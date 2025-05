Gigante dopo la vittoria su Tsitsipas: “È sicuramente la più grande vittoria della mia carriera”. Tsitsipas: “Fine deludente, ma gli do tutto il merito” (Video della partita e audio conferenza stampa)

Audio Conferenza stampa di Matteo Gigante



Matteo Gigante ha vissuto il momento più alto della sua carriera battendo Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Il tennista italiano, visibilmente emozionato, ha commentato con poche ma significative parole questa impresa storica in conferenza stampa.

“È sicuramente stata la più grande vittoria della mia carriera, senza dubbio. Sono davvero felice di aver giocato ogni punto di questa partita. Tsitsipas è un giocatore molto forte. Ho fatto una vittoria davvero importante,” ha dichiarato Gigante con l’emozione ancora evidente nella voce.

La vittoria del romano rappresenta un momento spartiacque nella sua giovane carriera. Battere un giocatore del calibro di Tsitsipas, ex numero 3 del mondo e finalista del Roland Garros 2021, in quattro set sul palcoscenico di uno Slam è un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative per un tennista che solo poche settimane fa lottava nei tornei Challenger.

L’approccio di Gigante durante la partita è stato quello giusto: non si è lasciato intimidire dal blasone dell’avversario e ha giocato ogni punto con la determinazione di chi sa di avere un’occasione unica. La sua felicità nel “giocare ogni punto” della partita rivela la mentalità giusta per questo tipo di sfide, dove conta più il coraggio che il ranking.

Questa vittoria proietta Gigante in una dimensione completamente nuova del tennis professionistico. Al terzo turno di uno Slam, il romano si ritrova ora tra i migliori 32 giocatori rimasti in tabellone, un traguardo che rappresenta non solo un successo sportivo ma anche una svolta economica e di visibilità per la sua carriera.

Tsitsipas dopo la sconfitta con Gigante: “Fine deludente, ma gli do tutto il merito”

Stefanos Tsitsipas ha analizzato con amarezza ma fair play la sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Matteo Gigante. Il greco, visibilmente deluso per l’uscita precoce dal torneo, ha riconosciuto i meriti dell’avversario italiano e ha riflettuto sui problemi che stanno caratterizzando la sua stagione.

“Fine deludente di questa partita. Mi aspettavo di più da me stesso in queste due settimane. Uscire così presto da un torneo come questo sicuramente mi ferisce, e cercherò di riflettere e vedere le cose particolari che sono andate storte per lavorarci sopra,” ha dichiarato Tsitsipas in conferenza stampa.

Il greco ha voluto rendere merito al suo avversario: “Devo dare credito al mio avversario, ovviamente, perché ha giocato un tennis incredibile. Il suo atletismo, la sua determinazione durante tutta la partita mi hanno impressionato, ed è stato sicuramente un avversario molto forte oggi per me. Gli auguro il meglio in questo torneo. Penso che possa fare grandi cose.”

Interrogato sui cambiamenti di racchetta, Tsitsipas ha spiegato la sua decisione: “Sto principalmente cercando di tornare a quello che mi sembra confortevole e che conosco meglio. Ho avuto alcuni risultati deludenti nei precedenti tornei sulla terra battuta e ho sentito che forse non meritavo di perdere partite in quel modo particolare. Ho scelto di tornare a qualcosa che mi sembra confortevole e che conosco meglio.”

Il 26enne ha riconosciuto le difficoltà di affrontare avversari meno conosciuti: “È una cosa difficile quando devi affrontare un avversario di cui non sai molto. Sono sicuro che lui è entrato nella partita non aspettandosi troppo da se stesso. Ha gestito molto bene i momenti di pressione. Ha giocato un tennis maturo. Io a volte sembrava che stessi giocando in modo immaturo durante la partita.”

Riguardo alle aspettative crescenti, Tsitsipas ha mostrato determinazione: “Voglio ancora essere il miglior giocatore del mondo e voglio ancora fare grandi cose in questo sport che ho scelto di giocare. Sono ambizioso e voglio dimostrarlo sul campo da tennis. Le cose sono decisamente cambiate negli ultimi due anni, e so di trovarmi in una posizione completamente diversa ora.”

Sul tema degli infortuni che lo hanno condizionato, il greco è stato sincero: “Una cosa con cui ho avuto a che fare negli ultimi due anni che non affrontavo così tanto prima sono stati gli infortuni che sono emersi. Psicologicamente, mi hanno fatto molto male. Sento di essere stato sicuramente più fresco in passato, e sto solo cercando di trovare di nuovo quell’equilibrio.”

Spiegando cosa intendesse per “immaturità”, Tsitsipas ha chiarito: “Ci sono stati alcuni game che ho regalato con doppi falli, errori gratuiti in cui personalmente non sentivo di essere sotto pressione. In quel senso, sento che la mia concentrazione è svanita parecchio, e non ero completamente presente nel momento. Descriverei questa immaturità come il non sapere come gestire quelle situazioni in modo più conservativo e meno impulsivo.”





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani