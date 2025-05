Alcaraz a Roland Garros: un’autostrada in discesa verso la semifinale, in attesa del possibile Musetti – Rune

Lo avevamo già sottolineato il giorno del sorteggio: a Carlos Alcaraz è andata meglio di tutti. I primi match di Roland Garros 2025 hanno pienamente confermato la previsione: la strada dello spagnolo verso la semifinale a Parigi è davvero spianata, in attesa dell’esito del possibile super scontro negli ottavi tra Musetti e Rune, se l’azzurro batterà Navone e il danese avrà la meglio su Halys. Tra “Carlitos” e la seconda finale consecutiva da Bois de Boulogne l’unico vero ostacolo potrebbe essere o Lorenzo o Holger, in un ottavo di finale stellare, “vero” quarto del terzo slot del tabellone maschile. Alcaraz contro Marozsan ha sofferto un piccolo calo, con conseguente perdita di un set – e il magiaro è uno che sa giocare a tennis piuttosto bene – ma la vittoria alla fine è arrivata e così Alcaraz avrà al terzo turno Dzumhur, pure mezzo infortunato, partita che non dovrebbe riservare né sorprese né spettacolo.

Agli ottavi tutti speriamo di vedere il nostro bravissimo Matteo Gigante, protagonista assoluto del mercoledì a Parigi con la splendida e meritata vittoria su Tsitsipas, demolito a furia di colpi intelligenti e ficcanti, che hanno messo a nudo tutti i demoni e limiti che ormai da tempo affliggono il greco. Il romano avrà al terzo turno una sfida molto diversa e sulla carta terribile: Ben Shelton. La potenza dell’americano è devastante, sarà importantissimo per Gigante restare calmo e focalizzato come ieri, cercando di tenere ad ogni costo i suoi game di servizio sperando in qualche momento di follia o troppa esuberanza del rivale. È una sfida complicatissima per Matteo, Ben ha una cilindrata davvero superiore, ma chissà… Tuttavia, sia Gigante che Shelton non sembrano rappresentare sulla carta un avversario così tosto per Alcaraz. Ben lo sarebbe sul veloce, con quel servizio e i suoi angoli mancini, ma su terra battuta appare molto, molto difficile ipotizzare un Carlos messo sotto dalla spinta poderosa ma troppo instabile dell’americano, o ancor più dal gioco vario ma carente in potenza del romano.

Se non ci saranno clamorose sorprese, Alcaraz volerà nei quarti attendendo uno tra Borges – Popyrin – Khachanov o Paul. Tommy a Roma ha dimostrato che la leggerezza non è del tutto un handicap anche su terra rossa se riesci a volare sul campo e capitalizzi al massimo l’anticipo, ma è uscito malconcio dall’ultimo match, tanto da aver affermato di voler sottoporsi ad una risonanza visto che l’adduttore non sta bene e non sembra migliorare. Lo scenario più plausibile è che la potenza di Khachanov avrà la meglio se l’americano non avrà la sua solita eccezionale mobilità che gli consente di coprire il campo come un fulmine e avventarsi con timing perfetto sulla palla. Proprio il russo potrebbe essere l’avversario un filo più scomodo per Alcaraz, visto che su terra sa giocare e nel braccio ha la dinamite che serve per tirare un gran vincente e sbaragliare lo spagnolo. Il problema resta la velocità in difesa e la copertura del campo: a meno che Carlos non sia svagato ed esca dal match mentalmente, le sue variazioni e attacchi dovrebbero far correre così tanto Karen da disarmarlo sulla lunga distanza. Che Borges o Popyrin possano battere a Roland Garros Carlos, anche solo una sua versione al 50%, sembra uno scenario quasi impossibile.

Le vittorie negli Slam si costruiscono con classe, talento e sudore, 7 grandi vittorie per alzare il trofeo più ambito da ogni giocatore; ma aver un tabellone non impossibile, in particolare nei primi 3 turni o anche negli ottavi è fondamentale per risparmiare energie fisiche e mentali, per entrare progressivamente nel torneo e tarare la propria condizione. Carlos era già il vero favorito dalla vigilia, un gradino sopra Sinner visto che è campione in carica e che in quel di Roma ha confermato la sua superiorità sull’italiano su terra battuta. Di sicuro, con questo sorteggio la Dea bendata gli ha dato una spinta ulteriore non da poco. La partita che ci dirà davvero tutto sarà quindi la semifinale, la prima grande partita tra lo spagnolo e il match per il titolo (se non è buona sorte questa…). Chi troverà Carlos? Musetti con la sua classe e varietà di gioco, per una terza sfida stagionale su terra dopo quelle della finale di Monte Carlo e della semifinale di Roma? O la potenza di Rune, tennista tanto affascinante quanto problematico, con tutto quel che serve a livello fisico e tecnico per eccellere sul “rosso” e puntare alla vittoria finale? Attendiamo con impazienza la possibile sfida tra Lorenzo e Holger, potrebbe essere LA partita più importante della prima fase di Roland Garros 2025. L’attende anche Alcaraz, lì potrebbe uscire il suo unico vero ostacolo prima della finale.

Marco Mazzoni