Roland Garros: Il programma completo di Sabato 31 Maggio 2025. Sinner e Cobolli con orari simili

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Marketa Vondrousova vs Jessica Pegula

Alexander Zverev vs Flavio Cobolli

Marie Bouzkova vs Coco Gauff

Filip Misolic vs Novak Djokovic (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Mirra Andreeva vs Yulia Putintseva

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka

Andrey Rublev vs Arthur Fils

Madison Keys vs Sofia Kenin

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Daria Kasatkina vs Paula Badosa

Elsa Jacquemot vs Lois Boisson

Joao Fonseca vs Jack Draper

Cameron Norrie vs Jacob Fearnley

Court 14 – Ore: 11:00

Tallon Griekspoor vs Ethan Quinn

Veronika Kudermetova vs Ekaterina Alexandrova

Alexander Bublik vs Henrique Rocha

Court 7 – Ore: –

Hailey Baptiste vs Jessica Bouzas maneiro