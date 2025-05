Djokovic fa 99 e punta le 100: record storico al Roland Garros. Il serbo batte Misolic e eguaglia il suo miglior bottino in un singolo Slam. Prossimo avversario Norrie (Video)

Novak Djokovic ha raggiunto un altro traguardo personale straordinario al Roland Garros, sconfiggendo l’austriaco Filip Misolic con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e conquistando la sua 99esima vittoria nel torneo parigino. Un numero che eguaglia il suo miglior record in un singolo Grande Slam, raggiunto anche agli Australian Open dove detiene il primato di 10 titoli.

La serata parigina aveva un sapore speciale: mentre la città festeggiava la finale di Champions League del Paris Saint-Germain, il Philippe Chatrier era teatro di un’altra prestazione di classe del 38enne serbo. L’incontro, durato due ore e otto minuti, ha mostrato un Djokovic che ha saputo crescere progressivamente, gestendo perfettamente il ritmo e l’intensità per avanzare agli ottavi di finale per il 16° anno consecutivo a Parigi.

Il match ha avuto un andamento particolare, con Djokovic che ha iniziato in modo prudente, apparentemente ancora condizionato da alcuni fastidi alla spalla. Nel primo set il serbo ha optato per una strategia conservativa, abusando delle palle corte e mantenendo uno stile fisicamente meno dispendioso. Quando ha visto che Misolic reagiva bene, ha alzato il livello conquistando il primo parziale 6-3.

Dal secondo set si è visto un Djokovic completamente diverso, più incisivo e determinato. Nonostante una palla break concessa nel quarto game, ‘Nole’ ha trovato subito la risposta strappando il servizio all’avversario nel game successivo e chiudendo il set dopo aver superato un pericoloso 30-30.

Il terzo set ha regalato momenti spettacolari per il pubblico, con punti emozionanti che hanno acceso ulteriormente la folla del Philippe Chatrier. Un episodio curioso si è verificato quando il PSG ha segnato il terzo gol nella finale di Champions: i fuochi d’artificio lanciati in città sono arrivati fino al complesso di Roland Garros, distraendo momentaneamente Djokovic. Misolic ha tentato di approfittarne per conquistare il break, ma il telaio della racchetta gli ha giocato un brutto scherzo, mentre il serbo, infastidito dalle distrazioni della folla, ha alzato ulteriormente il livello chiudendo 6-2.

Il bilancio di Djokovic nei quattro Slam risulta impressionante:

– Australian Open: 99 vittorie, 10 sconfitte, 10 titoli

– Roland Garros: 99 vittorie, 16 sconfitte, 3 titoli

– Wimbledon: 97 vittorie, 12 sconfitte, 7 titoli

– US Open: 90 vittorie, 14 sconfitte, 4 titoli

Il tre volte campione del Roland Garros punta ora ad aggiungere un altro titolo al suo palmares e a conquistare il 25° Grande Slam della carriera, che rappresenterebbe un record assoluto. Finora non ha ancora perso un set nella capitale francese e si prepara ad affrontare il britannico Cameron Norrie, che ha superato il connazionale Jacob Fearnley 6-3, 7-6(1), 6-2 per raggiungere il quarto turno in un major per la prima volta.

Il confronto con Norrie vedrà Djokovic partire favorito forte di un bilancio di 5-0 negli scontri diretti, con l’ultima vittoria arrivata proprio la settimana scorsa a Ginevra. Il numero 6 del ranking ATP aveva attraversato un momento difficile in aprile, con sconfitte al primo turno a Monte-Carlo e Madrid, ma ha ritrovato la forma vincendo il torneo di Ginevra dove ha battuto Hubert Hurkacz in finale per conquistare il suo 100° titolo ATP. La stagione 2025 di Djokovic non è stata finora positiva come ci si aspettava: oltre al titolo di Ginevra ha raggiunto la semifinale agli Australian Open, ma ha subito alcune sconfitte inaspettate contro avversari di calibro inferiore, fattore che lo ha tenuto fuori dall’equazione dei principali favoriti per il titolo. Tuttavia, il Roland Garros sembra riportare alla luce la sua versione migliore.

Le prime tre partite a Parigi hanno mostrato un Djokovic in grande spolvero: dopo aver superato Mackenzie McDonald al primo turno e Corentin Moutet al secondo, la vittoria su Misolic conferma il suo eccellente stato di forma. L’anno scorso in questo stesso venue aveva conquistato la medaglia d’oro olimpica, e ora spera di scrivere nuove pagine di storia nelle prossime settimane.

Per Misolic si chiude un’avventura comunque positiva: il 23enne austriaco giocava il terzo turno di un major per la prima volta e, nonostante la sconfitta, sale di 13 posizioni al numero 140 del ranking dopo aver battuto Buyunchaokete e Denis Shapovalov. Aveva già avuto modo di allenarsi con Djokovic in passato, prima degli US Open dello scorso anno.

Un dato curioso: l’unico giocatore ad aver ottenuto più vittorie di Djokovic al Roland Garros è Rafael Nadal, detentore del record con 14 titoli e un bilancio straordinario di 112 vittorie e 4 sconfitte. Il serbo però si sta avvicinando sempre più a questi numeri leggendari e la centesima vittoria parigina è ormai a portata di mano.





Francesco Paolo Villarico