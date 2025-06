Roland Garros: Ottavi di Finale. LIVE Jasmine Paolini vs Elina Svitolina (LIVE)

PERCORSO AL ROLAND GARROS 2025 🇮🇹 PAOLINI:

T1: vs Yuan Y. 2-1

T2: vs Tomljanovic A. 2-0

T3: vs Starodubtseva Y. 2-0 ✅ 🇺🇦 SVITOLINA:

T1: vs Sonmez Z. 2-0

T2: vs Bondar A. 2-0

T3: vs Pera B. 2-0 ✅