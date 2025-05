Cobolli vince il derby contro Arnaldi, per il romano c’è Zverev al terzo turno di Roland Garros

Va a Flavio Cobolli il derby italiano, di scena oggi sul campo 6 del Roland Garros. Flavio supera in 4 set 6-3 6-3 6-7 6-1 Matteo Arnaldi e si qualifica per il terzo turno dove affronterà il n.3 del mondo Alexander Zverev. Un match dalle due facce. Cobolli domina la prima frazione, più solido di Arnaldi, più veloce a recuperare le palle corte del ligure. L’inizio di partita è disturbato dal tifo e dalle urla che arrivano dal vicino Suzanne Leglen dove gioca Arthur Fils. Chiasso insopportabile che impedisce di sentire il rumore della palla sulla racchetta. Si scambia ad alta velocità, in campo clima di rispetto. Pubblico non molto numeroso e tranquillo. Molti gli italiani che si mantengono sostanzialmente neutrali. Un avvio equilibrato con un paio di palle break da difendere per entrambi. Cobolli ancora freddo deve fronteggiare altri break point, poi scalda il braccio ed inizia a guadagnare campo ed essere aggressivo. Arnaldi si difende cerca di difendere, ma perde terreno ed è il primo a sbagliare. Arriva il break grazie ad una risposta aggressiva del romano che si ripete togliendo ancora il servizio ad Arnaldi ed andando a servire per primo nel secondo set.

Un secondo set di basso livello. Entrambi tengono i primi due servizi poi è un susseguirsi di break e contro break. Tanti errori non forzati, smorzate sbagliate, accelerazioni che finivano lunghe, punti che si concludevano dopo due, tre scambi. Più lucido al momento di servire Cobolli tiene, prende un break di vantaggio, vince finalmente il game di servizio a zero e fa sua anche la seconda partita. Arnaldi è l’ombra del giocatore visto contro Auger-Aliassime. Fa caldo anche se il cielo è nuvoloso, si sente l’afa ed il ligure sente la fatica delle quattro ore e venti di martedì. Cobolli, non sta facendo niente di speciale, ma è più lucido nei momenti che contano. Come sempre sono uno e due punti che decidono una partita di tennis. Nel terzo set Cobolli può rimpiangere avanti di un break sul 3-2 lo smash giocato male che lo avrebbe portato 40-0. Da quel momento Arnaldi è rinato. Ha fatto il break, è ritornato avanti. La seconda occasione Flavio l’ha gettata quando ha servito per il match sul 5-4. Il braccino sui primi due punti e poi una tattica attendista invece di attaccare ed andare a prendersi la partita. Arnaldi come sa far bene è risalito dal fondo del pozzo, ha annullato il match-point contro giocando uno scambio in modo aggressivo ed ha meritato il quarto set vincendo il tie-break. Il quarto set dura lo spazio dei primi due giochi. Arnaldi tiene il servizio a zero, poi la stanchezza accumulata si fa sentire tutta insieme. Arnaldi è stanco e non si muove più Cobolli infila una striscia di 5 giochi a zero e chiude al secondo match point. Finisce con abbraccio un pomeriggio di grande tennis.

La cronaca

1. set – Arnaldi vince il sorteggio e sceglie di servire. Gioco laborioso per il sanremese che annulla una palla break Smorzata vincente ed Arnaldi fa suo il primo game 1-0. Prima vincente per Flavio. Stecca il dritto Cobolli ed è lui a dover difendere una palla break. Dritto vincente. Parità. Tiene il servizio Cobolli 1-1. Arnaldi buon gioco con la prima 2-1. Cobolli impreciso nel palleggio, due palle break da salvare. Servizio e dritto sulla prima. Esce la risposta di Arnaldi. Parità. Cobolli gioca due prime 2-2. Arnaldi quasi ingiocabile quando mette la prima, Cobolli un po’ lento in risposta 3-2. Inizia a trovare il ritmo del servizio Cobolli. Impreciso con il dritto Flavio lascia che Arnaldi si avvicini 30 pari. Braccio di ferro sulla diagonale di rovescio, Arnaldi sbaglia per primo 3-3. Cobolli più aggressivo, anche più impreciso 15-0. Gestisci bene lo scambio Arnaldi, Cobolli corre e non recupera 30-15. Scatto del romano che recupera una smorzata insidiosa 30 pari. Si lotta sulla diagonale di rovescio. Colpi piatti. Cobolli fa il punto. Palla break. Spinge con il dritto Flavio. Palla break. Risposta profonda Arnaldi non si muove, rovescio in corridoio. Break 3-4. Ottima prima di Cobolli 15-0. Doppio fallo. Problemi in risposta per il ligure 30-15. Sbaglia con il dritto Flavio 30 pari. Conferma il break, seppure ai vantaggi Cobolli, 5-3. Flavio continua la serie positiva 0-30. Insiste con la palla corta Arnaldi, ma Cobolli è troppo veloce 15-40, due set-point. Il nastro aiuta la demi volée di Arnaldi 30-40. Esce il rovescio del sanremese. Primo set Cobolli 6-3.

2.set – Inizia Cobolli, ma Arnaldi incanta con la volée 0-15. Gestisce male gli scambi Cobolli. Due dritti lunghi e 15-40. Due palle break. Ancora un dritto in rete. Break 0-1. Due regali di dritto di Arnaldi 0-30.Smorzata di Arnaldi, cobolli arriva come un fulmine e chiude con un lob 0-40. Tre palle per de-break. Avanza bene il romano. Break a zero 1-1. Si scusa per il nastro Cobolli 15-0. Flavio tiene il servizio perdendo un solo punto 2-1. Al servizio Arnaldi, che approfitta di un errore di Cobolli 30-15. Inutile smorzata che finisce in rete 30 pari. Arnaldi finalmente all’attacco. Smash vincente 40-30. Sempre lento nell’uscita dal servizio il ligure . Parità. Doppio fallo. Palla break. Scambio veloce, Cobolli accelera con il dritto, Arnaldi non tiene il ritmo. Break 3-1. Inizia bene il turno di servizio il romano 15-0. A rete Arnaldi 15 pari. Ace. Questa volta è Arnaldi che accelera di rovescio 30 pari. Male Cobolli con il rovescio 30-40. Palla break. Cerca di dare più rotazione al dritto Cobolli, ma trova la rete. Break 3-2. Gioca lungo Arnaldi, 15-0. Doppio fallo 15 pari. Lob vincente per il ligure 30-15. A rete Cobolli, volée pregevole 30 pari. Distratto Cobolli rovescio corto in rete 40-30.La velocità si è abbassata, regalo di Arnaldi. Parità. Ancora un dritto non difficile che Arnaldi spara fuori. Palla break. I gratuiti si succedono. Uno scambio ed Arnaldi sbaglia . Break 4.2. Il livello di gioco si è abbassato e si moltiplicano gii errori non forzati 15-40 due palle break per Arnaldi. Si apre il campo con il dritto Cobolli 30-40 che poi mette in corridoio la palla corta. Break 3-4. Inizia con un doppio fallo Arnaldi 0-15. Si muove male Matteo 15-30. Senza spunto Arnaldi, dritto nella parte bassa della rete 15-40. Due palle break. A rete il ligure 30-40. Non tiene lo scambio Arnaldi che trova il corridoio. Ennesimo break 3-5. Finalmente un buon gioco di servzio per Cobolli 40-0. Tre set-point. Spara fuori la risposta Arnaldi. Secondo set Cobolli 6-3.

3.set – Arnaldi al servizio. Doppio smash vincente 30-15. Palla break per Cobolli. Arnaldi annulla di rovescio. Affossa il dritto il ligure. Palla break. Risposta in rete. Parità. Scambio durissimo, Cobolli costringe Arnaldi all’errore. Palla break. Serve and volley. Parità. Arriva sulla palla corta Flavio, ma mette fuori. Vantaggio Arnaldi. Insiste con la smorzata il ligure 1-0. Buon gioco alla battuta per Cobolli 1-1. Doppio fallo per Arnaldi. Risponde bene Cobolli 0-30. Rovescio in rete 15-30. Prima vincente 30 pari. Arnaldi fa il gioco 2-1. Dritto vincente in corsa di Flavio, che tiene il servizio senza problemi 2-2. Sbaglia la volée Arnaldi 0-15. Rovescio in rete 0-30. Ancora un errore gratuito 0-40, tre palle break. Dritto anomalo vincente 15-40. Prende male il controbalzo Arnaldi. Break 2-3. A rete Cobolli, lento Arnaldi nel recuperare 15-0. Risposta fuori 30-0. Sbaglia la direzione dello smash Flavio, Cobolli, Arnaldi lo punisce 30-15. Risposta profonda, rovescio in rete 30 pari. Rovescio lungo di Cobolli 30-40. Palla break. Arnaldi spinge con il rovescio, break 3-3. Arnaldi si risvegliato passante vincente 15-0. Risponde con il dritto incrociato il romano. Servizio vincente. Matteo tiene il servizio e ritorna avanti 4-3. Cobolli inizia solido il turno di battuta 30-0. Rovescio fuori 30-15. Servizio e dritto 40-15. Rovescio vincente del ligure 40-30, risponde con la prima Cobolli 4-4. Inizia male Arnaldi 0-15. Doppio errore 0-30. Ace 15-30. Costruisce alla perfezione Arnaldi che si merita un “Bravo” di Flavio. Trenta pari. Dritto vincente di Flavio. Palla break. Super prima, ma grande risposta di Cobolli. Esce il dritto di Arnaldi. Break 5-4. Cobolli serve per il match. Stecca di dritto 0-15. Falso rimbalzo, sbaglia ancora il dritto Flavio 0-30. Servizio vincente 15-30. Attacca con il dritto Cobolli 30 pari. Scambio durissimo rovescio contro rovescio, Cobolli cerca di cambiare, ma gioca sul nastro. Palla break. Super risposta di Arnaldi. Break 5-5. Smorzata vincente di Arnaldi 15-0. Dritto vincente di Flavio 15 pari. Esce il dritto di Arnaldi 15-30. Domina lo scambio Arnaldi, vincente di dritto 30 pari. A rete Matteo 40-30. Palla corta vincente, Arnaldi si assicura il tie-break 6-5. Prima vincente Cobolli 15-0. Palla corta millimetrica 30 zero. Schiaffo al volo 40-0. Gioco Cobolli 6-6.

Tie break. Dritto fuori di Arnaldi 0-1. Dritto vincente Cobolli 2-0. Rovescio in rete Cobolli 2-1. Risposta fuori 2-2. Riga di Arnaldi 3-2. Servizio ad uscire e smash Cobolli 3-3. Affossa il dritto Arnaldi 3-4. Smash vincente Arnaldi 4-4. Servizio e dritto Arnaldi 5-4. Palla contestata si rigioca il punto. Esce il rovescio di Arnaldi 5-5. Scambio durissimo, due nastri, poi Cobolli affonda il dritto incrociato 6-5 . Match point. Non si tira indietro Arnaldi. Forza tutti i colpi ed annulla la palla match 6-6. Resta in difesa Cobolli, rovescio in rete 5-6. Set-point. A rete Cobolli. Impeccabile in difesa Arnaldi passante perfetto 7-6.

4. set – Inizia a servire Cobolli. Si scambia da fondo, rovesci piatti che passano ad un centimetro dal nastro. Due errori di Arnaldi e Cobolli va avanti 1-0. La partita è diventata battaglia di nervi. Due prime ed un’eccellente difesa della rete di Arnaldi gioco a zero 1-1. Cobolli serve bene 30-0. Ancora a segno con la palla corta Matteo 30-15. Sbaglia Cobolli 30 pari. Due regali di Arnaldi 2-1. Momento di deconcentrazione per Matteo, doppio fallo, volée in rete 0-40. Tre palle break. A rete Arnaldi, annullata la prima. Secondo doppio fallo. Break 1-3. Palla corta vincente per Cobolli 15-0. Servizio e dritto 30-0. Smash vincente, gioco a zero break confermato 1-4. Ancora palla corta vincente per Cobolli 0-15. Passante di back a fil di rete Arnaldi non controlla 15-30. Comanda da fondo Cobolli Arnaldi non regge lo scambio 15-40, due palle break. Arnaldi stanco in ritardo sul rovescio. Doppio break 1-5. Domina lo scambio Flavio 15-0. Arriva sulla smorzata Arnaldi 15 pari. Servzio vincente 30-15. Flavio è padrone del campo 40-15. Due match point. Indovina il lob Arnaldi annullato il primo. Risposta fuori Gioco partita incontro Cobolli 6-3 6-3 6-7 6-1.

Da nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

