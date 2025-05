Sinner e l’adattamento alle superfici: “Cambi il modo di giocare, ma resto aggressivo. Il raffreddore mi è quasi passato” (audio conferenza stampa integrale)

Audio conferenza stampa di Jannik Sinner



Jannik Sinner ha commentato con grande rispetto e maturità la sua vittoria su Richard Gasquet, che ha segnato l’ultimo match del francese al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha dedicato parole di elogio al veterano transalpino e ha parlato delle sue impressioni sul pubblico parigino in una conferenza stampa ricca di spunti interessanti.

“Prima della partita, sicuramente c’era qualcosa di diverso nella mia mente. Ma è stato un momento molto bello. Ho avuto modo di conoscerlo un po’ anche fuori dal campo. È una persona molto carina. Ha delle persone fantastiche intorno a lui. Ha avuto una carriera straordinaria,” ha dichiarato Sinner.

L’azzurro ha poi sottolineato la difficoltà dell’epoca in cui Gasquet ha giocato: “Ha giocato in un’era in cui era molto difficile giocare, perché ha affrontato forse la migliore era di sempre nel tennis, e ha raggiunto alcuni risultati incredibili. È un giocatore incredibilmente talentuoso. È stato straordinario condividere questo momento con lui, e ovviamente gli auguro solo il meglio per il suo nuovo capitolo.”

L’avversario da affrontare nei due giorni di riposo è stato un raffreddore: “Ora sto abbastanza bene ma nei giorni scorsi non sono stato benissimo. Ho avuto un po’ di raffreddore e il naso chiuso. Sto meglio di come stavo ieri, e di conseguenza il livello del tennis si è alzato un po’. Domani sarà una giornata importante, alzeremo l’intensità in allenamento e spero di riuscire a portarla anche in campo”.

Sulle condizioni di gioco diverse tra sera e giorno:

“È molto diverso. La sera la palla rimbalza meno. Puoi essere un po’ più aggressivo e giocare un po’ più piatto, perché la palla non salta su come oggi. Sento che dipende anche se è soleggiato o nuvoloso. Oggi a volte era un po’ nuvoloso, a volte soleggiato. Cambia molto, molto velocemente. Condizioni diverse.”

Sul pubblico nei campi più piccoli:

“Sento che è più fuori dal campo centrale, o fuori dal Suzanne Lenglen dove è un po’ più caotico. Ho visto alcune partite lì, e può diventare molto rumoroso.”

Riguardo ai cambiamenti tattici sulla terra battuta, Sinner ha spiegato: “Cambi come giocatore. Cambi il modo di giocare sulla terra, cambi il modo di giocare sull’erba, e anche sul cemento. Ovviamente cerco di non allontanarmi troppo dal giocatore che sono, cercando di essere aggressivo come sono sul cemento. Ma cambi il modo di colpire la palla con un po’ più di rotazione.”

Un momento di leggerezza è arrivato quando gli è stato chiesto dei tifosi vestiti da carote: “È ancora arancione, però. Qualunque cosa. Sono solo tifosi, è bello averli. E ognuno è diverso. Penso che questa cosa delle carote sia iniziata tempo fa a Vienna. Il mio logo è uscito un po’ dopo, che è il logo della volpe. Ma forse le carote sono un po’ più facili da trovare, immagino.”

SINNER OMAGGIO GASQUET: “TUTTI SI RICORDERANNO DI TE”



Sulla questione del comportamento del pubblico francese, Sinner si è mostrato molto diplomatico: “Onestamente, penso di aver giocato due partite ora, e contro due giocatori francesi, e sono stati molto, molto rispettosi. Ovviamente quando giochi contro un giocatore francese qui, l’atmosfera è un po’ diversa. È la stessa cosa quando gioco in Italia.”

Il numero 1 del mondo ha poi aggiunto: “Ovviamente hai alcune persone che urleranno un po’, ma è normale. È giusto che i giocatori francesi abbiano più supporto qui, perché siamo a Parigi, siamo in Francia. Quando giochi contro giocatori americani agli US Open, è la stessa cosa. Ma lo apprezzo davvero molto.”

Parlando delle sue abitudini parigine, Sinner ha rivelato un dettaglio curioso: “Abbiamo alcuni ristoranti dove ci piace andare. Ma sono qualcuno che nei Grande Slam cerca di rimanere molto rilassato. Mi piace anche camminare in giro a volte. Andando in città, le persone mi riconoscono un po’ meno a Parigi, quindi è anche bello. Puoi camminare per le strade. È carino. È una città che mi piace molto. Ho dei bei ricordi qui, quindi è una bella città.”





Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani