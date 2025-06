Alcaraz in conferenza: “Mi sarei sentito in colpa se non avessi detto nulla”

Carlos Alcaraz ha incontrato i giornalisti dopo la vittoria su Ben Shelton per 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4 che lo ha proiettato ai quarti di finale del Roland Garros. Il campione spagnolo ha toccato diversi temi, dal primo set decisivo al gesto di fair play che ha fatto il giro del mondo, fino all’anteprima del quarto di finale con Tommy Paul.

“È stato davvero importante vincere quel primo set” ha esordito Alcaraz. “È stato molto equilibrato. Lui ha avuto palle set, avrebbe potuto vincerlo, quindi sarebbe stato ancora più duro se avessi perso quel primo parziale. Sono molto felice di aver continuato dopo quel primo set davvero difficile, giocando un grande match a ottimo livello e vincendo al quarto.”

Interrogato sui suoi esordi contro i grandi servitori del tour, Alcaraz ha rivelato: “Onestamente non ricordo contro quale grande battitore ho giocato per primo quando sono arrivato nel tour. Ricordo che all’inizio non mi piaceva giocare contro Zverev, per esempio, o contro questi ragazzi che hanno un servizio davvero solido e giocano da fondo campo. Non volevo giocarci contro all’inizio. Ora non mi dà fastidio, onestamente, perché credo nella mia risposta. Per esempio oggi mi sono sentito benissimo nel rispondere, quindi non è stato affatto un problema per me. Ho imparato come giocare contro questi giocatori e ora mi sento davvero a mio agio.”

Sulla sua evoluzione nel corso del Roland Garros, lo spagnolo ha spiegato: “Penso di sì. Oggi sono stato davvero concentrato e ho cercato di mostrare il mio buon tennis, giocando aggressivamente, giocando ottimi colpi. All’inizio era difficile per me giocare a quel livello, ho cercato di giocare più solido che aggressivo. Probabilmente ho fatto errori stupidi perché dovevo andare all’attacco tutto il tempo. Ho trovato la strada giusta nel match e ho cercato di mantenerla. Il tennis è così: un turno giochi contro un avversario, e il turno successivo stai giocando un gioco totalmente diverso, quindi devi abituarti al gioco dell’avversario. Per lo più cerco di concentrarmi sempre su me stesso.”

Sul quarto di finale con l’americano Tommy Paul, Alcaraz ha mostrato grande rispetto: “Ricordo che ogni partita che ho giocato contro di lui è stata davvero dura. È stato davvero difficile. Negli Slam, nei Masters 1000 e in tutti i tornei che ho giocato contro di lui non è stato per niente facile. Ho perso parecchie partite contro di lui. È ai quarti di finale di un altro Slam, quindi il suo livello è davvero alto ora. Ha molta fiducia, ne sono abbastanza sicuro. Sarà una partita davvero interessante.”

“Cercherò di continuare, cercando di essere migliore. Cercherò di imparare dagli errori che ho fatto oggi. Non farò gli stessi contro Tommy” ha aggiunto. “Penso che per la gente sarà una partita davvero interessante da guardare, perché ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, alziamo il nostro livello al massimo. Facciamo scambi davvero buoni, punti buoni. Penso che sarà fantastica da guardare. Sarà un buon quarto di finale.”

Il momento più toccante della conferenza è arrivato quando Alcaraz ha spiegato il suo gesto di sportività: “Devo dire che ho pensato: ‘Ok, potrei non dire nulla’, ma mi sarei sentito in colpa se non avessi detto nulla. Si tratta di questo: se so di non aver fatto o di aver fatto una cosa sbagliata, colpi sbagliati o un colpo illegale, devo dirlo. Devo essere onesto con me stesso, devo essere onesto con Ben, con tutti. Penso che lo sport sia o dovrebbe essere così, essere leale con l’avversario, con te stesso. L’ho detto perché, come ho detto, sapevo che era un colpo illegale. Non dovrebbe essere permesso, ecco perché l’ho detto.”

Alcaraz ha anche rivelato un episodio analogo: “All’inizio del primo set, Ben ha avuto un’altra cosa: sul servizio ha toccato la rete. L’arbitro non l’ha detto, e lui mi ha chiesto: ‘Possiamo ripeterlo se vuoi’. È questione del rispetto che abbiamo l’uno per l’altro, e penso che lo sport in generale dovrebbe essere così.”

Infine, un riconoscimento per l’avversario: “Penso che abbia un gioco davvero bene per giocare sulla terra battuta, onestamente. Ha capito come giocare sulla terra e penso che possa giocare a un livello davvero alto su questa superficie. Ha mostrato oggi quello che è in grado di fare sulla terra o su ogni superficie. È cresciuto giocando sul cemento o su un’altra superficie, ma penso che sia nel tour da alcuni anni ormai e sta capendo come giocare anche sulla terra. Vedremo un grande livello da Ben in futuro sulla terra.”





Marco Rossi