come nel primo set, a senso unico ma più elettrizzante per il livello massimo del nostro. Sul 2 pari Rublev trova finalmente una delle bordate di diritto delle sue, mazzata dal centro che pizzica la riga e gli vale il 30 pari. Si accende il pubblico. Si accende anche Andrey, più dinamico e pronto a spingere da sinistra. Il martellamento dall’angolo sinistro di Rublev porta all’errore Sinner, siamo 30-40, c’è di nuovo palla break (non accadeva dal primo game del match). Il nastro dice di no a Rublev, che salta come colpito da una scossa elettrica per la delusione. Servizio esterno e diritto sul net, Sinner implacabile e 3-2. Cerca l’allungo Jannik, ma da 0-30 sbaglia di pochissimo una risposta che sarebbe stata vincente e poi di un niente un rovescio. 3 pari. Le imprecisioni continuano nel settimo game, un diritto e poi un rovescio, 30 pari, ma non c’è alcun rischio per lui (4-3). C’è il miglior Rublev del match in questa fase: serve meglio, col primo diritto di scambio è più incisivo e regge meglio anche sulle diagonali. Bellissima la progressione che gli vale il 4 pari. Un filo meno profondo e intenso il tennis di Sinner da qualche game, Rublev ha un filo più di tempo per spingere, ma al servizio è sempre solido. 5-4. Visto lo score, la pressione sul russo è massima, ma serve davvero bene ora, andando oltre i 200 m/h e nei pressi delle righe. Jannik vuole chiuderla qua: torna a martellare il rovescio di “Rublo”, che sbaglia 30 pari, è a due punti dalla grande W. Tira una mazzata col servizio a 215 km/h (suo più veloce del match) ma poi Andrey sbaglia col diritto, un po’ di fretta dopo un set condotto benissimo. Urla il russo dopo aver mal centrato sulla super risposta dell’azzurro. Si lotta, siamo on the Edge. Jannik ribalta lo scambio da difesa ad attacco, punendo un diritto interlocutorio del rivale. Match Point! Non entra la prima… No! Doppio nastro, e out. Che sfortuna Andrey… Ma Sinner è Implacabile. Vola ai quarti, e c’è Bublik con la sua lucida follia e non Draper. Sarà una partita molto diversa.

GS Roland Garros Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 6 Andrey Rublev [17] Andrey Rublev [17] 1 3 4 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0