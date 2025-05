Paolini agli ottavi a Parigi: 6-4, 6-1 su Starodubtseva, match in crescendo dopo un inizio difficile

Jasmine Paolini conquista l’accesso agli ottavi del Roland Garros 2025 battendo la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 6-4, 6-1. L’azzurra ha saputo ribaltare un inizio complicato, crescendo progressivamente durante il match e dominando completamente il secondo set.

Agli ottavi di finale, Paolini affronterà la vincente della sfida tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Bernarda Pera. L’azzurra continua così la sua striscia di successi al Roland Garros, confermandosi tra le protagoniste del torneo parigino e puntando a eguagliare o superare il risultato della finale raggiunta lo scorso anno.

Il primo parziale si è rivelato più laborioso del previsto, con entrambe le giocatrici che hanno faticato a trovare il ritmo giusto. Il match è iniziato con uno scambio immediato di break: Starodubtseva ha strappato il servizio all’italiana nel primo game, ma Paolini ha reagito immediatamente pareggiando i conti nel secondo gioco.

L’ucraina è riuscita nuovamente a conquistare il break portandosi sul 2-1. Tuttavia, la reazione della finalista dello scorso anno non si è fatta attendere: Paolini ha trovato il controbreak immediato e da quel momento ha preso progressivamente il controllo del parziale.

Il momento decisivo del primo set è arrivato nel decimo game, quando l’azzurra è riuscita a strappare nuovamente il servizio all’avversaria chiudendo 6-4 con una bella combinazione dritto inside-out e smorzata vincente.

Il secondo set ha raccontato una storia completamente diversa. Paolini ha iniziato con maggiore determinazione e precisione, mentre Starodubtseva ha accusato un evidente calo fisico e mentale. L’italiana ha conquistato il break nel terzo game, approfittando del secondo doppio fallo dell’ucraina.

Il dominio di Paolini si è fatto sempre più evidente: dopo aver confermato il break per il 4-1, l’azzurra ha piazzato il colpo del ko nel sesto game con un doppio break decisivo. Starodubtseva ha commesso il quarto doppio fallo del match sul 40 pari, consegnando virtualmente la vittoria all’italiana.

Paolini ha poi servito per il match chiudendo con autorità, nonostante abbia dovuto salvare una palla break sul più bello. La vittoria finale è arrivata quando il rovescio dell’ucraina si è spento in rete, sigillando il 6-1 del secondo set.

GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 6 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 4 1 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Paolini 🇮🇹 Starodubtseva 🇺🇦 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 0 0 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 34/50 (68%) 27/43 (63%) Punti vinti sulla prima 23/34 (68%) 12/27 (44%) Punti vinti sulla seconda 8/16 (50%) 6/16 (38%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 169km/h (105 mph) 167km/h (103 mph) Velocità media prima 151km/h (93 mph) 145km/h (90 mph) Velocità media seconda 125km/h (77 mph) 131km/h (81 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 25/43 (58%) 19/50 (38%) Punti vinti su prima di servizio 15/27 (56%) 11/34 (32%) Punti vinti su seconda di servizio 10/16 (63%) 8/16 (50%) Opportunità di break 5/43 (12%) 3/50 (6%) Palle break convertite 5/5 (100%) 2/3 (67%) Giochi con break point convertiti 5/8 (63%) 3/9 (33%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 56 37 Vincenti 13 5 Errori non forzati 24 30 Errori forzati 8 13 Punti vinti a rete 7/10 (70%) 3/3 (100%) Giochi vinti a zero 2 1





Francesco Paolo Villarico