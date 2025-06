Amarezza Paolini: non sfrutta tre match point e subisce la rimonta di Svitolina

Saluta Parigi Jasmine Paolini, che lascia via libera in tre set, 4-6 7-6(6) 6-1 lo score, all’ucraina Elina Svitolina.

Una partita sfortunata in cui Jasmine è sempre stata avanti nel punteggio per i primi due set, ha servito per il match sul 5-3 del secondo ha avuto tre match point, due sul 5-4 ed uno nel tie-break, senza riuscire a concretizzare l’ottimo tennis giocato fino allora. Il tennis è uno sport crudele, in cui conta giocare bene quei due, tre punti importanti che decidono una partita. Alla fine anche se è un dato che non conta Svitolina ha vinto un solo punto in più di Paolini 102 contro 101. Jasmine ha commesso due gratuiti sulle due palle match sul 5-4, mentre nel tie-break è stata brava Svitolina a scendere a rete ed annullare il match-point. Peccato perché Jasmine aveva giocato in modo molto ordinato ed intelligente cercando di stare lontana dal dritto dell’ucraina. Questa è la seconda sconfitta consecutiva contro Svitolina dopo quella dell’Open d’Australia. Adesso ci un vuole un reset, e pensare al doppio per ripetere il successo dello scorso anno.

La partita è molto equilibrata. Jasmine inizia bene, va avanti di un break, lo perde recupera di nuovo il break, poi con la palla per andare avanti 5-2 sbaglia un rovescio facile a due metri dalla rete. L’azzurra subisce il colpo, Svitolina si rianima e recupera il break. Paolini ordinata e precisa cerca il rovescio dell’ucraina che ha nel dritto un’arma formidabile. Pochi gratuiti, ogni punto va lottato e costruito per costringere l’avversaria all’errore. Jasmine nonostante il break subito rimane concentrata e continua l’opera di demolizione sul rovescio di Svitolina. Due risposte aggressive la portano a set-point, un dritto vincente chiude la prima frazione. Ottima Paolini. Un secondo set dominata da Jasmine che però non riesce a concludere il match. La lucchese serve per il match sul 5-3 e gioca legnosa, sbaglia uno smash e rimette in corsa l’ucraina. Sul 5-4 Jasmine ha due match-point consecutivi. Domina lo scambio con Svitolina in difesa e poi invece di continuare in modo solido spara inutilmente fuori un dritto. Idem sulla seconda palla match. L’ucraina si difende, Jasmine la fa correre e poi regala un rovescio in corridoio. Si arriva al tie-break. Svitolina domina va avanti 4-1, ma anche lei con due gratuiti rimette in corsa la numero quattro del mondo. Arriva un nuovo match-point per Jasmine. Paolini gioca corto, Svitolina scende a rete e chiude con la volée. Due errori gratuiti e Svitolina rimette le sorti della partita in parità. Il set perduto è un colpo mortale per Jasmine. Il linguaggio del corpo indica che la voglia di combattere e sparita ed ha preso il posto un sentimento di resa ineluttabile, anche nel ricordo del precedente dell’Open di Australia dove Svitolina aveva recuperato uno svantaggio di un set a zero. Il terzo set è senza storia. Due break per l’ucraina che va avanti 4-0 e poi 5-1. Paolini cerca di lottare, ma le energie specialmente mentali sono finite. Jasmine saluta Parigi Svitolina vola ai quarti .

La cronaca

1.set Paolini ha vinto il sorteggio e scelto di servire. Inizia bene Jasmine, 40-15 e gioco senza problemi 1-0. Jasmine vince un delizioso scambio al volo 30 pari. Esce il rovescio di Svitolina. Palla break. Palla corta vincente. Break 0-2. Molta attenta ed ordinata Paolini in questo inizio di partita. Svitolina alza, ma Jasmine è vigile 40-15. Ancora una smorzata vincente 3-0. Tiene per la prima volta il servizio l’ucraina 1-3. Seconda lenta Svitolina risposta vincente. Ottima demi-volée di Jasmine 15 pari. Gioca corto Paolini 15-30 Risposta vincente di Svitolina 15-40, due palle break. Lenta ad uscire dal servizio Jasmine. Break 2-3. Due risposte profonde di Jasmine 0-30. Due scambi e Svitolina sbaglia 15-40 due palle break. Doppio fallo. Break 2-4. Usa perfettamente la palla corta Jasmine 15 pari. Due errori di Paolini di cui un rovescio a campo aperto, palla break. Servizio e dritto. Parità. Comanda lo scambio l’ucraina, palla break. Paolini costringe all’errore Svitolina. Parità. Demi-volée vincente. Vantaggio Jasmine. Svitolina lungolinea vincente. Parità. Seconda a 122 risposta vincente. Palla break. Recupera la palla corta l’ucraina. Break 4-3. Svitolina martella sul rovescio di Paolini 30 pari. Pasticcia con la palla corta Jasmine 40-30. Spara fuori il dritto la n.14 del mondo. Difende bene la rete Jasmine. Palla break. Annulla con il dritto Svitolina. Aggredisce in risposta Paolini. Palla break. Esce il rovescio di Jasmine. Parità. Contropiede vincente per Svitolina. Domina con il dritto l’ucraina 4-4. Gioco di servizio a zero per Jasmine 5-4. Va avanti Paolini 0-30, Svitolina risponde con la palla corta 15-30. Dritto vincente che lascia ferma Jasmine 30 pari. Entra in campo Paolini, dritto vincente. Set point. Quando Svitolina può giocare il dritto sono dolori. Parità. Risponde bene l’azzurra. Set point. Brutta risposta parità. Questa volta va a segno il dritto di Jasmine. Set point. Perfetta da fondo Jasmine ancora un dritto vincente e primo set 6-4.

2. set Paolini al servizio. In fiducia Jasmine smuove Svitolina 40-0. Ottimo inizio gioco a zero 1-0. Anche Svitolina tiene il servizio 1-1. Scivola Jasmine a rete 0-15. Passante vincente di Jasmine 15 pari. Lotta di rovescio, prevale Svitolina. Parità. Reagisce bene Jasmine 2-1. Paolini perfetta da fondo campo, rovescio lungolinea vincente. Palla break. Domina ancora da fondo Jasmine, Svitolina sbaglia. Break 1-3. Domina con il servizio Paolini 40-15 che chiude al volo. Break confermato 4-1. Serve bene Svitolina che tiene il servizio a quindici 2-4. Brava a rete Jasmine 15 pari. Svitolina fa male con il dritto 15-40, due palle break. Schiaffo al volo prima palla break annullata. Esce il dritto di Jasmine. Break 3-4. Doppio fallo Svitolina 0-15. Seconda a 128, Paolini risposta vincente 0-30. Stecca Svitolina, la palla resta in campo, Jasmine è vigile 04-0. Tre palle break. Break a zero 3-5. Paolini serve per il match. Svitolina sposta Jasmine con il dritto 0-15. Al volo Paolini 15 pari. Dritto in rete 15-30. Falso rimbalzo stecca Jasmine 15-40. Due palle break. Sbaglia la direzione della smash, Svitolina la infila 5-4. Paolini domina lo scambio, ancora un dritto vincente che lascia ferma l’ucraina 15-30. Svitolina perde la pazienza, dritto fuori 15-40. Due match-point. Esce il dritto di Jasmine e se ne va la prima palla match. Scappa il rovescio a Jasmine che pur stava dominando lo scambio. Parità. Ancora un errore per Paolini. Vantaggio Svitolina. Rovescio vincente Svitolina pareggia 5-5. Continua la serie negativa dell’azzurra 0-15. Cerca la risposta vincente Svitolina, palla in corridoio 15 pari. Due regali della 14 del mondo 40-15 Paolini. Smorzata vincente di Jasmine 6-5. Doppio fallo Svitolina il quarto 0-15. Contropiede dell’ucraina 30-15. Passante vincente 30 pari. Si apre il campo con il dritto Svitolina, 40-30, si va al tie-break.

Tie-break. Inizia Paolini. Stecca Jasmine 0-1. Si salva Jasmine in controbalzo 1-1. Dritto vincente di Svitolina 2-1. Dritto in rete di Paolini dopo due palleggi 1-3. Altro gratuito di dritto 1-4. Sbaglia anche Svitolina 4-2. Rovescio in rete gratuito anche per l’ucraina 4-3. Servizio sulla riga, recupera Jasmine 4-4. Svitolina fa male con il dritto 4-5. Ancora un regalo di rovescio dell’ucraina 5-5. Scambio gestito perfettamente da Jasmine 5-6. Match-point. Scende a rete Svitolina 6-6. Perde la pazienza Paolini, 6-7, set-point. Risposta corta Svitolina piazza un dritto vincente 7-6 tutto da rifare per Jasmine.

3.set Inizia Svitolina che tiene agevolmente il servizio 1-0. Jasmine sente il peso del set perduto 15-40, due palle break. Ace. Svitolina è in fiducia, risposta vincente. Break 0-2. In fiducia Svitolina piazza una palla corta vincente 15-0. Paolini insiste sul rovescio dell’ucraina 30 pari. Sbaglia Svitolina 30-40 palla break. Regalo in risposta (123) di Jasmine. Parità. Svitolina conferma il break 3-0. Sotto nel punteggio, Jasmine reagisce 40-30. Dritto fuori. Parità. Ancora un errore. Palla break. Rovescio out doppio break 0-4. Arriva una palla break per Jasmine 30-40. Sbaglia lo schiaffo al volo Svitolina, Jasmine recupera un break 1-4. Troppa fretta Jasmine imprecisa con il dritto 15-40, due palle break. Anche Svitolina sbaglia. Parità. Il dritto di Svitolina mette sempre in difficoltà Jasmine. Palla break. Gratuito di Jasmine. Break 1-5. Svitolina serve per il match. Anche l’ucraina sente l’ansia di dover chiudere il match, 30-40 palla break. Risponde in rete Jasmine. Parità. Servizio a 128, Paolini risponde fuori. Match-point Svitolina. Rovescio vincente Svitolina ai quarti.





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Jasmine Paolini vs Elina Svitolina



GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 6 1 Elina Svitolina [13] Elina Svitolina [13] 4 7 6 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0